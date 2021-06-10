Татарстан вырвал у Башкортостана олимпийскую путевку

Как Марта порадовала нас в июне и может завоевать медаль в июле

До старта токийской Олимпиады осталось ровно полтора месяца — время, необходимое для определения окончательного состава сборной России. Во многих видах спорта уже известны полные списки российских олимпийцев, где-то определение состава находится на финальной стадии. Ранее мы писали о татарстанских пловцах и прыгунах в воду, которые уже готовятся к Играм, преимущественно из СК ВВС «Синтез». Сейчас «Реальное время» размышляет над перспективами остальных олимпийцев Татарстана.

Все решилось в очном поединке

В фехтовании была бешеная интрига. Ее участницами стали представительницы Татарстана Марта Мартьянова и Башкортостана Анастасия Иванова. Будучи равными в глазах тренерского совета, они сошлись в очном противостоянии до двух побед. Татарстанская рапиристка выиграла первый бой, затем уступила во втором. В решающем поединке Марта одержала победу над соперницей в один укол и завоевала право представлять сборную России на Олимпийских играх. И это новость, как говорится, со звездочкой, поскольку есть у нынешней сборной России виды спорта, где само попадание в состав сборной страны практически гарантирует медаль, на 99 процентов золотую.



Художественная гимнастика, синхронное плавание — в фехтовании ситуация тоже близка к названным видам спорта. Особенно в женской рапире, где девушкам предстоит разыграть медали командного турнира. Для понимания, там будет всего восемь команд, среди которых есть суперфаворит Италия. Ди Франческа (39 лет), Эрриго (33 года), Вольпи (29 лет) — это суперзвезды мирового фехтования, две первые спортсменки выигрывали командный турнир еще в Лондоне-2012. В финале им противостояла сборная России, где также есть две суперзвезды Инна Дериглазова (31 год) и Лариса Коробейникова (34 года). Тогда, в Лондоне, компанию им составляла казанская фехтовальщица Камилла Гафурзянова, увы, ушедшая из спорта. В том числе и потому, что в Рио командный турнир рапиристок не проводился. Сейчас он — главная надежда на медаль, хотя в конкурентках будет еще Франция с Полин Ранвье и Изаорой Тибюс и США с Ли Кифер и Дзингой Прескод. Легко не будет, но, так или иначе, это не уравнение с множеством неизвестных, каким предстает, допустим, стендовая стрельба, о которой речь пойдет ниже. Поэтому россиянкам, как это не удивительно, сложнее было попасть в окончательный состав сборной, чем подняться на пьедестал.

Россиянкам сложнее было попасть в окончательный состав сборной, чем подняться на пьедестал. Фото: eurosport.ru

«Башкирка», скорее всего, тоже будет стартовать

Два года назад главный тренер сборной России Ильгар Мамедов говорил в одном из своих интервью, что Дериглазова, Иванова и Коробейникова — твердые кандидаты в сборную. Борьба идет за 4-ю позицию между Загидуллиной и Трипапиной.

Марту Мартьянову тоже считали перспективной, да и сейчас со счетов не сбрасывают, но в этом сезоне на взрослом уровне она не очень хорошо фехтовала.



Марта, безусловно, молодец, поскольку она преодолела сопротивление прямой конкурентки, а также прошлое неверие тренерского штаба. Кстати, в фехтовании ссылались на некий рейтинг, который является определяющим при отборе в олимпийский состав. Но тут есть некоторые вопросы. Дело в том, что сразу две титулованные спортсменки Яна Егорян и Виолетта Колобова вместили в предолимпийский цикл решение вопроса с будущим потомством. Егорян вышла из декретного поздно, а Колобова в начале весны, и ее рассматривали в качестве кандидатки, несмотря на то что спортсменка чисто физически не успевала участвовать в соревнованиях и набрать рейтинговые очки. Следовательно, не рейтинг определял состав сборной.

Впрочем, и Башкортостан не остался в накладе, поскольку в сборной будет и представительница этого региона Аделина Загидуллина.

В сборной будет и представительница Башкортостана Аделина Загидуллина. Фото: rus.team

Смена состава: Батыршина и Субботина вместо Рабой и Шакировой?

В начале июня в хорватском городе Осиек завершился комбинированный чемпионат и первенство Европы по стрельбе, как пулевой, так и траншейной. Спортсмены Татарстана завоевали рекордные для себя 15 медалей разного достоинства, среди которых семь золотых, три серебряных и пять бронзовых наград. Это хорошо в плане текущего состояния дел в республиканской стрельбе, здорово в плане перспектив, поскольку отражает и выступление юниоров, но с точки зрения Олимпиады здесь и сейчас у нас две лицензии против трех, что было в Рио. Их завоевали Екатерина Субботина в трапе и Зиля Батыршина в ските. Лицензии на страны не именные, поэтому их обладательницы должны были определяться 8 июня на заседании Исполкома стрелкового союза России. По всем параметрам Батыршина и Субботина должны быть в олимпийском составе.

Касаясь выступления спортсменок в Осиеке, Субботина завоевала золото в командном зачете, совместно с Дарьей Семьяновой, которая выиграла личные соревнования, а Субботина стала на них четвертой. Стоит напомнить, что на Олимпиаде в Рио от России выступала Екатерина Рабая из Татарстана, занявшая 11-е место. Касаемо олимпийских перспектив Субботиной отметим, что весь пьедестал в 2016 году заняли спортсменки из Австралии, Новой Зеландии и США, а европейские спортсменки уверенно проявляли себя на соревнованиях, проходивших в Старом Свете. Также среди претенденток сейчас итальянка Джессика Росси, которая еще в 20 лет выиграла Олимпиаду в Лондоне, опередив Зузанну Штефечекову из Словакии, еще одного сильного мастера. Действующая олимпийская чемпионка Кэтрин Скиннер из Австралии, итальянка Сильвана Станко, испанка Фатима Гальвес, ветеран стрельбы из Финляндии Сату Мякеля-Нуммела, олимпийская чемпионка еще Пекина-2008, входят в элиту женского трапа. Учитывая, что Олимпиада будет проходить в Азии, в число претенденток необходимо включить и китаянку Ван Сяоцзинь, у которой уже есть серебро чемпионата мира. Иными словами, стабильности в этой дисциплине практически не наблюдается, прогнозы выглядят максимально расплывчатыми.

В Осиеке Субботина завоевала золото в командном зачете. Фото: minsport.tatarstan.ru

В ските Зиля Батыршина была второй на Европе в личном первенстве плюс завоевала бронзу в командных соревнованиях, где отличилась еще одна наша спортсменка Алиса Фазылзянова. Стоит отметить, что и здесь у Татарстана произошла смена состава, поскольку от нас в Бразилии выступала Альбина Шакирова, занявшая тогда седьмое место. На Европе в личке Батыршина уступила Кьяре Кайнеро из Италии, а это вице-чемпионка Олимпиады в Рио, где она уступила соотечественнице Диане Бакози, это мы уже начали прикидывать олимпийские расклады. Скит, это дисциплина, в которой стабильно завоевывают медали представительницы США. К примеру, на последнем ЧМ они заняли весь пьедестал почета. Но прогнозировать по этому поводу еще сложнее, чем в трапе. Поскольку у американок в прямом смысле слова «выстреливает» то одна, то другая спортсменка, а определенную стабильность демонстрируют только Кэйтлин Коннор, Кимберли Роуд и недавняя юниорка Катарина Джэйкоб. В любом случае выбор у американок большой. Учитывая, что это азиатская Олимпиада, назовем в числе фаворитов китаянку Вэй Нин, двукратную вице-чемпионку Олимпийских игр. Одной из немногих европейских спортсменок, которая могла бы побороться за медали самой высокой пробы, является Данка Бартекова из Словакии, также завоевавшая олимпийскую лицензию, но в последнее время она часто отвлекается на чиновничью работу, занимая в МОК должность заместителя председателя Комиссии спортсменов. В общем, если в фехтовании все довольно прогнозируемо, то в стрельбе одни загадки.



В ските Зиля Батыршина была второй на Европе в личном первенстве плюс завоевала бронзу в командных соревнованиях. Фото: minsport.tatarstan.ru

Ждем чуда от Косецкой

Третий наш участник в Рио от стрельбы легендарный Василий Мосин впервые за долгие годы вынужден будет смотреть Олимпиаду как зритель, поскольку его дисциплину — дабл-трап — исключили из программы Игр, тем самым лишив возможности соревноваться и еще часть татарстанских стрелков, к примеру Александра Фурасьева. Касаемо остальных наград европейского чемпионата, то у нас отличились Сергей Демин-младший (серебро в команде и 16-е место в личном первенстве). Следует напомнить, что продолжатель славной династии татарстанских стрелков в детстве занимался хоккеем, у него даже есть серебро в составе «Ак Барса» по итогам первенства России среди спортшкол 1997 года рождения. Помимо них, у юниоров из стендовой стрельбы отличились Кирилл Багров (золото) и Дарья Лекомцева (бронза). Стоит отметить, что впервые республика завоевала медали в пулевой стрельбе. Начало приносить результаты отделение спортшколы, которая располагается в спорткомплексе «Динамо», что в поселке Мирный. Евгений Потапов и Айгуль Хабибуллина (пневматическая винтовка в стрельбе на 10 метров) выиграли по золотым медалям в командных соревнованиях в составах сборных России и совместную бронзу в миксте.

Закончив с военизированными видами спорта, перейдем к гребле. Наконец-то осуществит свою мечту стартовать на Олимпиаде после целенаправленной подготовки казанский гребец Артем Косов. В Рио ему пришлось соревноваться в экипаже четверки, созданном на скорую руку, из тех гребцов, которых допустили до участия к Играм. Причем тогда сам Косов и его нынешний партнер по экипажу многоопытный Никита Моргачев, которому исполнилось уже сорок, готовились в экипаже восьмерки. Тогда они вместе работали в экипаже еще с олимпийским чемпионом Сергеем Федоровцевым, чья дочь Арина Федоровцева в этом сезоне стала открытием российского и мирового волейбола. Сейчас Косов, Федоровцев, 26-летний Павел Сорин и 24-летний Николай Пименов составили экипаж четверки парной.

Наконец-то осуществит свою мечту стартовать на Олимпиаде после целенаправленной подготовки казанский гребец Артем Косов. Фото: minsport.tatarstan.ru

По два представителя Татарстана ожидаются в бадминтоне и велоспорте. Правда, в велоспорте еще нужно подтверждать очевидное. А именно, что Ильнур Закарин, включенный в олимпийский состав Рио-2016 даже не в последний момент, а в день старта Олимпиады, был и остается одним из сильнейших наших шоссейников. А Ирек Ризаев из дисциплины велоспорта БМХ является сильнейшим в стране. Доказывать это они должны на чемпионате России, который стартует 17 июня в Пензе, но сомнений в их олимпийском участии практически нет.

Кстати, Ризаев — лучший спортсмен Татарстана прошлого года, как и Евгения Косецкая, лидер нашей сборной по бадминтону. Она поедет в Токио вместе с Сергеем Сирантом, уроженцем Владивостока, который сейчас представляет Татарстан. Любопытно, что ранее в Татарстан переезжали Григорий Воробьев из Минска, затем Анатолий Ярцев из Челябинска, но так и не стали здесь сильнейшими ракетками страны, а вот Сиранту это удалось. Медальных перспектив у нашего бадминтона на Олимпиаде практически нет, хотя на командном чемпионате Европы нынешнего года Косецкая завоевала бронзу. Но азиаты, да еще и на домашней Олимпиаде, будут совсем негостеприимными, как в этом виде спорта, так и в настольном теннисе. Хотя у нас остается небольшой шанс, такой же, как на Олимпиаде в Лондоне, когда россиянки Вислова и Сорокина завоевали бронзу в дуэте.