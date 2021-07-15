Марат Нуриев о сквере на Карбышева: «Мы хотим инициативу жителей довести до логического конца»

Активисты микрорайона Танкодром провели экологическую акцию по очистке фонтана и территории сквера на улице Карбышева. В ней принял участие депутат Госсовета РТ Марат Нуриев. Инициатива жителей реконструировать эту зеленую зону набрала в новом проекте «Мой район» наибольшее количество голосов.

Добиваются реконструкции несколько лет

Сквер на улице Карбышева должны были отремонтировать во время реконструкции парка «Комсомолец». Однако его поставили во вторую очередь, но так и не сделали. А между тем это единственный в микрорайоне зеленый уголок посреди высоток.

Активист Антон Бортяков рассказал «Реальному времени», что жители добиваются реконструкции сквера уже несколько лет, неоднократно обращались в районную администрацию, но безуспешно.

— Я живу здесь уже 10 лет, гуляю часто с детьми в этом парке. Фонтан и окружающий его сквер являются частью парка «Комсомолец», который оказался разорван построенным ЖК «Комсомолец». При этом та часть парка во время реконструкции была приведена в божеский вид, а деньги, которые выделили на эту территорию, куда-то исчезли. А эту часть не доделали. Чаша фонтана наполнена на треть уровня, фонтан сам не действует, не происходит обновление воды. То, что сейчас мы видим, — это снеговая вода и от поступавших в последнее время дождей. Местные жители кормят уток и чаек и этим еще более засоряют фонтан. Его нужно реконструировать, много лет нам это обещает администрация города, — рассказал экоактивист.

В этот вечер, вооружившись граблями и сачками, надев болотные сапоги, активисты вылавливали со дна бассейна мусор и пустые бутылки

Местный житель Владимир Захаров вспоминает, что фонтан перестал работать еще в нулевых, а после запуска функционировал всего 2—3 года. Сломался насос, который с тех пор так и не починили.

Ремонта требует не только бассейн, но и прилегающая к нему территория. В сквере разбитые дорожки, по которым трудно передвигаться, особенно мамам с колясками. Нет никаких условий для проезда маломобильных граждан. Жители хотели бы видеть здесь не только скамейки, но и детский городок, спортивную площадку.

Сами они тоже не сидят сложа руки. Ежегодно устраивают акции по очистке территории и самого фонтана. Людей собирают через соцсети. Вот и в этот вечер, вооружившись граблями и сачками, надев болотные сапоги, активисты вылавливали со дна бассейна мусор и пустые бутылки.

Марат Нуриев отметил, что основная цель проекта — не собрать жалобы (для этого есть другие площадки), а услышать инициативу жителей

Более 950 голосов в поддержку

На встречу с активистами Танкодрома приехал депутат Госсовета РТ Марат Нуриев. О проблеме он узнал из нового проекта «Мой район», в который обратились местные жители. Через портал https://m-raion.ru/ горожане могут заявить о любых инициативах, начиная с самых незначительных (например, заменить лампочку в подъезде), заканчивая масштабными (реконструкция детской площадки). Проект пока действует в пяти районах: трех казанских — Советском, Ново-Савиновском, Авиастроительном, и двух сельских — Тюлячинском и Пестречинском.

Марат Нуриев отметил, что основная цель проекта — не собрать жалобы (для этого есть другие площадки), а услышать инициативу жителей.

— Мы запустили новый проект «Мой район», потому что в каждом районе есть проблемы, которые не решаются. Хотелось бы услышать от жителей хорошие инициативы, которые улучшили бы условия их проживания, потому что лучше их никто не знает проблем района. Жители Танкодрома вышли с инициативой благоустройства территории возле фонтана на улице Карбышева. Сейчас на сайте сервиса «Мой район» инициатива набрала наибольшее количество голосов в поддержку — более 950. Мы обратились с депутатским запросом в городскую администрацию. Сегодня обсуждали ситуацию в штабе «Единой России». Мы хотим инициативу жителей довести до логического конца — чтобы фонтан заработал, чтобы вокруг было красиво, чтобы люди могли в свободное время наслаждаться природой, — отметил депутат.

«Буду докладывать вам о ходе действий»

Увидев Марата Нуриева, его окружили местные активисты. Он рассказал, что уже направил в различные инстанции письма, чтобы сквер включили в программу благоустройства, а также начат поиск средств на ремонт насосов. Депутат также заметил, что можно попасть в программу финансирования на 2022 год, участвуя в интернет-голосовании в проектах «Самый лучший двор», «Самый лучший сквер» и других подобных. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, получают финансирование.

«Я сам к вам приду. И буду докладывать вам о ходе действий. Это только наша первая встреча, а не последняя», — ответил он и, переодевшись в футболку, отправился убирать граблями мусор

Однако активистка Татьяна Латыпова посетовала, что сделать это весьма проблематично.

— Наш проект не может набрать столько голосов, чтобы быть включенным в проект реконструкции. У нас нет столько народа. У нас много пенсионеров. Даже если мы всем Танкодромом проголосуем за этот сквер, что мы каждый год и делаем, конкурировать с парками, которые расположены в центре или больших спальных районах, где другой масштаб и больше жителей, нам не под силу. План города — отреставрировать туристические места. А сюда не возят туристов.

Марат Нуриев отметил, что нужна масштабная реконструкция — не только фонтана, но и всей прилегающей территории. А акции, подобные сегодняшней, должны привлечь внимание властей к проблеме.

— Нам когда прийти к вам с активистами? — спросили его.

— Я сам к вам приду. И буду докладывать вам о ходе действий. Это только наша первая встреча, а не последняя, — ответил он и, переодевшись в футболку, отправился убирать граблями мусор.