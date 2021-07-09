«КАМАЗ» побьется с командой своего бывшего игрока

А в соперниках у «Нефтехимика» загадочный «Олимп-Долгопрудный» из Химок

10 июля стартует очередной сезон в ФНЛ, в котором на этот раз выступят сразу две татарстанские команды. «Нефтехимик» из Нижнекамска начнет свой первый сезон под руководством Кирилла Новикова, пришедшего в начале нынешнего года. А челнинский «КАМАЗ» останется под руководством Ильдара Ахметзянова, но номинально главным будет Владимир Клонцак. «Реальное время» представляет превью сезона.

Подбили «Чайку»

На скандал в конце прошлого сезона, когда вместо «Оренбурга» в РФПЛ отправился «Нижний Новгород», а стыковые матчи были отменены, наложился очередной скандал уже в межсезонье, когда по решению РФС команду «Чайка» из села Песчанокопское дисквалифицировали за факт договорных игр, зафиксированный аж в 2018 году. 6 июля «Чайка» выступила с официальным заявлением, в котором анонсировала продолжение выступлений клуба теперь уже на уровне ПФЛ, несмотря на то, что в системе клуба была создана команда «Чайка-2», составленная из местных воспитанников, которую и планировалось заявить во второй дивизион.

В этом плане хочется сказать, что выражение «шок — это по-нашему», как никакое другое подходит к российскому футболу. «Чайка» далеко не первая команда, получившая нагоняй от организации, проводящей футбольные соревнования. В памяти всплывет 2004 год, когда наши соседи из башкирского Стерлитамака уверенно выиграли турнир второй лиги, и местный «Содовик» уже готовился дебютировать в первом дивизионе, но был лишен очков за все матчи, в которых принимал участие грузинский легионер Звиад Джеладзе. Тогдашнее правило гласило о том, что легнионеры не имеют права выступать во втором дивизионе, А Джеладзе то ли не успели оформить гражданство, то ли сделали это с нарушением правил. «Содовик» потерял 57 (!) очков и скатился с 1-го на 16-е место. Хотя Состав «Содовика» тех лет — это Андрей Саморуков, Сергей Гунько, Эдуард Зацепин, Александр Зернов, Владимир Пантюшенко, Александр Царенко и Ко, очень солидно для второй лиги тех лет, даже без злополучного грузина.

«Чайка» далеко не первая команда, получившая нагоняй от организации, проводящей футбольные соревнования. Фото: vk.com/chaykafc

А раньше нельзя было наказывать?

В итоге в первую лигу из дивизиона «Урал-Поволжье» вышли «Урал» из Екатеринбурга, плюс челябинский «Лукойл», заменивший снявшийся с чемпионата «Ротор». У руководства «Содовика» хватило терпения содержать команду на том же уровне еще два сезона, она выиграла путевку в первую лигу, заняла в ней 6-е место, после чего ОАО «Сода» отказалось от ее финансирования, и Башкортостан потерял последнюю профессиональную команду в футболе, пока в 2008 году не была создана команда... нет, не «Уфа», а «Горняк» из города Учалы.

Касаемо «Чайки», ее владелец Андрей Чайка пережил этот удар, и не отказался от идеи по развитию футбола. Как в истории с «Содовиком», так и сейчас с «Чайкой» в сложившейся ситуации назревает вопрос к РФС, принимавшей это решение? Неужели нельзя было с ним поторопиться, и наказать виновников раньше? В межсезонье «Чайка» провела мощную селекционную компанию, по итогам которой могла бороться за выход в Премьер-Лигу. Евгений Помазан, Олег Алейник, Иван Хомуха, Артем Федчук, это опытнейшие мастера, которые приходили явно не под задачу выступления во втором дивизионе. После наказания «Чайки» команду покинули в срочном порядке и легионеры — белорус Алексей Гаврилович, словак Томаш Вестеницки, черногорец Шалета Кордич, выступления которых в ФНЛ вообще запрещены, и еще четыре футболиста.

Спешная комплектация

Реалии российского регламента таковы, что в летний период команды вынуждены проводить селекционную работу в максимально сжатые сроки. Особенно те, кто перешел из ПФЛ в ФНЛ, как, к примеру, «КАМАЗ».

Челнинцам, кстати, можно лишний раз порадоваться за то, что они вышли в ФНЛ, поскольку в это межсезонье возродился пермский «Амкар» и под руководством Рустема Хузина там собрались Горелишвили и Квеквескири, Жестоков и Тюкалов, и «Тюмени», которая не сумела выйти сейчас, будет неимоверно сложно бороться в новом сезоне.

Недавнее заявление о том, что его теперь будет тренировать Владимир Клонцак вызвано только тем, что главный тренер Ильдар Ахметзянов не имеет необходимой тренерской лицензии, и Клонцак будет представлять клуб на пресс-конференциях, а Ахметзянов остается главным в плане решения вопросов по команде и именно ему предстоит решать проблемы в стартовом матче с «Аланией», которую тренирует экс-игрок «КАМАЗа» Спартак Гониев.

Челнинцам можно лишний раз порадоваться за то, что они вышли в ФНЛ. Фото: vk.com/fckamaz

Среди потерь «КАМАЗа» вратарь Владимир Суслов, полевые игроки Георгий Бугулов, Александр Серасхов, Денис Чушьялов и лучший бомбардир минувшего сезона ПФЛ Руслан Галиакберов. Помимо них закончились сроки аренды у Виталия Жиронкина и вратаря Алексея Мамина. Взамен клуб взял в аренду двух футболистов «Урала» из Екатеринбурга. Это вратарь Олег Баклов, 1994 года рождения, и защитник Чингиз Магомадов, 1998 года рождения. Магомадов часть прошлого сезона провел в составе «Урала-2» и принимал участие в гостевой победе над «КАМАЗом» — 3:2.

Также вернулся в клуб местный воспитанник Валерий Ионин, ранее игравший в «Кафе» из Феодосии. Стоит напомнить, что ранее из чемпионата Крыма в клуб переходил нападающий Редван Османов.

В полузащите новичок Наиль Замалиев, 1989 года рождения, перешедший из воронежского «Факела». Это воспитанник казанского футбола, который всю игровую карьеру провел вне малой родины, только один сезон отыграв за «Нефтехимик».

Защитник Павел Евсеев, 1990 года рождения, будучи воспитанником академии московского «Динамо», еще по молодости играл вместе с Федором Смоловым и Виктором Свежовым. Новобранец нынешнего сезона ранее играл за «КАМАЗ», откуда уходил в «Шинник», а сейчас перешел в Набережные Челны из «Томи». В прошлом сезоне команда вылетела из ФНЛ, но, благодаря исключению из числа участников чемпионата «Чайки», «Томь» снова будет стартовать в Футбольной национальной лиге. И она, кстати, будет испытывать максимальное неудобство все из-за того же решения по снятию «Чайки».

«Томь» успели покинуть, помимо Евсеева, еще и Денис Талалай, перешедший в «Нефтехимик», а также 12 футболистов и тренер Александр Кержаков. Его сменил Сергей Жуков, воспитанник казанского «Рубина», сделавший себе имя в московском «Торпедо» и чемпионате Швеции, а затем вернувшийся на родину. Среди новичков Астемир Гордюшенко, известный своими нестандартными именем и фамилией больше, чем по выступлениям в ЦСКА и других командах, плюс экс-нефтехимик Илья Кубышкин.

В прошлом сезоне команда вылетела из ФНЛ, но, благодаря исключению из числа участников чемпионата «Чайки», «Томь» снова будет стартовать в Футбольной национальной лиге. Фото: vk.com/fctomtomsk

«Нефтехимик» сыграет с одной из самых загадочных команд ФНЛ

С другой стороны, перед глазами «КАМАЗа», «Томи» и других команд есть пример нижнекамского «Нефтехимика», который успешно выступил в год возвращения в ФНЛ, финишировав седьмым, а в прошлом сезоне этот результат перекрыла «Алания», ставшая четвертой.

Касаемо изменений «Нефтехимика», то они не менее значительны, чем у «КАМАЗа». Кирилл Новиков на тренерском мостике не стал все менять по приходу в команду, но дождавшись перерыва, провел серьезную реконструкцию. Его тренерский штаб покинули Виктор Гришин и Олег Нечаев, которых сменили Дмитрий Бавыкин и Дмитрий Лукошкин. Потери в игровом составе значительны: Агапов, Кленкин, Первушин, Петров, Семенов перешли в другие команды, а Алекперов, Артемчук, Давлатов, Канаев, Лелюкаев и Шадрин пока не нашли новые. Калачев вернулся в московское «Динамо», после окончания срока аренды.

Новиков по поводу ушедших выразил сожаление только по Даниле Клёнкину, который продолжит карьеру в «Балтике».

По поводу новичков начнем с возвращения 26-летнего защитника Павла Котова, который провел сезон 2015/16 годов в Нижнекамске. После чего он успел дважды сыграть за студенческую сборную России на Всемирных Универсиадах (камазовец Лайонел Адамс, рубиновец Камиль Муллин и сын Андрея Тихонова — Михаил в 2017-м, 6-е место, Эрвинг Ботака-Иобома, 4-е место в 2019-м). Помимо этого Котов успел поучаствовать в съемках кинофильма «Тренер» и сыграть прошлый сезон за «Велес». Также в защите появились Алексей Бердников, 25 лет, «Волгарь» и Максим Шоркин, 30 лет, «Торпедо», плюс из краткосрочной и бесполезной аренды в «Тамбове» вернулся Денис Кайков. Наибольшие изменения претерпела середина поля, куда пришли, среди прочих, одноклубник Шоркина по «Торпедо» Филипп Дворецков, 23 года, и одноклубник Котова по «Велесу» Кирилл Родионов, 24 года. Плюс озвученный Талалай, Данила Емельянов, 20 лет, «Уфа», и знакомый Новикову по работе в «Динамо-2» 21-летний Павел Баранов. Оттуда же пришел 20-летний Максим Данилин, который провел прошлый сезон в аренде в брянском «Динамо».

Последнее пополнение это голкипер Григорий Кеваев из «Химик-Арсенала», но 20-летнему вратарю будет очень сложно при Голубеве и Исупове, каждый из которых уверенно чувствует себя на позиции первого номера.

Сейчас Долгопрудный представляет достаточно загадочная команда, которая успела сменить место обитания, практически весь состав и тренера. Фото: vk.com/odfcru2

В стартовом матче «Нефтехимику» будет полегче, поскольку он примет на своем поле «Олимп-Долгопрудный». Город, который в этом году отмечает 90-летие, в прошлом носил название Дирижаблестрой, откуда вышли музыкальная группа «Дюна» и команда КВН «Сборная Физтеха», которую даже потренировал на сцене Леонид Слуцкий. Сейчас его представляет достаточно загадочная команда, которая успела сменить место обитания, практически весь состав и тренера. Вместо Александра Точилина, который ранее сменил хорошо нам знакомого Рената Билялетдинова, сейчас пришел Роман Пилипчук. Из состава команды, которая в прошлом сезоне завоевывала путевку в ФНЛ при помощи опытных Баженова, Рогова, Сабитова, Саркисова, Ятченко, экс-футболистов «Рубина» Горбанца и Граната, практически никого не осталось. Все вышеназванные ветераны ушли.

Изначально было объявлено о сотрудничестве с ФК «Химки», что предполагало появление большого количества молодежи. Но пока это сотрудничество заключается в том, что «Долгопрудный» переехал в Химки. Дыры в составе закрыли, в том числе с помощью экс-футболистов «Чертаново», включая 40-летнего голкипера Ильи Абаева, Дениса Кутина, приближающегося к 28-летию. Еще двух новичков — 29-летнего Александра Коротаева и игравшего за «Рубин» Романа Косянчука, который на год моложе, смело можно называть поигравшими, но никак не перспективными.

