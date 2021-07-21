Как казанские предприниматели зарабатывают на онлайн-продаже техники

Делимся историями трех татарстанских компаний, которые продают свои товары на сайте онлайн-объявлений

Только за январь — февраль 2021 года российский рынок интернет-торговли вырос на 44% по сравнению с прошлым годом, говорится в отчете Ассоциации компаний интернет-торговли. В Татарстане на конец мая выручка этого сегмента экономики показала двукратный рост относительно 2020 года. В онлайн уходят практически все категории товаров: мебель, одежда, косметика, товары для дома. И электроника не исключение. По данным «Авито», в Казани спрос на эту категорию товаров за прошлый год вырос на 28%, а в первом полугодии 2021 года — еще на 10%. Число предложений на онлайн-площадке увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заработок на гаджетах

Практика удаленной работы и новая изоляционная реальность вызвали повышенный интерес населения к компьютерам — за последний год казанцы искали их в полтора раза чаще, чем в «доковидном» году. «В пандемию люди работали из дома, активно общались и развлекали себя с помощью гаджетов, только на мобильные телефоны в Казани спрос вырос на 17% за год», — констатирует Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито». «В прошлом году, как и в этом, физическая нагрузка и ожидания от [возможностей] гаджетов увеличились и люди начали активнее покупать технику и продавать то, что перестало их устраивать». Павел Тахтамиров, основатель компании «АльтМобайл», не ждал пандемии, а увидел перспективу в перепродаже электроники еще в 2010 году. Открыл сначала офлайн-точку у станции метро «Проспект Победы». Тогда же он пришел на «Авито», где продавал и покупал б/у телефоны, компьютеры и планшеты. Начинал один, сам научился ремонтировать и разбираться в технике.

— В 2010 году наши гаджеты раскупались на «Авито» в течение одной-двух недель. В 2014 году, когда онлайн-платформа стала невероятно популярной, продажа занимала уже от пяти минут до 2—3 часов. Сегодня, по словам Павла Тахтамирова, интерес к товару напрямую зависит от марки продаваемой техники.

— Быстрее покупают технику Apple. Например, я выложил iPhone XR на 256 ГБ за 33 тысячи рублей. Если он в хорошем состоянии, не краденый, со всеми документами и в полном комплекте, то уходит быстро за такую сумму. Если его «топили» или ремонтировали — то стоимость будет ниже. А вот новые китайские телефоны не так интересны, потому что у нас в магазине нет рассрочки или кредита, — комментирует бизнесмен.

Учитывая, что стоимость китайских новинок сопоставима с ценой новых iPhone и доходит до 100 тысяч рублей, отсутствие к ним интереса без рассрочки понятно.

Наиболее эффективно срабатывают объявления о продаже техники Apple

Помимо б/у телефонов, в «АльтМобайл» продают зарядные устройства, наушники, чехлы и другие аксессуары. Также там ремонтируют технику.

На «Авито» Павел Тахтамиров размещает преимущественно объявления о покупке техники. Проверив ее и отремонтировав, компания либо выставляет товар на классифайде, либо продает офлайн, делая наценку в зависимости от объема работы и состояния гаджета. Например, один телефон они могут купить за 10 тысяч рублей и продать за 20 тысяч, а другой — купить за 20 тысяч и продать за 22—23 тысячи. Собеседник издания отмечает, что если покупают они онлайн, то продают технику чаще в магазине, офлайн.

Бизнес на охранных системах — и товары, и услуги

— Я занимаюсь видеонаблюдением и охранными комплексами. Компания с 2017 года продает и устанавливает по всему Татарстану видеотехнику и домофонию, берет субподрядные слаботочные работы. С «Авито» к нам приходит 90% всех наших клиентов, — рассказывает другой собеседник издания, основатель AMstaff Мират Аюпов.

С Павлом Тахтамировым его объединяет специфика работы с онлайн-платформой — объявления он тоже выкладывает сам, использует площадку для продажи товаров, сопутствующих услуг и тут же подбирает персонал. Как правило, AMstaff не просто продает сложную видеотехнику, но и устанавливает ее. Традиционные маркетплейсы для этой задачи не совсем подходят, поэтому свою торговую деятельность компания ведет на площадке онлайн-объявлений.

Данные самой компании «Авито» подтверждают интерес казанцев к системам наблюдения — только за первое полугодие 2021 года горожане и бизнес стали на 41% чаще интересоваться камерами видеонаблюдения. Правда, с ростом спроса выросло и число конкурентов. Чтобы сохранить стабильный объем продаж, на который не повлияла даже пандемия, в AMstaff используют рекламные инструменты.



— Это удобно: «Авито» популярна у людей, потому что здесь можно найти практически все. Ее рекламные тарифы выгоднее, чем вложения в рекламу на сайте, и составляют всего 2—3 тысячи рублей, а количество приходящих с платформы клиентов стабильно. Обычно я покупаю VIP-объявления на 7 дней и вижу, что просмотры есть, клиенты есть. Мне нравится, — констатирует Мират Аюпов.

Только за первое полугодие 2021 года казанцы и бизнес стали на 41% чаще интересоваться камерами видеонаблюдения на «Авито»

Ударным звуком на всю Россию

Первопроходцем в другой узкой сфере в Казани стало ООО «Удача», владелец сайта Kitsound.ru. Как рассказал директор компании Филипп Зарипов, будучи музыкантом, он с командой ощущал дефицит профессионального оборудования в Казани. В результате они не просто создали сеть репетиционных баз, но и открыли в 2007 году собственный магазин музыкальных товаров. Постепенно расширяя ассортимент, компания с говорящим названием начала продавать в том числе мультимедийное, световое оборудование, компьютеры и оргтехнику.

В 2011 году «Удача» пришла на «Авито», но активно продавать на площадке начала в 2020 году. Компания покупает пакет размещений за 1 200 рублей в месяц и получает через сервис объявлений треть всех продаж, и это без рекламы. Как правило, большей популярностью на классифайде пользуются акустические системы. Причем около 60% продаж приходится на другие регионы, куда товар отправляют через службы доставки. С учетом того, что цены в магазине демократичные, клиенты из других регионов охотно покупают акустику у казанских предпринимателей.

По словам собеседника издания, очередной экономический кризис не сильно сказался на бизнесе. Правда, сохранить объемы удалось в первую очередь благодаря победе в гостендере на поставку оборудования. В целом в их узкой сфере на руку компании играет тот факт, что она долго работает на рынке и имеет уже сформированную позитивную репутацию в профильном сообществе.

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