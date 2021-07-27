Престарелые, но гордые: трансферное межсезонье «Салавата Юлаева» пока не впечатляет, но оставляет надежду

В хоккейной Уфе без больших поводов для оптимизма. В команде нет явного усиления для борьбы за Кубок

Трансферное межсезонье «Салавата Юлаева» 2021 не слишком впечатляет ни собственных поклонников, ни остальную хоккейную общественность. Даже после некоторой рокировки в кабинетах здесь все пока по-прежнему питают странный интерес к престарелым хоккеистам. Однако есть и пара светлых моментов в работе на трансферном рынке, за которые можно зацепиться и пофантазировать о двух равнозначно сильных звеньях. Спортивная реакция «Реального времени» рассуждает, кого приобрели в «Салават», как у Уфы может появиться две мощные забивные тройки вместо одной финской и почему не впечатляющая оборона команды не получает должного усиления.

Рокировки в руководстве «Салавата» не дадут быстрого эффекта — наследие предшественников так просто не расчистить

В середине июля бывший президент клуба Ринат Баширов приступает к работе в «Салавате Юлаеве» в новом качестве — генерального директора. Если раньше в его полномочия нп должности президента, как бывшего сотрудника аппарата Главы республики, входил лишь один, но очень важный пункт — связь с руководством Башкортостана, то теперь он более обстоятельно займется делами уфимской команды.

Однако при этом Александр Курносов остался в структуре клуба и занял должность, которая официально звучит как исполнительный директор. Последний продолжит заниматься трансферами и уже успел даже провести нынешнее межсезонье «под себя», что стесняет Баширова в действиях. Жители Башкортостана отзываются о выпускнике Казанского финансово-экономического института Ринате Баширове как о жестком руководителе, который любит, чтобы его указания исполнялись беспрекословно. Возможно, именно это сейчас и необходимо «Салавату Юлаеву», утратившему за последние годы все предпосылки к тому, чтобы считаться топовой командой Континентальной лиги.

Однако очевидно, что перестройки в верхушке — это работа на перспективу. Даже при всем желании Баширов никак не сможет в нынешнем сезоне развернуть довольно сомнительную работу предшественника и выстраивать структуру клуба и команды заново.

К моменту прихода на должность генерального директора Баширова все лидеры команды уже были на долгосрочных контрактах. Фото hcsalavat.ru

Во-первых, состав «Салавата» практически полностью сформирован. План, который так любят предлагать болельщики со стажем — «всех выгнать и набрать заново» тут точно не сработает. К моменту прихода на должность генерального директора Баширова все лидеры команды уже были на долгосрочных контрактах.

Однако к следующему межсезонью у Баширова уже будут развязаны руки, чтобы провести такое долгожданное перестроение.

Атака Уфы сильнее не стала, зато старее — да

А перестроение уфимской команде, как кажется, необходимо уже прямо сейчас. Селекционная работа нынешнего межсезонья пока что вызывает у уфимских поклонников хоккея лишь непонимание и негодование в словесной форме.

При Александре Курносове в качестве гендиректора «Салават Юлаев» ежегодно становился все более «белорусским», и еще более — возрастным. К примеру, в Уфе предложили новый контракт 36-летнему натурализованному канадо-белорусу Джеффу Плэтту на 35 млн. рублей. А вот Владимиру Жаркову контракт решили не повышать (который и так был грошовым по меркам КХЛ) и благополучно игрока потеряли.

Зачем-то выдернули ставшего ненужным даже в родном Новосибирске 30-летнего Степана Санникова. 23 игры и 2 (1+1) очка набрал этот «работяга» за «Сибирь» в прошлом сезоне. Как нападающий выглядит и какую пользу приносит в командах примерно такого уровня, мы видели в позапрошлом сезоне в составе казанского «Ак Барса». Ответ очевиден — никак не выглядит.

Сложно назвать Тихонова-младшего голеодором или просто забивным нападающим. Фото ak-bars.ru

Санников провалил все матчи, на которые вышел (14 игр, 0 очков и «-3» полезности) и казанские болельщики быстро стали отправлять Степана домой, в родную «Сибирь». Туда то он и отправился, где продолжил свое падение ко дну.

Не настолько сомнительно подписание в линию нападения выглядит в случае с 33-летним Виктором Тихоновым, перешедшим из «Ак Барса». Сложно назвать Тихонова-младшего голеодором или просто забивным нападающим. В звене с казанскими легионерами он в 42 играх набирал 23 (11+12) очков. Неплохие показатели, и с натяжкой даже можно записать в плюсы селекционной работы Уфы. Хотя, еще не факт, что форвард заиграет в «Салавате» с менее мастеровитыми партнерами хотя бы на том же уровне — в связке с финнами его вряд ли поставят.

Приобретение Шмелева — повод для оптимизма болельщиков и гордости селекционного отдела

Из всей этой предпенсионной когорты выгодно выделяется разве что Сергей Шмелев, который сейчас находится в самом соку для хоккеиста — ему 27 лет, а за прошедший сезон в «Сочи» он отыграл всю регулярку практически без перерыва (60 матчей) и собрал космические для команды-середняка 43 (21+22) очка.

Более того, «Салавату» игрок достался практически задарма, поскольку его контракт с «Сочи» истек 30 апреля, после чего хоккеист получил статус неограниченно свободного агента, так как он 1993 года рождения и уже провёл свыше 250 матчей за карьеру в КХЛ. В «Салавате» вовремя подсуетились и подписали снайпера «леопардов», не потратив ничего. И пожалуй именно этот трансфер на сегодняшний день можно считать главным успехом Курносова на трансферном рынке. Если не считать продление договора с Александром Кадейкиным, но то было дело техники.

«Салавату» игрок достался практически задарма, поскольку его контракт с «Сочи» истек 30 апреля. Фото hcsochi.ru

По последней информации Шмелева уже наигрывают в ударной связке как раз с Кадейкиным и что еще более интересно — с Тему Хартикайненом. Да-да, Томи Ламса решил попробовать разбить финскую тройку и попробовать главного бомбардира с российскими забивными нападающими. Посмотрим, что из этого выйдет. Так или иначе, задумку с финнами, которые тянут всю команду уже давно все раскусили — пора искать новые ходы.

Что касается вакантного места в финской тройке, то его должен занять Родион Амиров. Такие партнеры как Гранлунд и Маннинен действительно могут быстро дотянуть уровень все еще подающего большие надежды, но пока не проявившего себя сполна на взрослом уровне молодого форварда. Если Родион в нынешнем сезоне дотянется до топ уровня, который ему прочат, то «Салават» может получить два мощных звена и это уже выглядит не так безнадежно для Уфы.

Оборона по-прежнему — самая «тонкая» линия уфимской команды

Но остается другой вопрос — что делать с хромающей обороной «Салавата Юлаева»? Здесь комплектация проходит еще более странно и никаких «лучиков» позитива в отличие от линии нападения здесь нет.

35-летний Евгений Бирюков получил новый контракт, и судя по всему в партнеры к нему по партии по полуденному домино в парке вернули 34-летнего Андрея Зубарева, выменяв защитника у московского «Спартака» на Дмитрия Коробова. Уфимский воспитанник Зубарев мощно провалил прошлый сезон, став худшим среди защитников «красно-белых» — у него «-14» по показателю полезности.

В чем можно увидеть победу Курносова? В том, что при подписании Андрея ему все-таки удалось сбить зарплату. Вместо спартаковских 32-х, в Уфе он будет получать 27 миллионов рублей в год. Об этом сообщает «Арена Бреда».

В чем можно увидеть победу Курносова? В том, что при подписании Андрея ему все-таки удалось сбить зарплату. Фото hcsalavat.ru

Следующий на подходе Максим Чудинов, которому 31 год, но если слухи подтвердятся, усилением это тоже вряд ли назовешь, учитывая его подверженность к вечным травмам.

Защитная линия «Салавата» по-прежнему остается проблемным и самым «худым» местом в команде. Понятно, что времени для доукомплектации еще предостаточно, но похоже, что в руководстве смотрят не в ту сторону. Пока что сложно представить Уфу в прежнем статусе претендентов на Кубок при нынешней защитной линии.