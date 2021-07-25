«В таком интерьере можно свихнуться»

Архитектор-дизайнер из Казани анализирует интерьеры «золотого дворца» ставропольского гаишника

Фото: Олег Тихонов

«Когда в XXI веке взрослый мужчина, глава семейства строит себе подобное жилье, вряд ли можно говорить о его психическом здоровье и равновесии. Наверное, за этим стоит какая-то серьезная боль. Даже если ты еще не сошел с ума окончательно и сделал такой интерьер, в этом интерьере стопроцентно можно свихнуться», — рассуждает в интервью «Реальному времени» известный казанский архитектор, дизайнер, основатель бренда Yaratam Петр Сафиуллин, комментируя интерьеры «цыганского дворца» начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. «Реальное время» предлагает виртуальную экскурсию по «золотому дворцу» с Петром Сафиуллиным с подробным разбором, который он сделал для нашего издания.

Сафонов открестился от золотых унитазов

О задержании начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и нескольких его подчиненных сообщил 20 июня в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Под молот закона попала почти вся верхушка Управления ГИБДД Ставрополья во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым — всего более 35 сотрудников. По версии следователей, они несколько лет за деньги изготавливали для водителей, перевозящих зерно, фальшивые пропуска. За свои услуги Сафонов и его подельники получили более 19 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере») УК РФ. 21 июля суд арестовал Сафонова на два месяца. По этой статье УК главному гаишнику Ставрополья грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Но не сам факт взятки и, конечно же, не зерно прославили Сафонова на всю страну. В недобрый час сначала депутат Александр Хинштейн, а потом и Следственный комитет опубликовали кадры оперативной съемки из дома полковника: на эти интерьеры всю неделю «медитировала» вся страна. Золотые унитазы, золотой декор, золотые стулья, огромные хрустальные вазы, обилие лепнины, ни одной прямой линии...

При этом сам Сафонов открестился от дизайна особняка: дескать, это дом его гражданской жены. «Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал», — оправдывался полковник в суде. Но дизайн уже стал легендарным.

Известный казанский архитектор, дизайнер, основатель бренда Yaratam Петр Сафиуллин специально для «Реального времени» прокомментировал облетевшие интернет кадры дворца главного гаишника Ставрополья.

Фото: из телеграм-канала Александра Хинштейна

«Китч запредельного уровня»

По словам Сафиуллина, внешне дом Сафонова совершенно ничем не отличается от множества других домов, которые стоят в изобилии в окрестностях любого большого города России:

— С виду этот особняк вроде даже и небольшой. Просто дом как дом. Даже и не скажешь, в каком стиле он выполнен — нельзя сказать, что это какой-то историзм, и даже эклектикой это не назовешь. Просто какое-то ужасное фьюжен. При этом у меня какого-то тотального неприятия снаружи он не вызывает. Ну дом и дом — имеет право быть.

По мнению дизайнера, в рамках частного интерьера все что угодно может иметь право на существование. Другой вопрос — насколько грамотно все сделано. В случае с особняком Сафонова наблюдается перебор со всем.

Фото: из телеграм-канала Александра Хинштейна

— Это китч запредельного уровня. Ведь даже в случае с дворцом все можно сделать гармонично и красиво. В этом же случае не было сделано даже такой попытки. Наверное, и задачи такой не ставилось, — предполагает наш собеседник.

Говоря о предполагаемой стоимости особняка, Сафиуллин отмечает, что в среднем укомплектованный готовый дом в пересчете на квадратный метр оценивается в 150 тысяч рублей. В случае же с домом гаишника цена будет минимум в 3—4 раза выше:

— В пересчете на площадь это 500—600 тысяч рублей за метр квадратный, — предполагает архитектор.

«Не понимаю, как такое можно захотеть?»

Комментируя фотографии уборной и ванной комнаты, Сафиуллин удивляется, как в таком интерьере может в принципе кто-то захотеть жить:

— Можно предположить, что это, наверное, очень дорого. Я, честно говоря, даже не знал, что такие вещи в принципе существуют, что их можно где-то купить. Хотя я подозревал, что в Милане, в первом павильоне, где в основном тусуются выходцы из Африки и России, возможно, что-то подобное есть.

Фото: из телеграм-канала Александра Хинштейна

По словам Сафиуллина, если разбирать санузел с точки зрения какой-то идеи и задумки, комментировать просто нечего:

— Это демонстрация дорогих сантехнических приборов. Видно, что архитектор или дизайнер тут, скорее всего, не работали — настолько бездарно расставлена сантехника и организовано пространство в ванной комнате. Вся эта роскошь, конечно, отвлекает на себя внимание. Но в целом здесь расстановка как в обычном санузле большинства российских квартир экономкласса. Тут нет никакой идеи, все довольно убого с точки зрения организации пространства. С точки зрения самих предметов — для меня это все странно выглядит. Я просто не понимаю, как такое можно захотеть? Но, видимо, можно...

«Зачем архитектору платить, когда на эти деньги можно купить золотой унитаз?»

Говоря об убранстве спальни и холла с лестницей на второй этаж, Сафиуллин предполагает, что дизайнер или архитектор все же могли работать над этим проектом:

— Как минимум все это нужно было каким-то образом хотя бы закомпоновать. Хотя, возможно, все это делали люди, которые осуществляли монтаж.

Фото: из телеграм-канала Александра Хинштейна

По словам собеседника «Реального времени», интерьер выглядит комично с точки зрения организации пространства:

— Человек явно хотел построить какой-то роскошный дворец, но при этом мироощущение и восприятие реальности у него такого постсоветского нувориша, который не знает, как это по-настоящему должно выглядеть. А архитектора, который мог бы это воплотить в жизнь, или не догадались позвать, или не нашли. Или, может быть, посчитали: зачем архитектору платить, когда на эти деньги можно купить золотой унитаз? Все довольно комично выглядит на первый взгляд. На второй — это прямо какая-то внутренняя драма. В состоянии душевного равновесия человек вряд ли сделает такое себе и захочет жить в таком доме в XXI веке.

«Стул выглядит так, будто он стоит трешку»

Разбирая фотографии комнаты со стульями (судя по обилию одежды, речь идет о гардеробной), Сафиуллин предполагает, что все это очень дорого даже по сравнению с самыми высокими ценниками топовых зарубежных фабрик.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

— Я даже не представляю, сколько это может стоить, — никогда не сталкивался с подобного рода декором, мебелью. Я даже не знаю, настоящее это или какие-то китайские фейки. Но судя по качеству отделки, насколько я могу судить по фото, все на уровне, так что, наверное, все это очень дорого. Крутые современные стулья какой-нибудь модной фабрики могут стоить около 1 тысячи евро. Здесь, наверное, явно один стул стоит больше тысячи евро. Выглядит так, будто он стоит трешку.

«Будто корова умерла зря»

По мнению Сафиуллина, кроме того, что во дворце задержанного полковника много всего золотого и «дворцового», обсуждать особо нечего — никакой идеи под всем этим просто нет.

— Идеи с точки зрения художественного замысла не наблюдается. Задумка создания индивидуального жилья для человека, если она вообще была, не реализована, — считает эксперт. — Может быть, это случилось как раз потому, что не был нанят грамотный архитектор или дизайнер. Возможно, потому что были просто комплектаторы, инженеры, которые все это делали. Но если посмотреть со стороны, работа проделана просто колоссальная. За всем этим стоит много человеческого труда.

Архитектор предлагает абстрагироваться от стилистики. И в таком случае от дизайна этого особняка становится скорее не смешно, а печально.

— Мне жаль потраченных довольно бездарно ресурсов. Бывает, что придешь в ресторан, тебе приготовят стейк, а он невкусный. Ты и денег заплатил, и удовольствия не получил, и корова зря умерла. Тут то же самое — будто корова умерла зря. Мало того, что все сделано безыдейно — можно было бы в подобном стиле сработать гораздо эффективнее, интереснее, сделать более красивый интерьер с точки зрения задумки, пропорций. Здесь явно присутствует очень серьезная психотравма у человека. Когда в XXI веке взрослый мужчина, глава семейства строит себе подобное жилье… Не знаю, можно ли говорить о психическом здоровье и равновесии. Наверное, за этим стоит какая-то серьезная боль. Может быть, синдром недостатка внимания. Может быть, его папа не любил в детстве. Даже если ты еще не сошел с ума окончательно и сделал такое, в этом интерьере стопроцентно можно свихнуться, — заключает Петр Сафиуллин.