Где родился, там и пригодился: со стобалльниками по ЕГЭ обсудили условия для перспективной молодежи

Школьники, за плечами которых также победы в олимпиадах, рассказали о своем видении стратегии развития будущих специалистов

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанские вузы не зовут стобальников к себе, но что же делать, чтобы привлечь молодые кадры? Это обсуждали со школьниками в рамках круглого стола «Конкуренция за таланты — как Татарстан создает условия для перспективной молодежи» в оперативном центре “Единой России” по работе с обращениями граждан. Подробности — в нашем репортаже.

Спросили у лучших



Накануне в Казани собрали школьников на круглый стол “Единой России”, чтобы поговорить по-взрослому — о будущем молодежи Татарстана, о развитии системы образования в республике. Участниками встречи стали ребята, получившие рекордные 100 баллов за ЕГЭ.

Встречу модерировал Александр Терентьев, заместитель руководителя Аппарата президента РТ. По его словам, вопросы развития молодых талантов необходимо решать комплексно, чем в том числе занимается Университет Талантов, председателем правления которого он является. Спикер также отметил, что в Татарстане все неплохо по олимпиадной системе, по движению Worldskills, по высшему образованию, где в этом году увеличили число бюджетных мест на 20% до практически 60 тысяч человек.

Терентьева интересовала в первую очередь обратная связь от школьников

Но сейчас Терентьева интересовала в первую очередь обратная связь от школьников. Они, кстати, как на подбор были с прекрасно поставленной речью, пониманием, как им дальше развиваться и что для этого нужно. Примечательно, что все стобальники отучились в Лицее имени Н.И. Лобачевского КФУ.

Так, например, Заррина Саттарова рассказала, что лицей ей дал базовые знания для старта и свою роль сыграло дополнительное образование в онлайн-школе. По ее словам, в сформированной среде есть все ресурсы для развития, но пользоваться ими умеют не все. А очень удобной сферой для образования она назвала интернет. Сто баллов девушка получила за экзамен по химии. Впрочем, предмет оказался не в ее приоритете — она хочет посвятить свою жизнь медицине и пока решает, куда поступать — в КГМУ в Казани или в Сеченовский университет в Москве.

Заррина Саттарова рассказала, что лицей ей дал базовые знания для старта и свою роль сыграло дополнительное образование в онлайн-школе

Амир Гиззатуллин получил 100 баллов по информатике, является победителем многих всероссийских олимпиад. Аналогичная ситуация с олимпиадами и у Камиля Нотфуллина, Булата Гаязова. Все ребята занимались целенаправленно, тратя на это в том числе свободное время, организуясь в группы по интересам.

Не только олимпиады, но и проекты

Камиль Нотфуллин поделился своим мнением о поддержке молодых талантов. Так, он указал на один недочет — многие вузы учитывают успехи на олимпиадах и результаты ЕГЭ, но на реализованные проекты, научные исследования не смотрят. Как следствие — даже имея желание сделать что-то свое, ребята вынуждены концентрировать свое внимание именно на профильных конкурсах, чтобы потом поступить в вуз.

— Проектная деятельность ближе к реальному положению вещей, судя по тому, как происходят дела в современных ИТ-компаниях. Олимпиады, все-таки, это отдельный тип. Этот опыт учит нестандартно мыслить, полезным алгоритмам, — добавляет Амир Гиззатуллин.

Александр Терентьев признал идею с рассмотрением проектов при поступлении в татарстанские вузы интересной и пообещал рассмотреть этот вариант.

Еще одно уточнение выпускников касалось тоже правил приема в университеты.

— Мне кажется, победы и призерство в региональных олимпиадах не очень ценятся вузами. Понятно, когда человек выходит на всероссийский уровень, он в топ-30 страны и его стоит взять без экзаменов, это не проблема. А, например, если он призер регионального этапа, он в топ-30 в регионе, то получает 3 балла к ЕГЭ. Мне кажется это не серьезно — человек один из лучших в республике, а получает столько же, сколько обладатель аттестата с отличием. Это тоже достижение, но их две-три тысячи в Татарстане, — говорит Камиль Нотфуллин.

Вслед за словами стобалльника исполнительный директор Университета Талантов Айдар Акмалов делал заметки в своем блокноте. Вопрос решили изучить подробнее.

Вслед за словами стобалльника исполнительный директор Университета Талантов Айдар Акмалов делал заметки в своем блокноте

Татарстанским вузам не нужны стобалльники?

На этом история с олимпиадами не закончилась. Амир Гиззатуллин обратил внимание, что в школах не хватает педагогической работы на эту тему. Отвечая на вопрос Терентьева, он рассказал, что в результате учащиеся не мотивированы, многие идут на олимпиаду, чтобы прогулять уроки, а не развиваться.

Кроме того, как оказалось, непрозрачна и логика конкурсов. На региональном этапе, например, по опыту сначала говорят, что призерам нужно набрать определенное число баллов, потом выясняется, что количество должно быть другим.

Но самое интересное в контексте именно работы по локализации молодых талантов в Татарстане касается политики вузов. Как оказалось, ни одного из участников круглого стола после объявления результатов ЕГЭ не пригласили местные университеты. С несколькими ребятами связались учебные учреждения в Москве и Петербурге, но не из-за 100 баллов, а из-за побед на олимпиадах.

Что из наших вузов приглашение не пришло меня, конечно, расстроило, — констатировал Александр Терентьев

По его мнению, ситуация требует индивидуальной работы.

Где родился, там и пригодился

Вопрос как удержать в Татарстане кадры обсуждается уже ни один год. Но, кажется, в республике намечена своя стратегия, которая дает ребятам развиваться, чтобы потом они уже развивали регион.

— Утечка как утечка — это плохо. Но есть такой зарубежный термин: to brain drain — от утечки мозгов — to brain game — к выигрышу, который связан с тем, что умные ребята реализуют себя не только внутри родной республики. Наша задача заинтересовать тех, кто учится в других регионах и странах, чтобы они вернулись сюда и были трудоустроены с теми знаниями, которые получают, — отметил Тимур Сулейманов, первый заместитель министра по делам молодежи РТ. По его словам, для этого в Татарстане действует программа поддержки соотечественников.

— Не нужно бояться, что ребята уезжают. Самое главное — сохранять и поддерживать хорошие отношения с ними, потому что обучаясь где-то, они получают новые компетенции. И хорошо, если эти знания потом придут к нам в виде самих студентов. Но если они станут проводниками за пределами республики и будут транслировать нам лучшие практики и опыт — это тоже для нас полезно, — добавил Александр Терентьев, заместитель руководителя Аппарата президента РТ.