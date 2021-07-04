Италия — Испания — это уже классика Евро

А Дания — исторический фаворит в матче с Англией

Четвертьфиналы чемпионата Европы запомнятся двумя битвами в противостоянии Испании и Швейцарии, Италии и Бельгии, игрой в догонялки между Данией и Чехией — и форменным избиением Украины, которое устроила Англия. «Реальное время» вспоминает, как Испания с Италией бились с 2008 года с переменным успехом (пока впереди Испания — 2:1), а некогда чемпион Европы Дания будет выглядит историческим фаворитом в противостоянии с Англией.

Дания — скрытый фаворит Евро

Дания вышла в полуфинал Евро, начав этот чемпионат с потери лидера команды Кристиана Эриксена и двух поражений. Такого крутого взлёта пока не было в истории футбола, которая помнит многое. Но та же Дания становилась чемпионом континента в 1992 году, тоже начав крайне неудачно, сыграв вничью с Англией и уступив Швеции. Четырьмя годами ранее такими же неожиданными чемпионами стали голландцы — проиграв сборной СССР, они находились перед последним туром на третьем месте.

Этот экскурс в историю связан с тем, что появилось мнение: нынешняя формула чемпионата даёт время на раскачку, поскольку в плей-офф выходят сразу четыре команды, занявшие третьи места в своих группах. А раньше времени на раскачку не было, и поражение на старте лишало шансов на продолжение борьбы. Ничего подобного, Чехия стала вице-чемпионом Европы, проиграв стартовый матч в 1996-м, сборные России и Турции завоевали бронзу в 2008-м, после стартовых поражений. И, в свою очередь, россияне не вышли в плей-офф в 2012 разгромив Чехию — 4:1, которая и победила в той группе.

Вот и сейчас Дания проиграла дважды, зато потом победила три раза подряд и выбралась в полуфинал. Кстати, в полуфиналах за свою историю она бывала четырежды: в 1964, 1984, победном 1992 годах. Последняя победа над Чехией далась довольно легко, когда скандинавы добились солидного преимущества в первом тайме. Первый гол Дальберга — это феноменальный провал чешской защиты. Каспер Дальберг тоже увеличил счет практически без сопротивления, поскольку бегущий за ним Ян Боржил отставал на пол-темпа.

Удивительно, но играя третий матч со сборной, придерживающейся английского стиля, Шотландии, Англии, и, собственно, Дании, именно против скандинавов чехи выглядели беспомощнее всего.

Они зажглись на старте второй половины, Патрик Шик забил один ответный мяч. Но потом именно датчане могли увеличить счет с большей вероятностью, чем чехи — сравнять. Периодически спасал Томаш Вацлик, однажды выручил Томаш Соучек (ценою травмы головы), а вот партнёры выглядели неубедительно. Как в нападении, так и в обороне. Показателен момент, когда один из игроков чешской обороны проиграл в скорости Юрари Поульсену, потом в борьбе Мартину Брэйтуэйту — и просто остался стоять в центре вратарской, пока Соучек стелился, получая по голове шипами. В четвертьфинале выигрывают те, кто оставляет на поле все силы.

Серия пенальти — и сказке конец

Евро-2020 подарил уже несколько сенсаций, и имя одной из них — сборная Швейцарии. Подопечные Владимира Петковича выбили из турнира действующих чемпионов мира — французов, и исход матча с испанцами за выход в полуфинал выглядел уже не таким однозначным. Испания начала турнир нестабильно и пусть с каждым матчем набирает и набирает обороты, ничего не мешало швейцарцам воспользоваться ошибками соперника.

Опыт игры с фаворитами Швейцария имеет — только на этом Евро они уже сыграли с Италией и Францией. Игры прошли с разной степенью успеха, но два матча с командами такого ранга должны были помочь швейцарцам разработать план по противодействию. И такой план был, суть его максимально проста: отдать сопернику мяч и ждать своего шанса в атаке. Однако начало матча не подавало надежд на успех Швейцарии: уже на 8-й минуте Закария направил мяч в собственные ворота.

Потом испанцы продолжали наращивать преимущество, но отражалось оно лишь в статистике встречи, счет же не менялся до середины второго тайма, когда швейцарцы все-таки дождались своего момента в атаке и сумели сравнять счет — отличился Джердан Шакири. Но заслуга атаки здесь не так высока, они лишь воспользовались глупейшим привозом защитников Испании, не разобравшихся вблизи собственных ворот, что и привело к забитому мячу. Основное время закончилось со счетом 1:1.

Дополнительное время не подарило ничего интересного, и команды отправились на серию пенальти, вторую подряд для швейцарцев на этом турнире. На этот раз интриги в серии одиннадцатиметровых было намного больше, ведь в 1/4 единственный промах сделал Киллиан Мбаппе, а здесь мы увидели сразу несколько сейвов от Яна Зоммера и Унаи Симона. Они усиленно тащили свои команды в полуфинал, но не все зависит от вратарей. Ключевую ошибку допустил игрок швейцарцев Рубен Варгас, ударивший выше ворот. И после точного удара Оярсабаля испанцы отправляются в полуфинал.

Игроки сборной Швейцарии вновь большие молодцы, что сумели дотянуть до серии пенальти в игре с явным фаворитом, но на сей раз победы они заслуживали меньше, нежели это было в игре с французами. Испания контролировала игру, но не сумев выиграть в основное время, получила повод задуматься о собственных перспективах выхода в финал. В большинстве матчей Евро Испания имела проблемы с реализацией. Так что Италии, на которую выходят испанцы, можно и нужно наказывать своего соперника за такую игру в атаке.

«Золотое поколение» бельгийцев вновь без титула, а Италия продолжает удивлять

Главный матч четветьфинальной серии прошел в Мюнхене, где встречались сборные Бельгии и Италии. Такой матч заслуживает вывески финала.

Суперпоколение бельгийцев упустило очередной шанс выиграть трофей. Де Брюйне и его партнеры сумели завоевать бронзу ЧМ в России, но на этом их успехи пока заканчиваются, ведь на пути встал неожиданный фаворит этого чемпионата — Роберто Манчини и его сборная Италии.

Матч таил огромнейшую интригу, но на деле итальянцы спокойно провели этот матч, и сомнений по ходу игры особо не возникало. Два гола в первом тайме решили исход игры, итальянцы отлично действовали в прессинге и не давали сопернику создать ничего у собственных ворот. А сами — атаковали молниеносно, благодаря чему и отличились дважды в первые 45 минут. Ну а то, что исполнил Лоренцо Инсинье на 44-й минуте, точно войдет в список лучших голов нынешнего Евро. Гол Патрика Шика перебить, конечно, будет сложно, но в тройку самых красивых выстрел игрока «Наполи» точно войдет.

Если бы не пенальти, который заработал 19-летний Жереми Доку, то до интриги в этом матче вряд ли бы дошло. 2:1 к перерыву и второй тайм предвкушал много интересного.

Вторые 45 минут отличались большим числом атак бельгийцев, но здесь на первый план вышла оборона Италии — то, чем всегда славилась эта сборная. Уже не было этой яркой прессингующей команды, что забила два мяча в первом тайме. Вместо них на поле вышла контратакующая команда, и все вспомнили, кто такие Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, многолетние лидеры обороны «Ювентуса» и национальной сборной. Ветераны действовали очень уверенно, да и вся команда хорошо перестроилась под новый стиль игры, который, возможно, даже более привычен большинству итальянцев. Да, у бельгийцев были моменты, даже один стопроцентный, но здесь на первый план вышел Леандро Спинаццола, левый защитник итальянцев, отразивший удар Ромелу Лукаку, когда голкипер Доннарумма был отыгран.

Мы увидели: Италия — это не только про атаку, они помнят свои корни и способны играть от соперника, когда это необходимо. Манчини подготовил отличный коллектив, который после вылета Бельгии выглядит главным претендентом на победу в турнире.

Украина чуда не совершила

Увы, борьбы в противостоянии Англии и Украины не случилось от слова совсем. Пропустив гол в начале игры от Харри Кейна, жовто-блакитные затем владели неким подобием инициативы весь стартовый тайм, но без видимой надежды на успех. А начало второго тайма повергло Украину в глубочайший нокаут — 4:0.

