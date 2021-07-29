Инста-Татарстан: фристайлер Ризаев на Олимпиаде, беговой парк на Казанке и новый мем от президента

Обзор инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев

Чем разочаровала Олимпиада в Токио татарстанского BMX-фристайлера Ирека Ризаева, как болеет за наших олимпийцев министр по делам молодежи республики Владимир Ленов, чем собирается угощать родных певец Салават Фатхутдинов и как порадовал родителей артист Фирдус Тямаев — об этом они рассказывают своим подписчикам в соцсетях на текущей неделе. Татарстанцам сообщили о новых проектах, которые будут реализованы в Казани: глава Минспорта презентовал специализированный для бега парк, а помощник президента Наталия Фишман-Бекмамбетова анонсировала международный конкурс на разработку архитектурной концепции в рамках реконструкции здания театра Камала. Подробнее об этих и других новостях — в обзоре инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев.

Олимпийская площадка разочаровала

Татарстанский спортсмен Ирек Ризаев поделился видео с последней перед отправкой на Олимпиаду в Токио тренировки в парке «Урам». Подписчики велосипедиста в комментариях высказывают слова поддержки и желают ему успешно выступить в соревнованиях по ВМХ-фристайлу.

В следующем посте Ирек уже в Токио, оценивает площадку, на которой предстоит выступать. «Не совсем то, что ожидалось, и многие трансферы, которые я задумывал, наверное, тут не прыгаются», с сожалением замечает он.

Один из пользователей поинтересовался какая площадка лучше — Олимпийская или в казанском парке. На что Ризаев отвечает, что ««Урам» круче. Соревнования по велофристайлу среди мужчин на Олимпиаде состоятся 31 июля.

Болеем за татарстанских спортсменов

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов в посте своего личного аккаунта присоединился к болельщикам российской сборной, выступающей на Олимпиаде-2020 в Токио. Он перечислил каждого из 20 татарстанских спортсменов, выступающих на Играх за страну, но подчеркнул:

«Как министр по делам молодежи особенно буду болеть за нашего друга и одного из создателей нашего @uram.park — Ирека Ризаева @irekrizaev, он будет представлять нас в BMX. Как президент федерации по прыжкам в воду РТ буду болеть за Никиту Шлейхера @nikita_shleikher и Машу Полякову @mashapolyakova123. Мы в вас верим!», — напутствовал он татарстанцев на ОИ.

Тысяча и одно удовольствие в Татарстане

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов поделился со своими подписчиками видеороликом, где рассказывает о том, как в республике встречают туристов, и о татарском гостеприимстве.



Иванов с юмором пишет: «Наше гостеприимство доведено до абсурда! Приезжая в Татарстан, вы будете окружены вниманием и теплотой наших жителей».

Чтобы торговля была богатой

Президент Татарстана Рустам Минниханов на днях поздравил с Днем торговли причастных к нему жителей республики и пожелал: «Пусть торговля будет богатой, а покупатели довольными!».



К посту прикрепил фото-коллаж, где изображен диалог между покупательницей и продавцом. На ее вопрос: «Откуда такая точность?», продавец отвечает: «Знает не тот, кто ест, а кто готовит». На что покупательница замечает: «Надо было сразу сказать, что вы из Татарстана».

Новый дом для театра Камала

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова на этой неделе разместила первый пост после месячного перерыва. В нем она делится рассказом о стартовавшем открытом международном конкурсе на разработку архитектурной концепции одного из символов Казани и республики — театра имени Г. Камала и историей, почему решено было провести не просто ремонт, а полную реконструкцию, сменив место локации театра.

Новую площадку для него — парковую зону между ул. Хади Такташа и озером Нижний Кабан — 11 июля уже утвердил президент республики. В конце поста она пишет:



«Мы проведем международный архитектурный конкурс и в январе 2022 года выберем проект театра Камала, а с ним, уверена, образ нового этапа архитектурной истории Татарстана!».



Некоторым пользователям соцсети идея переноса Камаловского театра пришлась не по душе. По мнению некоторых, новая локация неудобна, до нее будет трудно добраться, и «театр Камала растеряет своих зрителей. Потом скажут, вот татарам и театр не нужен».

Фураж вместо моря

Героиней очередного видео-поста в аккаунте известного татарского певца Фирдуса Тямаева вновь стала его мать. Видео с ней он публикует периодически. В родительский дом эстрадный исполнитель приехал не с пустыми руками — привез полную грузовую машину фуража.



В ходе беседы с мамой певец поинтересовался, довольна ли она? В ответ она заявила что ей еще для счастья надо. Тогда Тямаев поиронизировал, что если бы он предложил ее свозить на морской курорт, то что лучше — море или все-таки фураж? На это сын получил довольно философский ответ, что не нужны ей никакие моря, есть домашнее хозяйство, скотина, за которой нужен уход. «Главное, чтобы скот был сытый, тогда и мы будем сыты», заметила мама артиста.

Кто-то едет, шухер

Известный рэп-исполнитель Нурминский (Альберт Шарафутдинов), родом из Балтасей и живущий в Казани, представил на днях новый видеоклип — на композицию «Шухер». В основе его творчества — песни о «настоящих пацанах с района». У поста более 113 тысяч просмотров и 270 комментариев.



Мнения подписчиков рэпера по поводу новой композиции разделились: одним трек «зашел», другие считают, что «раньше было лучше».

Здесь будет спортивный парк

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал в своем аккаунте, что вышел на беговую экскурсию по берегу реки Казанки, где за Дворцом водных видов спорта уже в будущем году появится парк «Спортивный». Во время пробежки министр раскрыл подробности проекта:

«Акцентной и активной здесь будет зона набережной. Она открыта и позволяет организовать вдоль всего берега беговые, велосипедные и рекреационные маршруты. Здесь появится беговой кольцевой трек протяженностью 2,5 км. Каждый сможет посетить парк, оставить вещи в локерах, размяться на площадке и совершить пробежку длиной 5 км вдоль живописного берега Казанки и по безопасному покрытию».

Подписчики главы Минспорта с воодушевлением восприняли эту новость, написав слова благодарности в комментариях под постом.

Салават сушит малину



Еще одна звезда татарской эстрады и активный блогер Салават Фатхутдинов поделился со своими подписчиками новым достижением. В видео-посте он рассказывает, что собрал большой урожай малины и теперь собирается ее высушить, чтобы зимой угощать своих родных и друзей вкусным и полезным чаем с этой ягодой.



Салават, судя по контенту в его аккаунте, человек довольно хозяйственный. В перерывах в подготовке к новому концертному сезону он успевает и ягоды собрать, и поболеть за сына на соревнованиях по гонкам, и накормить курочек и кроликов, которых разводит на участке.