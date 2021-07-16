День в истории: подъем «Булгарии», спутник «Протон-1» и первый ядерный взрыв

Чем примечательна дата 16 июля

Сегодня, 16 июля, — дата, вошедшая в историю многими событиями. В разные годы и столетия в этот день: произошел раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную; Михаил Ломоносов впервые сформулировал закон сохранения материи; в США постановили выделить территорию для строительства новой столицы — Вашингтона; было впервые напечатано произведение Александра Пушкина; на полигоне в Лос-Аламосе произошел первый в мире ядерный взрыв; под высочайшей горой Западной Европы — Монбланом — открыли тоннель. В Татарстане в этот день в 2011 году подняли со дна реки затонувший теплоход «Булгария». 16 июля родились норвежский путешественник и первый человек, достигший Южного полюса, Руаль Амундсен, русский издатель и книготорговец Иван Глазунов, археолог и нумизмат Андрей Лихачев. Скончались четвертая жена Генриха VIII Анна Клевская, российский император Иван VI, поэт-футурист Николай Асеев, немецкий писатель Генрих Белль, поэт, автор популярных песен «Подмосковные вечера» Михаил Матусовский, советская актриса Татьяна Пельтцер. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Перенос райцентра в Зеленодольск, поднятие «Булгарии»

Фото: Роман Хасаев (теплоход «Булгария» в затоне им. Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан, июль 2015 года)

Зеленодольск не всегда был райцентром, до середины XX века этот статус был у поселка Юдино. В этой части Татарстана еще в 1927 году был образован Воскресенский район, вскоре переименованный в Казанский. В 1938 году центр Казанского района перенесли в Юдино, и были образованы два новых района — Юдинский и Столбищенский. Однако 16 июля 1958 года райцентр перенесли из Юдино в Зеленодольск и Юдинский район переименовали в Зеленодольский. Сегодня Зеленодольск — пятый по величине город Татарстана.

16 июля 2011 года, спустя 6 дней после того, как затонул теплоход «Булгария», начались

работы по поднятию судна. Тогда в республику прибыл второй плавучий кран «КПЛ-351» («Шторм») из подмосковной Дубны. Кран прибыл с опережением графика. На подъем «Булгарии» прибыли одни из самых крупных речных грузоподъемных средств России.



В 2020 году главного редактора «Ватаным Татарстан» Гульнару Сабирову назначили членом Общественной палаты Татарстана в ходе 11-го заседания Госсовета Татарстана. Ее кандидатуру внес Александр Чубаров, заместитель председателя комитета. Депутаты единогласно его поддержали.

Фото: wikipedia.org

Закон сохранения материи, первая публикация Пушкина и запуск спутника «Протон-1»

В 1748 году ученым-энциклопедистом Михаилом Ломоносовым впервые был сформулирован «всеобщий естественный закон» — закон сохранения материи. (5) 16 июля ученый обосновал его в письме великому математику Леонарду Эйлеру: «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого». Закон получил более полное обоснование в его дальнейших работах — «Об отношении количества материи и веса» (1758) и в «Рассуждении о твердости и жидкости тел» (1760). Они были опубликованы на латинском языке и получили известность за пределами России.

16 июля 1814 года в 13-м номере «Вестника Европы» впервые напечатали произведение Александра Пушкина — стихотворение «К другу стихотворцу», обращенное к Вильгельму Кюхельбекеру. Оно было опубликовано под псевдонимом «Александр Н. к. ш. п». На момент публикации поэту было 15 лет.

Фото lgz.ru

16 июля 1965 года с космодрома Байконур успешно осуществили первый запуск ракеты-носителя «Протон», которая вывела на околоземную орбиту советский научно-исследовательский спутник «Протон-1». Запуск состоялся, несмотря на то что его успеху угрожала утечка в трубопроводе окислителя. В начале полета специалисты по запуску получали только сигналы, указывающие на то, что спутник функционирует. «Протон-1» работал нормально и передавал физические данные о космических частицах сверхвысокой энергии. Его миссия длилась 45 дней — спутник снова вошел в атмосферу Земли 11 октября того же года.

Раскол Церкви, образование Вашингтона и первый ядерный взрыв

В 622 году положено начало первому исламскому лунному календарю (лунной хиджре).

Мусульманская община во главе с пророком Мухаммедом переселилась в Медину. Вести

летосчисление с хиджры начали лишь в 637 году, в период правления второго праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба. При этом по велению халифа за отправную точку новой эры был взят не сам день прибытия пророка в Медину, а первая мухаррама (первый день первого месяца) того же года. Этот день соответствовал 16 июля 622 года по юлианскому календарю.

От хиджры ведется отсчет и в иранском солнечном календаре (солнечной хиджре).

В 1054 году 16 июля в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ 20 июля патриарх предал анафеме папу и его легатов. Это привело к окончательному расколу христианской церкви, в результате которого обособились Римско-католическая церковь на Западе и Православная — на Востоке. Раскол имел множество причин и касался обрядовых, догматических и этических различий между церквями.

1790 год. Конгресс США решил основать новый город на территории особого «Федерального округа Колумбия», образованного на землях, размежеванных на границе штатов Вирджинии и Мэриленда. Там планировалась постройка новой столицы Штатов — Вашингтона. На тот момент постоянной столицы у США не было. Первый президент США Джордж Вашингтон не хотел, чтобы определенный штат считал себя «столичным» и претендовал на особый статус в федеративном государстве.

Фото: wikipedia.org

16 июля 1945 года на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико в США был произведен взрыв первого в мире атомного устройства. Во время испытания тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа, получившая название «Штучка» (англ. Gadget). Взрыв бомбы был эквивалентен приблизительно 21 килотонне тротила. Огненное зарево в 16 тыс. градусов расплавило песок полигона, превратив его в стекло. Уже в августе бомбы сбросили на японские города — Хиросиму и Нагасаки.

В 2016 году во Франции прошел трехдневный траур по жертвам теракта в Ницце. В эти дни Эйфелеву башню окрасили в цвета французского флага в знак солидарности с жителями Ниццы. Теракт произошел во время празднования Дня взятия Бастилии: в Ницце грузовик въехал в толпу людей. Машина протаранила прохожих, проехав около 2 км. За рулем грузовика находился выходец из Туниса по имени Мохамед Лахуайедж Бухлель. В трагедии погибли 86 человек, еще 458 — получили ранения.