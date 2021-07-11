«Нефтехимик» и «КАМАЗ» успешно стартовали в ФНЛ

Черчесов приехал в Нижнекамск. Но на поле так и не появился

10 июля стартовал очередной сезон чемпионата ФНЛ. «Реальное время» рассказывает, как нижнекамский «Нефтехимик» одержал первую победу, а челнинский «КАМАЗ» не смог удержать выигрышный счет в матче с «Аланией», поскольку в дело вмешался главный бомбардир чемпионата Европы — «мистер автогол».

Где тонко, там и рвется

Первый соперник «КАМАЗа» — «Алания» — в прошлом году дебютировал в ФНЛ, но сделал это так уверенно, что будь в нашем футбольном хозяйстве больше порядка, то владикавказцы играли бы в стыковых матчах. Интересно, что в составах встречающихся команд было поровну воспитанников казанского футбола: если в «Алании» это экс-рубиновец Аллон Бутаев, то у «КАМАЗа» — Наиль Замалиев, не имеющий никакого отношения к главной команде Татарстана.

Опытного новичка челнинцев трудно было выделить на поле, поскольку хозяева стадиона больше времени уделили обороне своих ворот. В том числе и вынужденно, поскольку, выйдя на игру с одним форвардом Редваном Османовым, они уже на 37-й минуте его потеряли, а вышедший на замену Мингиян Бевеев был малозаметен.. Что-то напоминает «Нефтехимик» начала прошлого сезона, когда у команды был только один форвард Мераби Уридия и тогда еще совсем юный Артем Котик на замене.

В контексте стартовавшего сезона в ФНЛ стоит отметить все более весомую роль чемпионата Крыма в российском футболе. На момент, когда на РФС свалился футбольный Крым, это был некий чемодан без ручки. Не сумев встроить его в национальный футбол из-за угрозы санкций, в РФС махнули рукой, позволив крымчанам жить своей судьбой, то есть не учили их жить, зато помогали материально.

И Крым зажил. Не только Османов, сразу три трансфера в нынешнем межсезонье было из чемпионата Крыма, причем это не коснулось самого заметного с точки зрения пиара. Старший брат основного игрока сборной Украины Николая Матвиенко Дмитрий не только не покинул родной Крым, но и выступает за ФК «Севастополь», где сейчас играет экс-рубиновец Артур Айметдинов, и именно оттуда в «КАМАЗ» и переходил Османов.

Абаев и Кутин — это что-то напоминает

Второй тайм челнинского матча совпал по времени проведения со стартовой 45-минуткой в Нижнекамске, и вашему корреспонденту пришлось смотреть оба матча в режиме переключения со стадиона в Набережных Челнах на Нижнекамск. И в одно из переключений комментатор нижнекамского матча едва не поверг в ступор, говоря про Абаева и Кутина, но он просто перечислял новичков команды «Олимп-Долгопрудный», поскольку дебютант ФНЛ обновил состав практически полностью. Из заявки на матч с Нижнекамском можно было определить, что из прошлого сезона в Химки, куда перебрался «Олимп», переехали только Станислав Черчесов-младший, сын теперь уже главного тренера сборной России, и Ираклий Чежия.

В основу они не попали, а один из дебютантов Артем Щербак мог отличиться уже в дебюте встречи, но голкипер «Нефтехимика» Вячеслав Исупов отбил мяч в шпагате.

Между тем в челнинском матче Владимир Хубулов, нашумевший этим летом громкой историей с критикой теннисистки Дарьи Касаткиной и посему три месяца подряд играющий без зарплаты, продемонстрировал очень оригинальную подачу со штрафного. Пока партнер стоял рядом с мячом, Хубулов вначале забежал за мяч и, развернувшись, подал его с правой ноги. Мы бы не обратили внимания на оригинальность исполнения, но итогом было то, что Давид Шавлохов освободился от опеки и принимал мяч, будучи абсолютно один в районе вратарской.

Пробил он мимо ворот, а вскоре Хетаг Хосонов, автор гола в российском Суперкубке-2018, который принес тогда победу ЦСКА, хлестко ударил, но голкипер «КАМАЗа» Олег Баклов был начеку. Вскоре и ему досталось от атакующих аланцев, а защитнику Александру Куликову пришлось даже перебинтовывать голову, что едва не вызвало потасовку во вратарской команды хозяев поля. Как можно понять, практически весь второй тайм проходил на половине поля хозяев, поскольку гости прижали их всерьез и надолго.

Между тем Лев Потапов на 31-й минуте открыл счет в Нижнекамске. Подача углового с правого фланга нашла его голову, и Потапов просто вколотил мяч в сетку. По сумме двух татарстанских матчей этот гол был забит на 107-й минуте .

Голова повязана, кровь на рукаве

А пять минут спустя пришло время и второго мяча. И снова головой, но в этот раз после подачи штрафного. Кстати, в моменте с подачей Хубулова это было нарушение со стороны Егора Тесленко, получившего желтую карточку. В этот раз он уже отличился положительным образом. Тут надо отдать должное челнинцу Александру Гаглоеву, который умчался в контратаку по левому флангу атаки, где его снес игрок «Алании». До ворот было далековато, но игроки «КАМАЗа» все же успели добраться до чужой штрафной, и там передача все того же Гаглоева нашла голову Тесленко. После этого осталось задаваться приятным вопросом: какой из двух татарстанских мячей головой более красив?

Когда время челнинского матча подходило к концу, тяжелую травму получил еще один защитник «КАМАЗа» Сергей Морозов, столкнувшийся с одноклубником Куликовым. Дело дошло даже до крови, и подумалось о вынужденных заменах, как в случае с Османовым. Но Морозов остался на поле, и, увы, он воплотил в Набережных Челнах образ «главного бомбардира Евро» — автогола. Арбитр добавил шесть минут, и на третьей добавленной гости сравняли счет. Автогол заскочил в этот вечер в Челны в исполнении Морозова. Но это на бумаге, а фактически виновником гола стал Евгений Воронин, который, выходя из обороны, отдал бессмысленную передачу партнеру, перехваченную гостями, после чего левый фланг обороны челнинцев был открыт.

Новый «Нефтехимик»

Более того, если бы не Баклов, то камазовцы рисковали потерять и ничью, поскольку к концу матча их защита попросту развалилась. Но голкипер был начеку, отразил опасный удар, после чего арбитр тут же свистнул, возвещая об окончании матча. Все познается в сравнении. Другой дебютант ФНЛ — краснодарская «Кубань» — свой домашний матч и вовсе проиграла московскому «Торпедо» — 1:2, тоже пропустив в концовке.

Третий дебютант «Олимп-Долгопрудный» играл с «Нефтехимиком». И что касается второго тайма в Нижнекамске, то команды там были близки к тому, чтобы увеличить счет либо сравнять его, но «нефтехимик» Кирилл Родионов головой пробил рядом со штангой, а ворота хозяев поля спас их голкипер Вячеслав Исупов.

«Нефтехимик» оперативно усилил свой состав очередным воспитанником школы «Динамо» Владимиром Москвичевым, который вышел на замену во втором тайме, заменив старожила клуба Давида Хубаева. Автора гола Потапова сменил Максим Шоркин, другого старожила Александра Юшина — автор самой опасной ситуации во втором тайме Родионов, ветеран Марат Ситдиков остался на скамейке запасных, и стоит говорить, что во втором тайме нижнекамские болельщики увидели новый «Нефтехимик», в котором от прошлого остались только Исупов, Галиулин, Уридия и Ширяев.

