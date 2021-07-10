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Опрос предпринимателей: интересуетесь ли вы финансовым положением своих сотрудников?

00:00, 10.07.2021 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»
Опрос предпринимателей: интересуетесь ли вы финансовым положением своих сотрудников?
Фото: fortifyexperts.com

В начале 2021 года в России в два раза увеличилось количество обанкротившихся граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с финансовым кризисом и упрощенной процедурой банкротства физических лиц. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», рассказали, в каких случаях они готовы оказать финансовую помощь сотрудникам. Подробнее — в субботнем задачнике.

В январе — марте этого года российские суды признали банкротами около 40 тысяч граждан, что почти вдвое больше показателя первого квартала 2020 года. Это свидетельствует не только об обвальном ухудшении платежеспособности населения из-за пандемии, но и о том, что процедура банкротства физических лиц перестала быть экзотикой. Интересуетесь ли вы финансовым положением своих сотрудников? И в каких ситуациях готовы им оказать дополнительную финансовую помощь?

  • Артем Кузнецов

    Артем Кузнецов генеральный директор НПО «Энергия»

    Я интересуюсь финансовым положением своих сотрудников. Понимаю и стараюсь материально поддерживать и семьи, которые из-за госпитализации из-за ковида остались без кормильца. А что касается банкротства, то я всегда говорил, что надо жить по средствам. Не надо брать лишние кредиты, неподъемные ипотеки, потому что никто не знает, каким будет завтрашний день. В том числе и нам, предпринимателям, это неизвестно.

  • Альбин Баймурзин

    Альбин Баймурзин директор ООО «Семейный дворик»

    С учетом того, что мы работаем в ресторанной сфере, у нас трудятся молодые сотрудники. У них не было финансовых трудностей и банкротства. Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Если человек давно работает в компании и много нам помогал, то мы окажем ему материальную поддержку.

  • Сирин Зарипов

    Сирин Зарипов директор юридической фирмы «Альфа»

    Да, интересуюсь финансовым положением сотрудников. Моя задача — делать так, чтобы они больше зарабатывали, мотивировать их к этому и создавать условия. В случае трудной жизненной ситуации мы можем выписать внеочередную премию. В основном я помогаю ресурсами, знаниями, знакомствами. Самое ценное — информация, ею стараюсь делиться.

  • Олег Стерлядев

    Олег Стерлядев директор федеральной сети пекарен «Добропек»

    Мы глубоко не анализировали, но я думаю, что сотрудники, работая у нас, поправляют свою финансовую ситуацию и не находятся в сложных условиях. Как мы можем помочь? Человек должен поменять в себе глобальные вещи. Он же не просто так приходит к банкротству. Часто он берет на себя обязательства, которые не может исполнить.

    Сейчас у нас тяжелая экономическая ситуация, и люди пытаются сохранить старый образ жизни, притом что цены изменились и покупательная способность упала. Людям не хватает финансовой грамотности. Они берут кредиты, и это приводит их к банкротству. Но это вопрос к государству, а не к нам. Мы, теряя доходность с нехваткой сотрудников, стараемся зарплаты повышать.

  • Гузель Хисматуллина

    Гузель Хисматуллина руководитель тренингового центра Teamsoft

    Конечно, интересуюсь. Надо понимать, способны ли люди, работая в компании, обеспечить себя. Иногда, если не обращаются за помощью, мы сами ее инициируем. Оказываем ее в случае болезни кого-то из членов семьи, форс-мажорных обстоятельств. Мы всегда помогаем, если есть возможность. Компания демократичная. Кто, если не мы? Вместе же работаем.

  • Радмила Белавина

    Радмила Белавина генеральный директор и соучредитель компании «Радар»

    В нашей компании высокий уровень зарплат, поэтому я спокойна за материальное благополучие сотрудников. За помощью к нам никто не обращался. Если бы что-то произошло, то в любой серьезной ситуации мы бы помогли.

  • Айрат Галиуллин

    Айрат Галиуллин глава IT-компании Futureinapps

    Раз в месяц выясняем у сотрудников, нет ли острых финансовых потребностей. Иногда бывают просроченные ипотечные платежи, кредиты. Мы по возможности даем беспроцентную ссуду или кредит под проценты, но не под такие, как в банке. Финансовые проблемы сотрудников сказываются на их продуктивности, поэтому мы интересуемся этой сферой.

  • Рамиль Сафин исполнительный директор студии «Тетрис»

    Конечно, интересуемся, и если ситуация сложная, то помогаем сотрудникам. Если возникли неприятности со здоровьем, то выплаты они получают по страховке. С 2007 года страхуем сотрудников от особо опасных заболеваний, травм. Если умер кто-то из членов семьи, то помогаем в установленном законом порядке.

Екатерина Харитонова
БизнесКейс Татарстан

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