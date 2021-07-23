Горячий июнь: в Татарстане увеличилось потребление электроэнергии

В России возросло энергопотребление. Так, в июне Системный оператор констатировал рост на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Татарстане также отмечена положительная тенденция. Эксперты связывают такой скачок с восстановлением производства в крупных отраслях: автомобильной, химической и нефтедобывающей промышленности.

Июнь бьет рекорды

С начала года энергопотребление в России составило 553 млрд кВт·ч (+5,1% к первому полугодию 2020 года). Без учета високосного дня 2020 года энергопотребление увеличилось на 4%. По сравнению с январем — июнем 2019 года прирост составил 2,2%.

— Рост в 2021 году обусловлен восстановлением электропотребления после введенных в прошлом году ограничений в работе предприятий и организаций в связи с пандемией COVID-19. Потребление превысило и доковидные показатели 2019 года, — отметил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Филиал Регионального диспетчерского управления Татарстана также зафиксировал в июне рост потребления электроэнергии в республике. Показатель увеличился почти на 17% — до 2,4 млрд кВт·ч. РДУ связывает рост с повышенными потребностями предприятий автомобильной и нефтедобывающей промышленности, производств химических продуктов.

Филиал Регионального диспетчерского управления Татарстана также зафиксировал в июне рост потребления электроэнергии. Фото: elitat.ru /Шамиль Абдюшев

Июнь 2021 года для энергорынка Татарстана также оказался жарким. Исторический максимум потребления электроэнергии в жару был зафиксирован 28 июня в 13 часов. Потребляемая мощность в этот день достигла почти 4 ГВт и на 20% превысила максимум потребления мощности в июне 2020 года. В этот день среднесуточная температура воздуха составила 27,5 градуса.

В РДУ подтвердили, что генерирующие предприятия Татарстана в июне этого года увеличили производство электроэнергии на 6% — до 1,9 млрд кВт·ч — по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В основном выработка возросла на казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Заинской ГРЭС, Нижнекамской ТЭЦ-1.

Всего за первое полугодие производство электроэнергии в республике выросло более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13 млрд кВт·ч. При этом потребление электроэнергии увеличилось на 8% — до 15,7 млрд кВт·ч.

Дефицит электроэнергии был восполнен за счет перетоков в энергосистему Татарстана из смежных регионов — в первом полугодии он составил 2,6 млрд кВт·ч, в июне — 578,2 млн кВт·ч.

Позитивные процессы в экономике Татарстана

В компании ТГК-16, в чью структуру входит Нижнекамская ТЭЦ-1, поясняют: на выработку станции повлияла не только аномально жаркая погода. В июне велись реконструктивные работы на подстанции «Бугульма-500», что привело к дефициту мощности в Нижнекамском энергорайоне. Для обеспечения балансов генерации и потребления и поддержания надежности энергоснабжения потребителей Системный оператор вводил в работу дополнительные турбины. Соответственно, на станции выросло производство электроэнергии.

Энергокомпания также увеличила выработку электрической энергии за первое полугодие 2021 года. Этот показатель составил 4,5 млрд кВт·ч, что выше фактических величин первого полугодия 2020 года на 6,5%.

Энергокомпания также увеличила выработку электрической энергии за первое полугодие 2021 года. Фото: АО «ТГК-16»

Величина отпуска тепловой энергии АО «ТГК-16» в первом полугодии 2021 года увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом и достигла 9,9 млн Гкал.

На рост производственных показателей энергетики Татарстана повлияли экономическая активность в отраслях-потребителях энергии и погодные условия. Снижение индекса промпроизводства и объема отгрузки в энергетике в 2020 году было обусловлено как пандемией, так и предыдущей теплой зимой.

— К тому же в прошлом году была благоприятная гидрологическая обстановка на российских ГЭС и рост выработки на АЭС из-за роста загрузки атомных блоков. Поэтому более дорогая тепловая электрогенерация Татарстана была замещена перетоком электроэнергии из других регионов России, — прокомментировал ситуацию на энергорынке РТ директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.

Так, в 2020 году суммарный переток электроэнергии в энергосистему Татарстана составил 5,3 млрд кВт·ч, в то время как в 2019 он был на уровне 1,7 млрд кВт·ч. Переток в энергосистему в 2020 году вырос на 3,4 млрд кВт·ч, а потребление электроэнергии в Татарстане в 2020 году при этом снизилось на 1,5 млрд кВт·ч: с 30,6 млрд кВт·ч в 2019-м до 29,1 млрд кВт·ч в 2020 году.

В 2020 году суммарный переток электроэнергии в энергосистему Татарстана составил 5,3 млрд кВт•ч. Фото: rt-online.ru

— В этом году мы видим позитивные процессы в экономике Татарстана. Несмотря на снижение индекса промпроизводства в добыче нефти на 1,5% за 5 месяцев 2021 года по сравнению с 5 месяцами 2020 года, рост цен на нефть привел к двукратному росту объема отгрузки в нефтегазе. Это положительно скажется и на финансовых результатах, и на доходах в бюджеты разных уровней, — добавил Александр Шураков.

Из ключевых для экономики Татарстана видов деятельности, существенное снижение за 5 месяцев текущего года произошло только у производства лекарственных средств: -23,8% по индексу промпроизводства и -17% по объему отгрузки. Эксперты объясняют это «эффектом высокой базы». Отрасль сильно росла в аналогичные периоды 2020 и 2019 годов: на 25,7% и 38,7% соответственно.

Восстановление энергетики Татарстана в этом году — это результат восстановления других секторов экономики и эффект холодных января-февраля 2021 года. Жаркое лето 2021 года также внесет свой позитивный вклад в рост сектора по итогам года.