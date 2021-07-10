Как Галицкий проспорил Слуцкому
10 лет краснодарских «быков» коту под хвост
Восемь с половиной лет назад владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и тогдашний тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поспорили на одну тему, и итоги этого спора должны быть подведены в декабре 2022 года. Но мы отмечаем: нынешний наставник «Рубина» уже обыграл Галицкого.
С чего все начиналось?
Сергей Галицкий — романтик от футбола, и с самого начала своего появления в профессиональном спорте он декларировал результаты, которых хотел добиться, но не смог.
«Слуцкий готов биться об заклад, что в «Краснодаре» команда не может состоять из своих воспитанников и решать большие задачи. Принимаю пари, но учитывая, что у меня в команде старшие пацаны 1995—1996 гг. рождения, мне надо 10 лет. Понятно, что срок большой, но первые игроки попадут в запас через пару лет. Когда увижу Леонида Викторовича, закрепим пари на бумаге», — такую запись Галицкий оставил в своем «Твиттере». На тот момент это был вызов существующему в футболе положению.
В середине 2021 года уже можно с уверенностью сказать, что Галицкий свое пари проиграл с треском. Дебютировавший в сборной страны Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов — вот и весь золотой актив «Краснодара». Если поскрести по сусекам второй команды, то выхлоп будет совсем уж не звездным, но, если присмотреться к РФПЛ, то можно насобирать на некое подобие состава.
Заграница нам поможет?
Самый известный из воспитанников академии «Краснодара», не задействованный в родной команде — это дебютант «Ростова» Николай Комличенко. Он даже был в числе кандидатов в сборную страны, но это на момент, когда выступал в чемпионате Чехии за «Млада Болеслав». Там же играли Арутюн Григорян («Краснодар-2») и Алексей Татаев, но последний за 3 года не доказал свою состоятельность, и возвращается в Россию, во владикавказскую «Аланию». Станет там партнером Владимира Хубулова, который одним только своим постом в соцсетях, оскорбляющий теннисистку Дарью Касаткину, прославился больше, чем за весь прошлый сезон в составе владикавказского клуба.
Игорь Парадин и Евгений Назаров выступали за «Теплице», после чего у одного не заладилось в Ростовской области (поскольку его «Чайку» только что перевели из ФНЛ в ПФЛ), а другому повезло с переходом в Хабаровск. Повезло, поскольку он там играл, да еще и с товарищем по академии Владиславом Брагиным, стажировавшимся в чемпионатах Словакии и Швеции. Даур Квеквескири выступал за сербский «Напредак».
«Краснодар» широко использует в отношении своих воспитанников заграничные командировки как один из путей профессионального роста.
В датском «Вейле» провели прошлый сезон Герман Онугха и Иван Репях, правда, из них только Репях является воспитанником «Академии», который ушел оттуда в академию «Спартака». Это вылилось в скандал, участниками которого стали владельцы команд Галицкий и Леонид Федун, из-за чего сорвалась сделка о переходе Федора Смолова из «Краснодара» в «Спартак». Сейчас Онугха востребован на родине, переходя в самарские «Крылья Советов», а Репях остался в Дании. Не нам судить о перспективах парня, но тренерами юношеской сборной по своему возрасту он не востребован.
Где родился, там не пригодился
Вообще вокруг «Краснодара» много шума и треска, к примеру было анонсировано об аренде троих, Сергея Бородина, Артема Голубева, Даниила Уткина, в швейцарский «Лугано». Голубев сейчас в «Уфе», Уткин в «Ахмате», Бородин защищает цвета «Краснодар-2», до Швейцарии они так и не доехали, поскольку с арендой, как принято сейчас говорить, что-то пошло не так.
Александр Лузин начинал зарубежную карьеру в вполне статусном словацком клубе «Топольчаны», далее играл по каким-то местным «рабочим поселкам», а сейчас оказался в Австрии, в команде, которая напоминает перевалочный пункт для корейцев. В актуальном составе их четверо, ранее играли еще 11, на родине они играли или играют в третьих-четвертых лигах. Если искать удовлетворение от карьеры в том, чтобы мир посмотреть, да альпийским воздухом подышать, то можно сказать, что жизнь у 26-летнего воспитанника «Краснодара» удалась.
У тренеров Академии «Краснодара» есть два логичных объяснения невысокого КПД своей работы. В отношении первых выпусков 1995—1998 года логично говорят, что они мало тренировались от двух до шести лет, а остальные еще достаточно молоды. Мы же не в Европе, на чемпионате которой были заявлены 38 футболистов, родившихся в XXI веке.
Возвращаясь к чемпионату Европы, он подарил нам несколько ярких мотивирующих историй Робина Гозенса, Дензела Дюмфриса, которые вышли на мировой уровень в достаточно солидном возрасте, пробиваясь через аренды и выступления в низших дивизионах. «Краснодар» веером рассыпает воспитанников своей академии по чемпионатам Армении, Беларуси, Латвии, Молдовы, Крыма,
С другой стороны, в «Краснодаре» вырос Эдуард Сперцян, который сыграл три матча за сборную Армении, открытие нынешнего отбора на ЧМ-2022. Сперцян без всякого преувеличения стал героем матча с Румынией, когда его сборная проигрывала — 0:2, но с его заменой сумела переломить ход матча и победить. Сперцян забил один гол и заработал пенальти.
Что по итогу?
Галицкий резонно может заявить о том, что выпускники его академии востребованы в российском футболе. Даниил Фомин, который этим летом перешел из «Уфы» в московское «Динамо», Денис Адамов, ставший новичком «Сочи», Илья Жигулев, ранее арендованный «Ротором». В арендах по России раскиданы Лео Гогличидзе, «Нижний Новгород», Дмитрий Воробьев, «Оренбург» и многие-многие другие в командах рангом ниже. Кстати, двое воспитанников академии сейчас выступают за татарстанские команды. Известный Иван Игнатьев в «Рубине» и менее разрекламированный, но очень полезный Илья Петров, «Нефтехимик». Есть еще дебютант «КАМАЗа» Григорий Зиганшин, и Камиль Закиров, вернувшийся в «Рубин» из аренды в чемпионате Латвии.
То есть отдача от академии «Краснодара» ощущается и в Татарстане, но суть самого спора Слуцкому ее хозяин Галицкий уже проиграл.
Поскольку в вариант того, что он примет волюнтаристское решение и вернет за сезон своих воспитанников — Бородина, Голубева, Комличенко, Татаева, Уткина и остальных, не верится абсолютно. Галицкий не самодур.
Но он не осознал, что все хорошее — компетентный тренерский состав, современные методики, отличная инфраструктура, не способны бороться со всем плохим, а это и отсутствие патриотизма, в данном случае, клубного, переманивание еще на детско-юношеском уровне, чего не было во времена СССР, в том числе из-за его проблем с жильем и уравниловкой. Настоящее бродяжничество, которое начинается сейчас еще во время выступлений на уровне ДЮСШ, не способствуют осуществлению такого амбициозного проекта, как выступление на высоком уровне силами собственных академий.
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