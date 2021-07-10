Опрос предпринимателей: интересуетесь ли вы финансовым положением своих сотрудников?

Мы глубоко не анализировали, но я думаю, что сотрудники, работая у нас, поправляют свою финансовую ситуацию и не находятся в сложных условиях. Как мы можем помочь? Человек должен поменять в себе глобальные вещи. Он же не просто так приходит к банкротству. Часто он берет на себя обязательства, которые не может исполнить.



Сейчас у нас тяжелая экономическая ситуация, и люди пытаются сохранить старый образ жизни, притом что цены изменились и покупательная способность упала. Людям не хватает финансовой грамотности. Они берут кредиты, и это приводит их к банкротству. Но это вопрос к государству, а не к нам. Мы, теряя доходность с нехваткой сотрудников, стараемся зарплаты повышать.