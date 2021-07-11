Как Urban Games стали «кузницей кадрового резерва» для спортсменов-экстремалов

Вторые Всероссийские уличные игры Urban Games стартовали в Казани в экстрим-парке «Урам»

Фото: Ринат Назметдинов

Как парк «Урам» и Urban Games объединяют молодежь, какие задачи перед собой на Играх ставит Федерация скейтбординга, будут ли в Казани международные соревнования и как Ирек Ризаев стал кумиром сына министра по делам молодежи — в репортаже «Реального времени».

«Ребята встречаются, знакомятся, переезжают в Татарстан благодаря такой точке притяжения»

10—11 июля молодые спортсмены из 37 регионов страны соревнуются в 6 видах спорта: баскетбол 3х3, велосипедный спорт (BMX), воздушно-силовая атлетика (воркаут), роллер-спорт, скейтбординг и танцевальный спорт (брейкинг). Среди участников разыграют 63 комплекта наград.



В прошлом году Всероссийские уличные игры собрали рекордное количество участников и зрителей: более 1 000 участников, более 8 000 зрителей на площадке и более 500 тысяч зрителей онлайн.



На открытии Игр министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов обратил внимание на популярность парка «Урам», открывшегося только год назад.

— Мы рады второй год подряд принимать Всероссийские уличные игры. Мы видим, как популярен парк «Урам» среди молодежи — помимо того, что здесь проходят такие соревнования. Ребята со всей страны приехали в Казань. Если говорить о спорте, то через пару-тройку лет можно ожидать новых чемпионов по всем видам спорта, здесь представленным.

Фаттахов акцентировал внимание на том, что парк — это прежде всего общественное пространство, которое объединяет молодежь в занятии спортом, в хорошем времяпрепровождении.

— Ребята встречаются, знакомятся, переезжают в Татарстан благодаря такой точке притяжения, которая есть у нас, — говорил он.

Добавим, что в ближайшее время откроется крытая часть парка, после этого подобные мероприятия можно будет проводить круглый год.

На вопрос о своем любимом виде спорта министр ответил, что с детства хочет научиться кататься на скейте, но пока играет в баскетбол. А его сын хочет BMX-велосипед, чтобы кататься как Ирек Ризаев.

«Я участвую по фану, я не собираюсь выигрывать никого»

Ирек Ризаев — это российский BMX-райдер из Казани и любитель публики. На Urban Games он выступал и в прошлом году. Ирек — постоянный участник международных и российских соревнований, многократный победитель и призер состязаний по BMX фристайлу. Он входит в состав сборной России по BMX-фристайлу.

Месяц назад спортсмен получил травму на чемпионате мира (упал, во время падения разрезало кожу над коленом) и сейчас восстанавливается.

— До поездки на Олимпиаду осталось 3 недели, — с заметным беспокойством отмечает он. — Подготовка идет тяжело, но по плану — пока что по лучшему сценарию, так как травма довольно серьезная. Но мне была оказана максимальная поддержка и лучшее медобслуживание: сделали небольшую операцию, я проходил реабилитацию по линии федерации.

За неделю до Всероссийских уличных игр спортсмен вернулся к ежедневным тренировкам.

— Каждый день прогресс, каждый день новые трюки, так что есть шанс восстановиться к Олимпиаде и хорошо выступить.

На вопрос, планирует ли победу на соревнованиях Urban Games, он ответил, что участвует тут в соревнованиях Red Bull Pump Track (отборочный этап чемпионата мира по памп-треку Red Bull Pump Track World Championship). Это международная квалификация, но катается он «по фану»: «Я не собираюсь выигрывать никого — такого плана нет».

Ризаев выступил на рейсинговом велосипеде. Оказалось, что в Red Bull Pump Trek есть правило: кататься можно только с тормозами.

— На моем велосипеде нет тормозов, и на него нельзя их никак поставить. Так что пришлось взять чужой велосипед и на нем прокатиться. Решил взять рейсинговый велосипед — было весело, интересно.

Скейтбординг — самая короткая дорога на Олимпиаду

Илья Вдовин, президент Федерации скейтбординга России, считает, что именно на Всероссийских уличных играх куется кадровый резерв:



— Уличные игры — это соревнования для детей, для любителей, которые пока не дотягивают до уровня сборной. Здесь куется наш кадровый резерв.

Вдовин заявил: парк «Урам» — это на сегодняшний день лучшая площадка в стране для тренировок и соревнований по скейтбордингу.

— Нам важно показывать другим регионом пример использования таких площадок, пример востребованности — здесь действительно аншлаг каждый день.

По его словам, многие регионы пока еще не воспринимают скейтбординг как большой олимпийский вид спорта.

— Подростки катаются, и непонятно, что с этим делать. Иногда вот так скептически смотрят на создание подобной инфраструктуры, но как раз такие мероприятия показывают регионам, к чему стремиться, и позиционируют Татарстан как лидера в уличных видах спорта.

На вопрос, есть ли желание проводить международные соревнования, президент федерации ответил, что такое желание есть, но есть нюансы.

— Мы сейчас используем эту площадку для всероссийских соревнований и будем надеяться, что на форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет в сентябре в Казани, планируется приезд президента международной федерации, получится договориться о проведении международных соревнований.

Президент федерации отметил, что площадка очень хорошая и это заметили еще в прошлый раз участники соревнований и поэтому мечтали вернуться.

— Только в этом году чуть-чуть жарковато, а в прошлом году было страшно холодно и многие катались в пуховиках. Были достаточно тяжелые условия для того, чтобы хорошо покататься, но все равно все получили удовольствие, не хотели расходиться и тусовались до ночи, как и должно быть в скейтпарке.



Илья Вдовин рассказал, почему именно этот вид спорта — «самая короткая дорога к победам по возрасту». На пьедесталах чемпионата мира регулярно стоят дети по 13—14 лет.



— В дисциплине «Парк», например, чемпиону России 12 лет. Саша Гусев впервые встал на скейтборд в 6 лет, в 2019 году сделал сложнейший трюк — вращение на скейтборде на 540 градусов через голову. Его заметили на соревнованиях в Москве в 2017 году. Федерация скейтбординга оплатила поездку на чемпионат Европы в Швеции, потом на чемпионат мира в Китае.

К сожалению, из-за травмы у Саши не получилось отобраться на Олимпиаду — он был самым юным в олимпийском отборе.

Валера Шайхутдинов, который выиграл полуфинал первенства в дисциплине «скейтбординг-улица», — молодая казанская звезда, к сожалению, в этом году в Urban Games также не участвует из-за травмы.

Спорт не только зрелищный, но и доступный

Дмитрий Двойнишников — чемпион России по скейтбордингу, победитель и призер международных контестов, судья финального этапа первенства «Локомотив» и Urban Games, тренер образовательного проекта «Федеральная школа» Федерации скейтбординга России. Он рассказал, кто участвует в квалификации и как оценивают участников. По мнению Дмитрия, преимуществом скейтбординга является то, что этот спорт не только зрелищный, но и доступный. «Ребята покупают скейтборд и начинают во дворе кататься» — так чаще всего и начинается путь в большой спорт.

По итогам квалификации Дмитрий отметил выступление Веры Навалихиной — она идет с большим отрывом от остальных участников в дисциплине «Парк», женщины.

В первенстве участвуют дети до 16 лет, которые прошли онлайн-квалификацию или преквалификацию. Многих этих ребят судьи уже знают: они занимаются в Федеральной школе.

— Я вижу достаточно хороший уровень. Эти игры позволяют найти детей-самородков из разных регионов.

По результатам финала первенства «Локомотив» планируется набрать второй поток в Федеральную школу. Сейчас школа работает в Москве, но проводит выездные мероприятия и мастер-классы в регионах, на местных площадках.

Катание оценивали по балльной системе: есть баллы за трюки, добавляются коэффициенты в зависимости от фигуры, на которой выполняется трюк. Также оценивается скорость, высота, стиль, художественное исполнение. 5 судей выставляют оценку и по среднему баллу определяют победителя.

— В прошлом году я был на открытии и тестировании парка, мне очень нравится, жду открытия крытой зоны — она больше подходит для скейтборда, на мой взгляд.

Как на чемпионат привел новогодний подарок

Рада Терещенко — тюменская скейтбордистка, чемпионка России 2021 года в любительском зачете (дисциплина «Улица»), бронзовый призер первенства «Локомотив» 2020 года. На Urban Games 2021 Рада лидировала в дисциплине «Улица» по результатам квалификации. Результаты финального этапа турнира станут известны в воскресенье.

Юная спортсменка занимается скейтбордингом два года — начала в возрасте девяти лет. Сначала каталась в закрытом парке, училась у Андрея Мельникова, а после освоила и катание на улице.

— Мне очень понравилось выступать, я сделала все, что планировала. Это уже не первые мои соревнования. В прошлом году я тоже участвовала в Казани на первенстве и заняла 3 место, в этот раз надеюсь победить.

В спорт Рада Терещенко пришла, когда увидела в рекламе, как катаются на скейте, и решила, что тоже так хочет.

— Я под Новый год заказала пенни борд (уменьшенный вариант скейтборда — прим. ред.) и мне Дед Мороз его привез, я начала потихоньку дома кататься, а потом стала уже по улице.

«Вся молодежь тусуется здесь, они заняты делом, играют»

Галина Першина, мастер спорта, форвард баскетбольной команды «Торпедо», родом из Москвы, но живет в Казани. Галина очень впечатлена, что в Казани построили такой парк: «Вся молодежь тусуется здесь, они заняты делом, играют».

По поводу тренировок она высказалась, что площадка, на ее взгляд, классная: «Рада, что есть такая возможность прийти сюда и получить удовольствие от любимой игры».

В первых Играх Галина не участвовала: на тот момент была в профессиональном спорте, но сейчас закончила и полностью погрузилась в атмосферу уличных игр.

— Цель — победить, но, к сожалению, наша команда не очень удачно выступила, и сейчас мы будем играть за 3 место, но это тоже неплохой результат — поборемся за бронзу. Мы заряжены, готовы, и даже погода (в субботу в Казани прошел кратковременный, но сильный ливень — прим. ред.) никак не повлияла на наш настрой.

