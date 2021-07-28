В борьбу за олимпийские медали вступили спортсмены «Синтеза»

День, когда стоит поаплодировать Красных и посочувствовать Шлейхеру

Серебро Александра Красных и восьмое место в финале Никиты Шлейхера — это «корпоративные» итоги спортсменов клуба по водным видам спорта «Синтез» — небольшой части большого десанта татарстанцев на Олимпиаде в Токио. «Реальное время» в своем материале напоминает о том, как было жарко сегодня утром на соревнованиях.

Красных — 26-летний «аксакал»

В своих предолимпийских прогнозах «Реальное время» писало, что планирует золото Александра Красных, настолько мощно выглядела российская эстафетная команда на дистанции 200 метров вольным стилем. Все-таки успех в эстафете зачастую определяет не наличие лидеров, а отсутствие лузеров. И в этом плане Россия по предстартовым прогнозам выглядела сильнее конкурентов. Но Токио-2020 все-таки проходит на год позже, и невооруженным глазом видно, как происходит определенная переоценка на Олимпиаде в целом и в токийском бассейне в частности. Итоги каждого соревновательного дня можно распределять по двум категориям: когда фавориты подтверждают свой лидирующий статус и когда их побеждают темные лошадки. Парадокс в том, что старт в «гордости нации», как привыкли называть эстафету 4 по 200 метров вольным стилем, и подтверждал статус фаворита, и низвергал авторитеты одновременно.

В финал домашней Олимпиады не попала бронзовый призер Рио-2016 Япония с олимпийским чемпионом Косуке Хагино. Не попала Франция, бронзовый призер ЧМ года в Барселоне 2013 года. Того самого года, когда бугульминский пловец Александр Красных завоевал серебро юниорского чемпионата Европы, уступив там только англичанину Джеймсу Гаю. Они сейчас продолжают соперничать, спустя восемь лет. Плюс неудачник Токио-2020 Косуке Хагино, больше — никто. Хотя возраст конкурентов не критичен. Но 30-летний китаец Сунь дисквалифицирован. 30-летний француз Флоран Маноду ушел играть в гандбол за команду «Экс-ан-Прованс», его соотечественник, 29-летний Янник Аньель, потерял мотивацию.

Красных, которому в июне этого года исполнилось 26 лет, успел проводить из большого спорта бывших партнеров по сборной Данилу Изотова, Никиту Лобинцева, Александра Сухорукова, тех, кто успел завоевать серебро пекинской Олимпиады 2008 года, когда российское плавание побывало на самом дне. Собственно, они со дна выбирались вместе, но уже с молодым бугульминцем. Четвертое место на домашнем чемпионате мира в Казани, пятое место на Олимпиаде в Рио, последней гастроли для великого поколения американцев в лице Майкла Фелпса и Райана Лохте.

Мартин Малютин, Иван Гиреев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Фото olympic.ru

Вершина карьеры в 2017 году

А потом начала подтягиваться молодежь: Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк, и вместе с ними Красных завоевал золото послеолимпийского чемпионата мира 2016 года в короткой воде. Туда Александр ездил уже не только в качестве лидера сборной, которым стал еще в Казани-2015, но и самого опытного пловца команды. Личная бронза чемпионата мира в Будапеште и серебро в эстафете — это пока вершина карьеры Красных. Там он завоевал личную медаль в числе всего лишь четырех россиян, вместе с Кириллом Пригодой и двумя чемпионами Евгением Рыловым и Антоном Чупковым.

Сейчас Красных отошел на второй план. Трудно сказать, чего ему стоило отобраться на Олимпиаду, но Александр вскочил в уходящий вагон, став четвертым на чемпионате России. Сама команда заметно омолодилась, Мартин Малютин представитель уже следующего поколения, как и Вековищев, и Иван Гирев. В квартете серебряных призеров удержался только ровесник Красных — Михаил Довгалюк, показавший лучшее время в нужном месте. Именно он зубами вырвал для России серебряную медаль, радость завоевания которой разделят и запасные Вековищев и Красных. А готовность к дальнейшим стартам можно будет проверить на зимнем чемпионате мира в короткой воде. 29 лет, а именно столько исполнится Красных в олимпийском Париже — 2024, совсем не критический возраст для 200 метров вольным стилем, а ведь год спустя после Парижа нас ожидает и домашний чемпионат мира. Поддержка родного клуба «Синтез» обеспечена, главное, чтобы здоровье не подвело.

Ошибка Шлейхера

Финал синхронных прыжков с трехметрового трамплина получился необычайно «грязным». Ошибались фавориты. Действующие чемпионы Европы Ларс Рюдигер и Патрик Хаусдинг из Германии перед последним прыжком были седьмыми, а вице-чемпионы мира 2019 года Дэниел Гудфеллоу и Джек Ло замыкали восьмерку финалистов.

С другой стороны, достаточно уверенно лидировали китайцы, где чемпион мира 2019 года Се Сыи и его партнер Ванг Жонгуан опережали американский дуэт Эндрю Капобианко и Майкла Никсона.

Между фаворитами и аутсайдерами расположился российский дуэт Евгения Кузнецова и казанца Никиты Шлейхера. У ребят не получился третий прыжок, затем пятый, и они уступили третье место соперникам из Мексики Яэлю Кастильо и Хуан Мануэлю Селая. Это титулованный дуэт, который завоевал бронзовую медаль на ЧМ-2019, и он на три балла опережал наших перед последним прыжком.

Между фаворитами и аутсайдерами расположился российский дуэт Евгения Кузнецова и казанца Никиты Шлейхера. Фото Reuters

Кузнецов и Шлейхер исполняли свой прыжок вторыми, сразу же после американцев, блестяще справившихся со своей задачей. А вот наши не смогли, точнее, наш. Увы и ах, но прыжок Шлейхера был настолько бездарно исполнен, что наш дуэт остался без оценки. Ноль очков, последнее восьмое место. Самое обидное, что сразу после них грубо ошиблись мексиканцы, а вот немцы Рюдигер и Хаусдинг отлично скрутили и физически приводнились в бассейне, а метафорически — на бронзовой ступени пьедестала почета. Там, где должны были стоять наши, если бы Шлейхер справился с нервами.

У Никиты еще будет шанс расквитаться с судьбой 3 августа, когда пройдут личные соревнования в прыжках с 3-метрового трамплина. Двумя днями ранее также на трамплине будет стартовать еще одна представительница СК ВВС «Синтез» — Мария Полякова. На медали мы не загадываем, но хотелось бы, чтобы спортсмены обошлись без таких чудовищных ошибок, лимит на которые, надеемся, исчерпан.

Настала очередь татарстанских надежд

А уже четверг, 29 июля, это едва ли не пиковый день для представителей Татарстана на Олимпиаде. Во-первых, это второй день квалификации у стрелков на трапе. Екатерина Субботина после серии из трех выстрелов занимает четвертое место.

Возвращаясь к нашим предолимпийским прогнозам, бадминтонистка Евгения Косецкая, увы, оправдала их, не сумев выйти из группы. Обыграв в первом матче Ивон Ли из Германии, далее она уступила японке Нозоми Окухаре, и завершила соревнования, не сумев выйти из своей отборочной группы. За ней проследовал и Сергей Сирант, который на старте группового этапа победил венгра Гергели Крауша, а затем проиграл одному из фаворитов соревнований — Синисуке Гинтингу из Индонезии.

Кудерметова и Веснина очень уверенно продвигаются по сетке парных соревнований. Фото olympic.ru

Если уж оправдался прогноз с отсутствием медалей, то почему бы не оправдаться и успешному. Мы предсказывали фехтовальщице Марте Мартьяновой серебро. Жребий оказался максимально благосклонен к нашим рапиристкам, поскольку в первом раунде нам предстоит встретиться со сборной Египта, самой слабой из всего командного турнира. А ведь у нас в составе серебряный и бронзовый призер личных соревнований Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова. Сборной США, где фехтует новоиспеченная олимпийская чемпионка Ли Кифер, предстоит встретиться с командой Японии. Еще сложнее задача у фавориток турнира итальянок, которым будет противостоять команда Венгрии. В личном турнире венгерка Фанни Крейс обыграла итальянку Мартину Батини, и это дает небольшое психологическое преимущество венгеркам. Еще сложнее может быть четвертому фавориту турнира Франции, у которых сильный состав участниц, но две их спортсменки проиграли конкурентам из Канады. Элеонор Харви обыграла Полин Ранвье — 15:9, а Джессика Сан Гуо была сильнее Аниты Блазе — 15:12. не исключена сенсация, хотя нам в этом плане необходимо полагаться на собственные силы.

Как это делают теннисистки, и в их числе еще одна кандидатка на медаль от Татарстана — Вероника Кудерметова. Учитывая очень жаркую и влажную погоду, сейчас даже не хочется сожалеть о том, что и Кудерметова и Веснина уже выбыли из личного турнира, поскольку девушки очень уверенно продвигаются по сетке парных соревнований. Последовательно обыграв голландский дуэт Кики Бертенс и Деми Схуурс — 6:2, 3:6, 10:7, а также украинский тандем сестер Людмилы и Нады Киченок — 6:2, 6:1, россиянки вышли в полуфинал. Там их поджидает первая сеяная пара Крейчикова — Синякова из Чехии.

