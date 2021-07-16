У вас товар, у нас купец: УНИКС проводит самую активную трансферную кампанию в Единой лиге

Команду покинули почти все американцы, зато теперь у Казани есть мастодонт Воронцевич

Трансферная кампания УНИКСа на сегодняшний день является одной из самых активных среди всех клубов Единой лиги ВТБ. Практически ежедневно появляются новости о том, что казанцы покупают или продают игроков. Новый наставник казанцев Велимир Перасович активно готовится к своему первому сезону во главе команды из Казани и пытается залатать пробоины в составе после ухода ряда ведущих игроков. Подробнее о трансферной кампании УНИКСа — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Американцы массово покидают УНИКС, и руку к этому приложил Прифтис

Как могли пытались уговорить греческого специалиста в руководстве УНИКСа остаться на своем посту, но ни увеличенная зарплата, ни повышенный бюджет на трансферы не помогли удержать Димитриса Прифтиса в Казани.

Потеря тренера всегда ознаменовывает перемены в клубе, но вряд ли болельщики казанского клуба могли ожидать, что вслед за Прифтисом начнут уходить и ключевые игроки команды. Сначала Джордан Теодор заявил о своем желании уехать за океан. Только вот не за Атлантический, как многие успели подумать, а за Тихий — в японский чемпионат. Свою карьеру он продолжит в клубе «Альварк Токио».

Вслед за Теодором о своем уходе объявил и капитан клуба — Джамар Смит. После четырех лет проведенных в казанском клубе, американский атакующий защитник решил также попробовать свои силы в новом для себя чемпионате. На сегодняшний день Смит — игрок без контракта, но в медиа уже ходила информация, что активный интерес к нему проявляет турецкий «Бахчешехир». Не получил нового предложения из Казани и Морган, не доказавший свою необходимость за прошедший сезон.

Джамар, спасибо за четыре отличных сезона!

@Jamar_Smith309 покидает клуб.

Огромный вклад в успехи клуба, невероятные трехочковые, новые рекорды — таким нам запомнится капитан.



Мы благодарим Джамара за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/C7kf7pj0Qj — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) June 24, 2021



Ну а продолжился массовый американский исход из УНИКСа накануне. Даже находясь за несколько тысяч километров, Димитрис Прифтис не дает казанским болельщикам позабыть о себе. Вчера казанский клуб распрощался с очередным американцем «по истечению контракта» Окаро Уайтом и тут же в СМИ появилась информация, что тот подписался с греческим «Панатинаикосом». Американец был одним из самых эффективных в концовке прошлого сезона, получив больше игрового времени после травмы Моргана, поэтому логично, что Прифтис потянул за собой своего любимчика.

Остается пока только догадываться, становится ли на этом экс-наставник УНИКСа.

…но без Брауна и Кэнана никуда

После ухода двух американцев-лидеров настроение в УНИКСе наверняка было близко к песне «Goodbye America». Теодор и Смит ушли, а Браун и Кэнан еще не дали точного ответа.

Джо Браун III или как его по итогам сезона величали болельщики — «Мистер замок» был, безусловно, ключевым игроком казанского клуба по ходу прошлого сезона. Во многом благодаря его уверенной игре УНИКС смог дойти до финалов Еврокубка и Единой лиги ВТБ. Айзея Кэнан тоже провел весьма неплохой сезон, был хорош на подборе и в организации атак. Только чем вряд ли он может быть доволен, так это процентом реализации своих трехочков бросков — 35%. Но в любом случае, отрицать факт, что Кэнан был важнейшим игроком команды — бессмысленно совершенно.

Сохранить их — первостепенная задача клуба. И, к счастью болельщиков, в итоге ее удалось решить. Браун продлил контракт на два года, а Кэнан задержится в Казани еще как минимум на сезон.

Честно говоря, переподписание неоднозначное. Кэнан не казался лидером на площадке и трехочковые у номинального снайпера в плей-офф обоих турниров шли тяжело. За какие именно заслуги его решено оставить в Казани сказать сложно.

Из новых американцев пока только подписание форварда — Уилла Томаса. Контракт с баскетболистом рассчитан на один год. Прошлый сезон Томас отыграл в составе «Зенита» и вышел на площадку в 39 матчах. За 26,3 минуты американец набирал в среднем 9,3 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи.

Перасович избавляется от россиян с казанской пропиской

Когда стало известно, что УНИКС возглавит Велимир Перасович, было очевидно, что он будет строить команду под себя, как он это блестяще делал в свое время с «Валенсией», которую в 2014 году привел к победе в Еврокубке. Придя в команду, хорватский специалист начал мгновенно чистить состав и прощаться с теми игроками, которые не вписываются в его модель игры.

Сразу три россиянина покинули казанскую команду этим летом. Очередное возвращение в состав родной команды воспитанника казанского баскетбола Павла Антипова вновь ничем положительным не закончилось, и новый главный тренер быстро отказался от услуг Павла.

Опытный 35-летний атакующий защитник Евгений Колесников тоже не сумел доказать свою цель нахождения в команде. А также на выход был отправлен Павел Сергеев — тоже возрастной игрок с российским паспортом и статусом казанского воспитанника, но не выдержавший конкуренции в составе.



Россияне на замену ушедшим: опытнейший чемпион Воронцевич и пара других трудяг

Судя по всему, Перасовичу важно сразу окружить себя игроками, которые подходят именно его модели — с игроками, собранными под другого специалиста он работать не готов и активно это показывает своими действиями на трансферном поле.

Одним из таких баскетболистов стал Вячеслав Зайцев, очень продуктивный и амбициозный защитник, в прошлом сезоне выступавший за «Химки». В единой лиге ВТБ игрок набирал 6,0 очков, 3,4 подбора, 1,2 перехвата. Рейтинг его эффективности — 9,3.

«Для нас очень важно иметь игроков, которые жаждут играть все лучше и лучше» — фраза Перасовича с пылу, с жару после подписания Зайцева. Она, как нельзя лучше, описывает настроение хорватского специалиста окружить себя настоящими трудягами, которые будут биться на баскетбольной площадке.





Помимо Вячеслава Зайцева, в УНИКС из россиян перешли Артем Комолов (до перехода играл за «Нижний Новгород») и Евгений Валиев (ранее выступал за «Химки» и «Парму»).

Довольно именитые отечественные баскетболисты, которые способны приносить результат в каждом матче. Евгений Валиев — трехкратный бронзовый призер Единой лиги ВТБ. Играя в «Химках», он набирал 5,5 очка и 4,1 подбора за 16,2 минуты на паркете. И еще одно, довольно приятное уточнение об этом игроке для болельщиков из столицы Татарстана: Евгений Валиев наполовину татарин по отцу. Артем Комолов, выступавший за «НН» с 2017 года, набирал в прошедшем сезоне Лиги ВТБ 11,6 очка, 1,8 подбора, 1,8 передачи и 1,1 перехвата за 26,1 минуты.

Думается, казанские болельщики рады, что политика УНИКСа — это не только результат, добытый любой ценой, но и возможность российским игрокам сполна показывать себя в игре на паркете казанского «Баскет-Холла».



Продлил УНИКС соглашения и с Дмитрием Узинским и Артемом Клименко. Последнего, кстати, активно собирался вернуть к себе саратовский «Автодор», за который когда-то Клименко выступал. Однако даже обещанное, застолбленное место в составе и больше игрового времени, чем в УНИКСе не смогло убедить российского защитника переехать в Саратов из клуба с пропискоц в Евролиге. Одним из поледних подписаний казанского клуба стало приобретение бывшего форварда ЦСКА и «Нижнего Новгорода» Андрея Воронцевича. По словам Перасовича он добавит креатива и эффективности игре в атаке.

33-летний форвард отыграл 14 лет за армейцев перед тем,как стать игроком УНИКСа. Воронцевич — игрок, за плечами которого 9 чемпионств Единой лиги ВТБ и 3 золотые медали Евролиги, он способен принести огромную пользу казанской команде. Бывший тренер сборной России Сергей Елевич оценивая это подписание, отмечал, что Воронцевич — именно тот игрок, который сейчас нужен УНИКСу.