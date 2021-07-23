«Спартак» в Казани будет делать заявку на чемпионские амбиции, а «Рубин» и «Ростов» — на медальные

Прогноз первого тура РПЛ 2021/22

Старт нового сезона в российской Премьер-лиге ознаменован полной неразберихой и даже комичностью. Болельщики в разных городах до последнего не понимают, попадут ли они на стадион или всемогущий Роспотребнадзор вновь закроет стадионы для зрителей. На этом фоне команды начнут чемпионат, в котором срочно необходимо отвоевывать свои позиции в еврокубках. Спортивная редакция «Реального времени» возобновляет традиционную рубрику и дает свой прогноз на стартовый тур сезона 2021/22. Покажет ли всю свою мощь «Спартак» в Казани, или «Рубин» и «Ростов» заявят о притязаниях на медали в играх с московскими командами, выстоит ли «Уфа», и насколько просто разберется с проблемным «Нижним Новгородом» ФК «Сочи» — подробнее об этом в нашем материале.

ФК «Ростов» — «Динамо»: мерка медальными амбициями при пустых трибунах

Этот матч стартует уже сегодня, и, к сожалению можно констатировать, что российский футбол пока сдает отвоеванные позиции в войне с коронавирусом в новом сезоне. Если в прошлом сезоне на российских стадионах в некоторых городах уже были допущены до 80% зрителей, то старт чемпионата 2021/22 ознаменовался очередным обострение эпидемиологической ситуации. Так спорт вновь делает шаг назад.

На стадионе «Ростов Арена» сойдутся неудачники прошлого сезона, проигравшие борьбу за еврокубки. Но в сравнении с прошлым сезоном, «Динамо» только усилилось, а Сандро Шварц сам готовил команду к чемпионату, что по идее должно позволить сделать шаг вперед.

С прошлого сезона, когда «Ростов» Валерия Карпина вновь провалил его концовку, южане серьезно обновились. При этом потерь у ростовской команды помимо Дмитрия Чистякова хватает. По сути, это будет наполовину обновленная команда, воссозданная из молодых и еще ничего не доказавших футболистов, и у Карпина все та же задача — вытянуть из новых ребят их максимум и сделать из них если не звезд, то хотя бы товар для более дорогой продажи в Европу.

У Карпина все та же задача — вытянуть из новых ребят их максимум. Фото: vk.com/fcrostov

В своих последних контрольных играх «Ростов» не слишком уверенно обыграла венгерский «Гонвед» (1:0), а вот москвичи мощно расправились с «Будафоком» — 3:0. Голы у «динамовцев» забили Н’Жи, Игбоун, и что самое главное — 19-летний Константин Тюкавин. И это только обострило споры среди болельщиков «бело-голубых», нужен ли команде новый центральный нападающий или стоит дать расти собственному дарованию.

Прогноз «Реального времени»:



«Динамо» видится более собранной и готовой командой на старте нынешнего сезона. «Ростову» нужно «устаканиться» и постепенно вводить новичков в состав. «Бело-голубые» должны увезти из Ростова-на-Дону три очка.

1:0 — победа «Динамо»

«Рубин» — «Спартак»: первая официальная проверка Витории крепким Слуцким

Однозначно центральный матч тура пройдет в субботу в Казани.

Здесь в отличие от Ростова футбол все же выполнит свое прямое назначение и пройдет в присутствии зрителей. После полного запрета, Роспортебнадзор Татарстана все-таки сжалился и разрешил впустить на «Ак Барс Арену» 30% зрителей от заполняемости трибун. Хотя ранее «Рубин» даже останавливал продажу билетов, которые подскочили в цене чуть ли не в три раза — результат ограничений. Видимо, надо восполнять.

Несмотря на статус хозяина поля, казанцы в этой встрече выглядят андердогами. «Красно-белые» под руководством нового наставника Руй Витория, кажется, готовы стать главным претендентом на чемпионство. По крайней мере, так кажется исходя из предсезонных раскладов.

Москвичи камня на камне не оставили от всех своих соперников на «Кубке Париматч Премьер», обыграв «Сочи» и «Рубин» с одинаковыми разгромными «4:0» и выиграв у «Химок» — 3:1. Всего один пропущенный мяч на престижном турнире и 11 забитых — весомая заявка на лидерство в стартующем сезоне. «Спартак» сегодня — это машина, у которой португальский специалист просто поменял масло и некоторые настройки. Да, все сделано на скорую руку, но московский клуб после Тедеско уже был хорошо отлаженным механизмом.

«Красно-белые» под руководством нового наставника Руй Витория, кажется, готовы стать главным претендентом на чемпионство. Фото: vk.com/fcsm_official

Что же мы увидели на этом предсезонном турнире в исполнении «Рубина»? Отсутствие созидательной работы, итогом которой стали два гола, один из которых — с пенальти. У казанцев имеются большие проблемы с доставкой мяча в чужую штрафную площадь и еще больше — с завершением.

Прогноз «Реального времени»:



Бледными тенями самих себя летом выглядят и две главные звезды «Рубина» — Кварацхелия и Деспотович. И если у первого вышло даже забить «Химкам» и немного потерроризировать оборону «Спартака», то у серба не получалось вообще ничего. Более того, он не особо-то и получал мячи.



Очевидны и мощные провалы в обороне при уходе Карла Старфельта и наигрывании Нижегородова (наверняка сезон он начнет не в основе). Очевидно, что не стоит отталкиваться только лишь от предсезонного турнира и такого провала, как неделю назад не случится, но уж больно мощно выглядит сейчас «Спартак».

2:1 — победа «Спартака»

ЦСКА — ФК «Уфа»: кто сегодня слабее?

Непривычно низкое 6-е место для «армейцев» по итогам прошлого сезона может и станет некой мотивацией, чтобы компенсироваться перед собой и болельщиками. Но какого-то заметного качественного скачка ни в составе, ни на тренерской скамье мы не увидели. Березуцкий вместо Олича — это не совсем то усиление, которое наверняка ждали болельщики ЦСКА.

То же самое касается и игрового усиления. Что и говорить, если продление контракта с 31-летним, постоянно травмирующимся Аланом Дзагоевым в ЦСКА сегодня выдают как главную трансферную удачу? Более того, с огромной вероятностью «армейцы» вскоре могут потерять свою главную иностранную звезду — Николу Влашича, который грезит Серией А и «Миланом».

Не секрет, что сегодня в столице Башкирии идет активный дискурс о нужности футбольного клуба, требующего дополнительные вложения от республики. Фото: vk.com/ufafc

С другой стороны есть многострадальная «Уфа», которой проблемы ЦСКА могут показаться шикарными условиями. Не секрет, что сегодня в столице Башкирии идет активный дискурс о нужности футбольного клуба, требующего дополнительные вложения от республики. И это при том, что «Уфа» всегда умела крутиться и зарабатывать на свое существование сама. Что там футбол — даже на хоккейный «Салават» там ищут деньги на каждый новый сезон заново.

«Наша команда готова ко всему. Клуб ищет спонсоров. Сейчас у нас есть определенная подушка безопасности на этот чемпионат. Что будет дальше — никто не знает. Сейчас мир очень быстро меняется. Конечно, недофинансирование есть, и в очень большом количестве. Но мы выстроили модель, по которой клуб может существовать», — заявил Газизов накануне.

Сумеет ли Алексей Стукалов настроить команду в таких сложных условиях, когда стабильности под ногами нет и футболисты не уверены в завтрашнем дне? Как показала концовка прошлого сезона — да, он на это способен.

Прогноз «Реального времени»:



Две проблемные команды встретятся при почти пустых трибунах в Москве (разрешено лишь 500 человек), и только благодаря этому факту можно с натяжкой назвать ЦСКА фаворитом. Но команды, скорее всего, сыграют вничью.

1:1 — ничья

В Нижнем пока далеки от грамотного менеджмента и какого-то серьезного игрока на поле Премьер-лиги нам ждать не приходится. Фото: vk.com/fcnn_ru

ФК «Нижний Новгород — ФК «Сочи»: новый претендент на «небесную лигу»

Еще одна команда, у которой не все ладно с финансовой составляющей — новичок Премьер-лиги ФК «Нижний Новгород». Долги за прошлый сезон у волжан достигали 120 миллионов рублей, и судя по всему команда из Нижнего получила серьезное послабление при заходе в Премьер-лигу в честь 800-летия города, которое отмечают в этом году. Иначе объяснить то, что РПЛ вновь стремится к тем же граблям, что и в случае с ФК «Тамбовом», нельзя.

Сергей Прядкин выступает щитом и заявляет, что НН закроет все долги по премиальным еще до осени. А новый наставник команды Александр Кержаков выступает со странными заявлениями, что не знает, какая ситуация в клубе с финансированием, мол, «не прощупал ситуацию». Уже из этих сигналов можно сложить картину — в Нижнем пока далеки от грамотного менеджмента и какого-то серьезного игрока на поле Премьер-лиги нам ждать не приходится.

Впрочем, несмотря на задолженности, «Нижний Новгород» активно усиливается перед выступлением в Премьер-лиге. Туда перешел бывший полузащитник «Рубина» и «Ростова» Павел Могилевец, возвращены в РПЛ албанский форвард Беким Баляй и еще ряд футболистов.

Прогноз «Реального времени»:



Слаженное и давно выстроенное «Сочи» Федотова должно легко расправиться с проблемным новичком, под руководством Кержакова, провалившего прошлый сезон с «Томью» даже на уровне ФНЛ. Тут интриги нет.

2:0 — победа «Сочи»