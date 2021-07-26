Чтоб дом стоял на твердой почве

Ликбез по геологическим изысканиям земельного участка

Мы уже неоднократно рассказывали о том, что прежде чем строиться, на участке надо провести геологические изыскания. Только квалифицированные специалисты смогут определить все проблемные места, ведь твердая с виду почва под ногами вовсе не гарантирует того, что дому на ней тоже будет крепко и комфортно. О чем расскажет «геология» участка, от каких бед она может уберечь — поговорим сегодня в рубрике «Дом в фокусе».

Для чего нужны геологические изыскания

Геологические изыскания (или, как их называют в обиходе «геология») надо заказывать перед тем, как начинать строительство. В идеальном варианте результаты таких исследований есть смысл изучить еще перед покупкой участка, но удовольствие это недешевое, денег на проверку всех приглянувшихся делянок не напасешься. Поэтому, прежде чем планировать постройки, сады и прочий Версаль на выбранном куске земли, нужно пригласить специалистов, которые подробно расскажут вам, что находится под поверхностью.

Вы спросите: для чего это нужно? Все просто: чтобы определить, насколько высоко подходят грунтовые воды, не грозят ли участку глубинные подвижки грунта (которые способны критически сдвинуть фундамент), нет ли там, где вы собрались строить дом, карстового провала (Татарстан стоит на известняках, так что возможно всякое). Иными словами, подробная геология участка даст понимание о том, какой потребуется фундамент, в каком месте лучше строить дом, а где ничего тяжелее сарая ставить не рекомендуется, где сажать розы, а куда вкопать септик.

Фото: glavgeocom.ru

Чем рискуем?

Первое, что мы защищаем, исследовав участок, — фундамент дома. Именно ему предстоит максимальный контакт с грунтом, и именно он призван удерживать стабильность всей постройки. Поэтому если грунт и фундамент не созданы друг для друга — вам грозит в лучшем случае трещина в стене, в худшем — полная невозможность жить в доме. Итак, что же может выявить исследование геологии участка?

Слишком высокое залегание грунтовых вод . Если подземные воды подходят близко к поверхности почвы, то тут определенно не стоит делать цокольный этаж, подвал или рыть погреб: замучаетесь разгребать результаты подтоплений. Кроме того, придется дополнительно вложиться в дренаж участка и гидроизолировать фундаменты. И вообще, если весь участок стоит на высоких грунтовых водах — нужно серьезно подумать о типе фундамента. Возможно, «ленточка» сюда не подойдет, а рекомендуются сваи. А еще уровень грунтовых вод в разных точках участка очень важен для обустройства септика (его надо максимально от них уберечь), выгребной ямы (если вам нужен обычный дачный туалет), для планирования посадок (где-то будет хорошо помидорам, а где-то лучше сажать яблони) и т. д.

. Если подземные воды подходят близко к поверхности почвы, то тут определенно не стоит делать цокольный этаж, подвал или рыть погреб: замучаетесь разгребать результаты подтоплений. Кроме того, придется дополнительно вложиться в дренаж участка и гидроизолировать фундаменты. И вообще, если весь участок стоит на высоких грунтовых водах — нужно серьезно подумать о типе фундамента. Возможно, «ленточка» сюда не подойдет, а рекомендуются сваи. А еще уровень грунтовых вод в разных точках участка очень важен для обустройства септика (его надо максимально от них уберечь), выгребной ямы (если вам нужен обычный дачный туалет), для планирования посадок (где-то будет хорошо помидорам, а где-то лучше сажать яблони) и т. д. Грунт со слабой несущей способностью . Тип грунта крайне важен при выборе фундамента — поэтому проектировщик должен иметь полную информацию о нем. Опираясь на данные о составе и взаимном расположении пластов, о содержании в нем влаги, специалисты рассчитают надежный фундамент. Ориентируясь вслепую, они могут ошибиться.

. Тип грунта крайне важен при выборе фундамента — поэтому проектировщик должен иметь полную информацию о нем. Опираясь на данные о составе и взаимном расположении пластов, о содержании в нем влаги, специалисты рассчитают надежный фундамент. Ориентируясь вслепую, они могут ошибиться. Повышенное содержание агрессивных соединений . Слишком кислые почвы или слишком щелочные, минерализованные грунтовые воды — все это может негативно сказаться на материале фундамента. Металлические, бетонные, тем более деревянные элементы фундамента — все это должно подбираться с учетом химии грунта.

. Слишком кислые почвы или слишком щелочные, минерализованные грунтовые воды — все это может негативно сказаться на материале фундамента. Металлические, бетонные, тем более деревянные элементы фундамента — все это должно подбираться с учетом химии грунта. Карстовые пустоты. Они могут быть сюрпризом участков, стоящих на известняковых массивах, которых хватает на высоких берегах Волги. Карстовое «окно» в массиве породы — вещь очень опасная: дом может осесть в него, сползти одной стеной, поэтому на такой «дыре» строиться нежелательно.

Фото forumhouse.ru

Что содержится в отчете о геологических изысканиях?

Отчет по геологии грунта — документ стандартный, он состоит из вполне четко определенных разделов. Для начала, геологи составляют таблицу о составе и свойствах грунта. В ней перечислены:

виды грунтов, найденных на участке, их геологические характеристики;

состав каждого отдельного пласта;

удельный вес и химический анализ почвы;

физико-механические показатели: текучесть, внутреннее трение, пористость, просадочность при увлажнении, морозное пучение…

Чтобы получить объективные цифровые данные по этим параметрам, специалисты проделывают скважины-керны в нескольких точках участка, вынимают оттуда грунт и увозят в лабораторию для исследования. Грунт отбирается с разных глубин керна.

Следом идут сведения о грунтовых водах: об их расположении и химическом анализе воды. Повторимся, если в воде растворены химически активные соединения, бетон и арматура неприспособленных под это марок будут разрушаться, и нужно будет подбирать специализированные составы.

Фото forumhouse.ru

Как и сколько бурить?

Если вы заказали услугу исследования геологии участка, к вам приходит убедительный гражданин и утверждает, что бурения одной небольшой скважины достаточно — смело гоните его в шею. Чтобы провести адекватное исследование участка, нужно будет сделать 4 — 5 проб при глубине бурения до 6 метров, если вы строите одноэтажный дом; 3 пробы с глубиной бурения 6 — 8 метров для двухэтажного дома; для трехэтажного — минимум две пробы с заглублением более 8 метров.

Если пробы показывают плывун, торфяную линзу или другой опасный слой грунта — количество скважин может вырасти, чтобы понять, что происходит в соседних местах участка.

В отчете обязательно указывается, где на участке расположены скважины. Такая схема будет серьезным подспорьем при выборе места для дома и расчете нагрузки, которая распределяется фундаментом на грунт.