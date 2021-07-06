«Все идет по плану»: в победном матче с «Уралом» Слуцкий обкатал новичков и сборников. Как это было

«Рубин» уверенно обыграл екатеринбуржцев, но новички все еще не готовы на 100%

Почти завершил «Рубин» первую часть тренировочных сборов в Казани, во время которых сначала успел проиграть, а накануне взять реванш у «Урала» (3:1). На домашнем газоне Леонид Слуцкий постарался показать лицом и новичков — Нижегородова, Игнатьева и Хакшабановича, а также дал разыграться засидевшимся без игры сборникам. О том, как проявляют себя новички команды и в какой форме Деспот и вернувшиеся сборники, — в материале спортивной редакции «Реального времени».

«Рубин» контролировал игру за счет хорошего прессинга и игры в центре

Казанцы пропустили уже на 9-й минуте, у уральцев отличился Герасимов. Однако это не помешало «Рубину» контролировать игру. Моментов, помимо забитого мяча, у «Урала» было не так много. Подопечные Леонида Слуцкого отлично действовали позиционно, вовремя включались в прессинг и за счет этого не позволяли сопернику атаковать большим числом, ограничиваясь атаками через фланги.

Позиционка казанцев становится все увереннее. Пара Ин Бом — Абильдгор, действовавшая в опорной зоне, отлично взаимодействовала с атакующей группой, в первую очередь за это отвечал корейский полузащитник, к слову, сравнявший счет шикарным ударом. Ин Бом стал связующим звеном в центре поля, а Абильдгор, даже несмотря на не самый лучший свой матч, уверенно действовал в разрушении, и за счет этого «Рубин» мог спокойно строить собственные атаки.

Тройка Хакшабанович — Хвича — Макаров агрессивно играла против защитников соперника, именно благодаря этому удавалось давить, ведь в начале встречи, когда команды только разыгрывались, «Рубин» давал «Уралу» много пространства, за счет чего, во многом, и был забит гол екатеринбуржцев.

Абильдгор, даже несмотря на не самый лучший свой матч, уверенно действовал в разрушении, и за счет этого «Рубин» мог спокойно строить собственные атаки.

Как только казанцы подстроились под манеру соперника, стало понятно, что матч будет проходить под контролем казанцев. Темп игры был далеко не самым быстрым, и поэтому «Рубину» было не так трудно возвращаться назад и правильно занимать свои позиции на поле.

После игры Леонид Слуцкий объявит, что физически и функционально команда готова по запланированному графику:

«Учитывая, сколько у нас осталось времени и сколько мы тренируемся, в принципе все идет по плану. У нас все работают в общей группе. У Йевтича есть небольшой ушиб после первой игры с «Уралом», но ничего серьезного нет. У нас все футболисты в той или иной степени получили игровую практику, поэтому все текущие моменты пока идут по плану».

Хакшабанович осваивается и все больше раскрепощается на поле

Хвича Кварацхелия, кажется, остается в «Рубине». Слухи и разговоры о его уезде в европейский чемпионат становятся все тише, а сезон в России стартует совсем скоро. Грузинский игрок готовится вместе с командой и уже провел товарищескую игру с «Нижним Новгородом». Вот и в игре с «Уралом» Хвича вышел с первых минут и провел достаточно неплохой матч.

Дополнительный интерес вызывает фигура Сеяда Хакшабановича, черногорского новичка казанцев, номинально приобретавшегося на место Кварацхелии. Но время идет, Хвича все еще в команде, а место на поле новичку найти необходимо. Леонид Слуцкий отмечал высокий класс Хакшабановича, поэтому резервистом Сеяд точно не будет. Контрольные матчи Хакшабанович проводит на позиции под нападающим и на фланги смещается крайне редко. И от игры к игре виден прогресс в действиях черногорца.

Если в первой товарищеской встрече с «Нижним Новгородом» Сеяд действовал, больше обыгрываясь с партнерами, особо не рискуя, то в игре с «Уралом» было видно, что Хакшабанович больше берет игру на себя, обостряет и пытается быть лидером. В схеме 4-2-3-1, по которой играет «Рубин», атакующая тройка полузащитников в лице Хвичи, Макарова и Хакшабановича постоянно создает опасность у чужих ворот в первую очередь за счет индивидуального мастерства. Нахождение Сеяда именно в центре становится очевидным с каждым матчем. Помимо хорошего дриблинга, он неплохо отдает передачи и отлично открывается под партнеров. За счет этого «Рубин» и имел неплохие моменты.

В игре с «Уралом» было видно, что Хакшабанович больше берет игру на себя, обостряет и пытается быть лидером.

Те минуты, что Хакшабанович провел на поле, показали, что он может играть на не совсем привычной для себя позиции и готов взаимодействовать с другими лидерами атаки команды. При этом он наряду с Деспотом освобожден от оборонительной работы. Что удивительно, ведь даже Хвича при оборонительном построении находится за линией мяча и помогает защитникам. Кажется, Леонид Слуцкий нашел применение всей своей атакующей группе, дело лишь за нарабатыванием игровых связей.

Деспот забил впервые в этом межсезонье. Серб продолжает набирать форму

Во втором тайме «Рубин» лишь увеличил свое преимущество, причем второй мяч казанцев на счету Джодже Деспотовича. Лучший бомбардир команды по итогам прошедшего сезона забил первый гол за четыре товарищеских матча. В игре с «Уралом» Деспот отлично убежал от защитников «Урала» и легко переиграл голкипера екатеринбуржцев.

По движению Деспота видно, что серб только набирает форму к старту сезона. Форвард казанцев кажется тяжеловатым, не так много ускоряется за мячом и опускается в глубину, что выделялось в его игре в прошлом сезоне.

«Деспотович — очень специфичный игрок, если брать предсезонную подготовку. Поэтому есть футболисты, которые в контрольных матчах понимают, что им нужно набрать форму, нужно проделать определенный объем, и они не блещут. Есть, наоборот, футболисты, которые блещут в контрольных матчах, а потом уровень давления не позволяет им также хорошо себя показать в играх чемпионата», — так прокомментировал главный тренер казанцев выступление сербского нападающего в товарищеских играх.

По движению Деспота видно, что серб только набирает форму к старту сезона.

Если Деспот продолжит играть так же, как он это делал в финальной части прошлого чемпионата, то больше никаких вопросов относительно его подготовки не возникнет.

После ухода с поля игроков основы темп матча еще спал, и команды играли практически без моментов. Лишь ближе к концу второго из трех заявленных таймов «Рубин» сумел забить третий. Отличился Олег Шатов, забивший с пенальти, который сам же и реализовал. Для тренерского штаба оставшееся время было посвящено просмотру ближайшего резерва команды. Большое количество молодых футболистов превратило игру в матч молодежного первенства, и лишь наличие игроков типа Олега Шатова или Ярослава Годзюра, защищавшего ворота «Урала», напоминало о том, что проходит матч двух команд РПЛ.

Еще один Игнатьев. Уроженец Набережных Челнов дебютировал за «Рубин»

Из интересного в третьем тайме, когда на поле находились глубокие резервисты обеих команд, состоялся дебют Владислава Игнатьева, перебравшегося в Казань из «Локомотива» на правах свободного агента. Владислав не играл за татарстанские команды 12 лет, последний раз это было в 2009 году, после этого Игнатьев перешел из «Камаза» в самарские «Крылья Советов». 34-летний уроженец Набережных Челнов вернулся в родную республику и отыграл порядка получаса за свою новую команду. Правда, отметился он лишь желтой карточкой в самом конце встречи, но дебют состоялся, и это самое главное.

До старта сезона РПЛ все меньше времени. Напомним, что первый матч казанский «Рубин» проведет 24 июля на домашней арене. Соперником станет московский «Спартак».

Игорь Белоногов, фото rubin-kazan.ru