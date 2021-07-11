Как вся казанская культура на четыре дня уехала из города

Потому что в Альметьевске проходит фестиваль Karakuz

На фестиваль Karakuz корреспондент «Реального времени» Радиф Кашапов поехал в качестве участника и организатора. Удалось ли новому событию затмить день города?

Фестиваль фестивалей



Нурбек Батулла, хореограф, обладатель «Золотой маски», который показал в Альметьевске на Karakuz перформансы «Әлиф» и «sak-sok», метко называет происходящее «фестивалем фестивалей». К примеру, в пятницу на пляже происходил Tat Cult Fest — местная версия казанского фестиваля в Кремле с татарской живой музыкой. Со сцены видно отдыхающих, некоторые из них подбираются по песку к музыкантам. К вечеру на сетах рэперов K-Ru и Усал, а потом певцов Зарины Вильдановой и Ильгиза Шайхразиева уже заметное оживление — люди едут даже из других городов, что означает: Альметьевск потихоньку отбирает звание столицы закамского региона у Набережных Челнов. На «АИГЕЛ» уже весь пляж в людях, некоторые, правда, азартно требуют «Татарина» (а песню спели пять минут назад), но настроение благодушное — в какой-то момент дочь вокалистки Айгель Гайсиной выбегает на сцену и начинает танцевать, а потом делает колесо.

Этнофестиваль Karakuz — это концерты, ярмарки, мастер-классы, экспозиции в разных частях города. Бросаешь взгляд на афишу и понимаешь, что тут явно брали почти везде возникающие идеи, связанные с современной культурой. При этом старались угодить разным возрастам.

Поэтому, скажем, та же афиша концерта на пляже весьма забавная: начинается с «Симфонического КИНО» с Юрием Каспаряном, на следующий день — татарская альтернатива, в субботу — бардовский фест с Олегом Митяевым, а в воскресенье — сразу Валерий Сюткин, Мот, Вадим Эйленкриг и Non Cadenza. Кстати, должен был выступать Нурминский, но что-то случилось со знаменитым рэпером (подробности не оглашаются) — герой младших классов в Альмет не приехал.

Для детей — фестиваль анимации с VR, комиксами и бесшумное кино. 11 июля, к примеру, приедет композитор Григорий Гладков. У драмтеатра — театры уличные. А в кафедральном соборе — «Звенящий город».

Статус организатора двух площадок не дает возможность обойти все. Но что бросается в глаза. Очень много приглашенных гостей. Причем здесь в статусе столичных гостей и казанцы.

При этом надо видеть, насколько тепло встречает публика, скажем, группу «ОММАЖ» — номинально они уже из Казани, но ранее называли себя альметьевскими, и зрители это помнят. Можно посетовать, что на фестивале не так много местных, однако для города с населением в четыре раза меньше, чем Челны, что-то тут да есть. Альметьевский драматический (правда, он в отпуске). Уличный театр «Этно». Мощная волна скейтеров, BMX-ров и прочих любителей экстрима. И, к примеру, этноэкспериментальный музыкальный проект Артура Замалетдинова и Владимира Федорова: их трек «Челтер-Челтер» выкладывал в «Инстаграме» президент Татарстана Рустам Минниханов.

Батулла говорит, что после «Әлиф» к нему подошли местные танцоры и задавали вопросы «за жизнь»: мол, не хотелось ли ему порой бросить хореографию?

Зрители, правда, порой абсолютно не знают, что у них в городе происходит, хотя информационные тумбы стоят везде. Что? Фестиваль? Да мы просто вышли прогуляться. Кто-то укатил на дачу. Сравниваешь с днем города, когда на улицах просто тьма народу, и понимаешь, что Karakuz войдет в ДНК города еще не скоро. При этом фестиваль, конечно, выглядит лучше дня города от администрации с его громкими фольклорными коллективами и общей атмосферой массовых гуляний.



Смотри и учись

С другой стороны, Karakuz — это действо, когда все-таки есть много приезжих знаменитостей, которые работают на местную публику.

К примеру, на фестивале уличных театров «Легкие крылья» можно увидеть проекты вроде театра пантомимы «Со-творение» из Петербурга. У альметьевцев — роль наблюдателей. Они — хозяева на этом празднике жизни, но истинная ценность такого фестиваля будет доказана, если на следующий год здесь появится своя театральная площадка MOÑ, свои татарские рэперы, а в галерее ДК «Нефтьче» пройдет биеннале местного искусства. Или, напротив, все будет собственное, незаимствованное.

К примеру, с проектом «Сказки о золотых яблоках», в ходе которого многоэтажки и административные здания были «улучшены» с помощью муралов от авторов со всего света, получился другой эффект — достаточно безликие улицы получили новые образы, но вряд ли сами жители стали фанатами современного искусства. Скорее, многие художники узнали об Альметьевске, а часть горожан поняла, что стрит-арт может быть и таким.

Альметьевск как столица современного искусства Татарстана — как вам? И как завоевывать этот статус? С помощью внешних специалистов или через изучение собственной хитрой идентичности. Город на фоне гор и нефтяных вышек явно заслуживает еще одного статуса.