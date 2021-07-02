Казань принимает международный Barproof Congress
На главном мероприятии барной культуры страны работает выездная редакция «Реального времени»
С 1 по 3 июля при поддержке Правительства Республики Татарстан проходит V международный Barproof Congress — одно из ключевых событий в индустрии HoReCa. Мероприятие, привлеченное силами Конвеншн бюро при Агентстве инвестиционного развития РТ, впервые организовано в Казани — ранее оно проходило в Москве и Санкт-Петербурге.
В программе конгресса первый в России фестиваль барной культуры Barproof Street, образовательно-дискуссионная часть Barproof Education, а также жемчужина конгресса — профессиональная барная премия Barproof Awards, которая вручается в 20+ номинациях.
Как в условиях пандемии продолжать работать и оттачивать профессионализм, куда стремиться и каким трендам следовать — в интервью «Реальному времени» рассказывают организаторы конгресса и эксперты отрасли.
Вячеслав Ланкин, сооснователь сообщества бартендеров Bartender Brothers, сооснователь премии Barproof Awards, один из организаторов Barproof Congress — 2021:
Игорь Шулинский, журналист, писатель, преподаватель:
Никита Сергеев, менеджер по развитию напитков Monin:
Иван Пикулев, chief bartender ресторана Loro в Москве:
Роман Торощин, основатель учебного центра для барменов:
Наталья Кулакова, ресторанный эксперт, владелец школы ресторанного бизнеса Akula:
Андрей Блинов, сооснователь бара Kommunalka и кейтеринга DVA bar в Казани:
Александр Сысоев, основатель Российского ресторанного фестиваля:
Владимир Николаев, куратор заведений «Полторы Комнаты», «Цветочки», «Такты» и Ultramen в Санкт-Петербурге:
Денис Темный, эксперт компании Bacardi на территории Восточной Европы:
Дархан Тугелбаев, участник конгресса:
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