Бизнес-аккаунт дня: глэмпинг в Зеленодольском районе

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 111-я

Глэмпинг появился в Россию несколько лет назад и сразу стал популярной разновидностью экотуризма. Особенно востребован такой вид отдыха в условиях пандемии коронавируса, пока россиянам доступны не все зарубежные курорты. Сегодня на территории Татарстана работают около 10 таких зон отдыха, окруженных самобытной природой. Один из них в Зеленодольском районе в прошлом году начал принимать желающих провести отпуск или выходные на свежем воздухе, вдали от городского шума и суеты. Бизнес-аккаунт глэмпинга «Урман» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Отдых на лоне природы с городским комфортом

Глэмпинг пришел Россию из Англии и представляет собой сочетание двух слов — гламурный и кемпинг. По сути это палаточный лагерь, со всеми современными удобствами и комфортом. На смену небольшим палаткам и базам отдыха, существовавшим во времена СССР, пришли просторные шатры, где есть душевые, мебель, как в отеле, а в некоторых даже кухня. Поэтому для городских жителей отдых на природе будет сродни привычным условиям жизни и жертвовать своим комфортом не придется.

В прошлом году казанские предприниматели Ильнар Хамидуллин и Илья Сафиуллин решили построить глэмпинг в лесу рядом с селом Большой Кульбаш, до которого от Казани — 50 км. Каждый из четырех сафари-тентов вмещает в себя все необходимое для комфортной жизни, включая кухню с мангалом, плитой и холодильником. Здесь же можно принять полезные для здоровья процедуры в кедровой бане-бочке, посетить фурако — это вид японской бани или окунуться в банный чан. Для отдыхающих в холодное время года в Urman camp построили двухуровневые домики А-frame, где всегда тепло и уютно. Желающие могут порыбачить в озере или пособирать ягоды недалеко от тента или домика, покататься на велосипеде или устроить незабываемую фото-сессию.

Сегодня аналитический разбор бизнес-аккаунта глэмпинга выполнила Олеся Жукова — маркетинг-директор казанского маркетингового агентства Blue Bag. Агентство работает с 2015 года и специализируется на комплексном продвижении компаний, разработке маркетинговых стратегий и дизайне.

Все делается с любовью и большой ответственностью

Очень симпатичный и приятный аккаунт. Видно, что все делается с любовью и большой ответственностью. Ник профиля понятен. Есть информации о тематике профиля, название кэмпа. Можно добавить географическую привязку.

Имя профиля шире и раскрывает ник профиля, добавляя информацию о том, что это глэмпинг и он находится в Казани. В шапку профиля можно добавить информацию о том, чем отличается данный глэмпинг от других или информацию о более точном месторасположении (помимо карты).

Хайлайтсы все соответствуют тематикам. Есть ответы на все возникающие вопросы. Обложки актуального сделаны в одном стиле, и все картинки соответствуют тематике, учтены все важные мелочи. Аккаунт оформлен очень красиво. Все фото хорошего качества. Единственное, уже середина лета, а летних постов очень мало — хочется видеть красоту, в которую попадаешь в рамках того времени года, которое сейчас есть.

Текстам придать живости и отвечать на комментарии, тем более негативные

Лента гармонична, а у всех фото прослеживается единый стиль. Что касается текстов, то их я рекомендую сделать более живыми, а не только описывающие сам глэмпинг. Можно разбавить информацией о команде, рассказом о трудностях, с которыми встречается команда, делать прямые эфиры с гостями или экспертами, раскрывать идею глэмпинга, ведь это достаточно новая ниша выездного отдыха. Также отмечу, что не в каждом посте есть контактные данные и призыв к действию.

Хештеги используются не в каждом посте, а в популярные и свой уникальный хэштег можно добавить хештеги тематические #завтракurmancamp #закатurmancamp и т. п.

Если крупных замечаний по ведению аккаунта нет, то вот с модерацией дела обстоят не очень — модерация комментариев очень плохая. Вы игнорируете отрицательные комментарии, но на них стоит обратить внимание, объяснив аудитории, почему так вышло. Последний пост сделан месяц назад и там очень много негатива. Новые пользователи читают его и, не найдя ответа на негативный комментарий, могут легко отказаться от отдыха в вашем глэмпинге. Будет лучше, если вы будете писать что-то в ответ, а не оставлять вашу аудиторию без обратной связи. Возможно, вы отвечаете им в директ, но этого не видят другие подписчики. Людям важно видеть, что они вам не безразличны.