Что может означать для Афганистана возвращение талибов к власти?

Фото: Ton Koene/Alamy

В Афганистане в ходе столкновений с боевиками движения «Талибан» (запрещенная организация в России) в провинции Каписа погибли четверо сотрудников сил безопасности страны, еще двое были ранены. Среди боевиков убиты 25 человек. Ранее Минобороны республики заявило, что намерено вернуть захваченные талибами районы. Что может означать для Афганистана возвращение «Талибана» в своей статье для международного издания The Conversation пишет Кавех Керами, кандидат наук по исследованиям в области развития Школы восточных и африканских исследований (SOAS) Лондонского университета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«Советы ушли, и это ознаменовало начало краха афганского правительства»

«Талибан» обычно изображается как группа мужчин с бородой и в тюрбанх, движущихся исламской фундаменталистской идеологией и ответственных за широко распространенное насилие. Но чтобы понять группу, которая вот-вот вернется к власти в Афганистане, и то, что мы можем ожидать от ее правления, нам нужна гораздо более детальная картина.

Для начала важно понять происхождение талибов в 1980-х годах во время холодной войны. Афганские партизаны, которых называли моджахедами, вели войну против советской оккупации около 10 лет. Они финансировались и оснащались множеством внешних сил, включая США.

В 1989 году Советы ушли, и это ознаменовало начало краха афганского правительства, которое сильно на них полагалось. К 1992 году правительство моджахедов было сформировано, но в столице разразилась кровопролитная борьба.

Неблагоприятные условия на местах создали благодатную почву для появления талибов. Исламская фундаменталистская группа, в которой преобладают представители пуштунской национальности, «Талибан», как полагают, впервые появился в финансируемых Саудовской Аравией консервативных религиозных медресе на севере Пакистана в начале 1990-х годов. Некоторые из них были бойцами моджахедов против Советов. В 1994 году талибы начали военную кампанию с юга Афганистана. К 1996 году группа без особого сопротивления захватила столицу Афганистана Кабул.

Неблагоприятные условия на местах создали благодатную почву для появления талибов. Фото: wikipedia.org

Жизнь при талибах

Для измученного войной народа Афганистана обещание талибов обеспечить безопасность и порядок, с одной стороны, и обуздать коррупцию, с другой, было привлекательным. Но это сопровождалось высокой, а иногда и невыносимой ценой: введением суровых наказаний, таких как публичные казни, закрытие школ для девочек (для детей от 10 лет и старше), запрет телевидения и взрывы исторических статуй Будды и многих других. Оправдание группы проистекает из смешения фундаменталистского понимания ислама с афганскими традициями.

Во время пика правления «Талибана» (1999 г.) ни одна девочка не была зачислена в среднюю школу, и только 4% из них (9 000) учились в начальных школах. Сейчас в школе учатся около 3,5 миллиона девочек.

После вторжения в страну под руководством США после отказа талибов выдать тех, кто стоял за террористическими атаками 11 сентября 2001 года, многие высокопоставленные лица талибов избежали ареста и, как сообщается, укрылись в Кветте в Пакистане. Позже это привело к формированию «Кветта Шуры» — руководящего совета «Талибана», который руководит повстанцами в Афганистане.

Кратковременная эйфория после вторжения закончилась, когда в 2004 году талибы повторно мобилизовались и начали кровавое восстание против нового афганского правительства и поддержки иностранных войск, унесшего жизни не менее 170 000 человек, в том числе 51 613 гражданских лиц на сегодняшний день. В 2021 году повстанческая группировка насчитывает около 75 000 боевиков, и ее повстанческий механизм работает за счет иностранного финансирования (от правительств и частных доноров), а также налогов на местном уровне, вымогательства и незаконного наркобизнеса.

Существует множество возможных объяснений возрождения «Талибана», в том числе отсутствие стратегии пост-интервенции, негативные последствия иностранной военной кампании, коррумпированное и некомпетентное правительство в Кабуле, а также растущая зависимость от иностранной финансовой и военной помощи и региональное соперничество.

Теперь США заключили сделку с талибами и уходят из страны. Это создает реальную угрозу хрупкому политическому порядку после 2001 года, который в значительной степени формировался, финансировался и защищался иностранными деньгами и сапогами на местах.

Мирные усилия, похоже, потеряли свою динамику после безоговорочного вывода войск США. Фото: wikipedia.org

Что ждет впереди?

Сделка между США и «Талибаном» породила некоторый оптимизм в отношении вероятности политического урегулирования, которое могло бы положить конец затянувшейся войне и снизить вероятность того, что Афганистан снова станет убежищем для террористов. Но мирные усилия потеряли свою динамику после безоговорочного вывода войск США.

Теперь «Талибан» бьет по барабану победы и, похоже, засучил рукава, чтобы восстановить свой режим, «вынужденный изгнанием» в конце 2001 года. По оценкам, группировка контролирует более половины из 400 районов Афганистана, в отличие от их собственных заявлений о том, что контролирует 85%. Однако США предупредили, что не признают режим талибов в Кабуле в результате военного переворота.

Но одно это кажется маловероятным, чтобы удержать «Талибан» от попытки захватить столицу, независимо от ее вероятности. Если группе это удастся, остается неизвестным, как она будет финансировать свой монопольный теократический режим. Интересно, что «Талибан» улучшил свои связи с соседними странами, такими как Иран, Россия и некоторые государства Центральной Азии, которые когда-то выступали против режима в 1990-х годах.

Группа, вероятно, стремится найти региональную альтернативу помощи США и их союзников, а также предотвратить возрождение силы анти-талибского сопротивления — Северного альянса, который в противном случае получил бы финансовую и военную поддержку этих стран. Индия также открыла обратный канал для талибов.

Когда дело доходит до прав женщин, свободы прессы, выборов и других свобод, гарантированных конституцией 2004 года (по крайней мере, в письменной форме), талибы часто заявляют, что хотят «подлинной исламской системы», соответствующей афганским традициям, но неясно, что именно это означает, и насколько это будет отличаться от их предыдущего правила (1996—2001).

Когда дело доходит до прав женщин, свободы прессы, выборов и других свобод, талибы часто заявляют, что хотят «подлинной исламской системы». Фото: wikipedia.org

В своем заявлении движение «Талибан» недавно заявило, что предоставит женщинам условия для работы и образования, несмотря на его действия в конце 1990-х годов. Но даже при очевидном сдвиге, талибы, похоже, все еще создают общество, основанное на своих строгих интерпретациях ислама, чего боятся молодые городские афганцы. Они обеспокоены тем, что из-за сегрегации по полу они больше не могут существовать в одной школе или на работе, выходить обедать со своими друзьями противоположного пола или носить то, что хотят.

Военный захват талибами также может не означать окончания войны в Афганистане. Мир и стабильность в многоэтнических и разнообразных обществах могут быть обеспечены только посредством сосуществования, консенсуса и интеграции, а не доминирования и политики с нулевой суммой. Расходящиеся интересы стран региона могут способствовать росту недовольства местных жителей против «Талибана» (как это было в конце 1990-х годов), что в свою очередь приведет к увековечению кровавой и разрушительной войны.