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Казань принимает международный Barproof Congress

12:00, 02.07.2021

На главном мероприятии барной культуры страны работает выездная редакция «Реального времени»

Казань принимает международный Barproof Congress
Фото: Ринат Назметдинов

С 1 по 3 июля при поддержке Правительства Республики Татарстан проходит V международный Barproof Congress — одно из ключевых событий в индустрии HoReCa. Мероприятие, привлеченное силами Конвеншн бюро при Агентстве инвестиционного развития РТ, впервые организовано в Казани — ранее оно проходило в Москве и Санкт-Петербурге.

В программе конгресса первый в России фестиваль барной культуры Barproof Street, образовательно-дискуссионная часть Barproof Education, а также жемчужина конгресса — профессиональная барная премия Barproof Awards, которая вручается в 20+ номинациях.

Как в условиях пандемии продолжать работать и оттачивать профессионализм, куда стремиться и каким трендам следовать — в интервью «Реальному времени» рассказывают организаторы конгресса и эксперты отрасли.

Вячеслав Ланкин, сооснователь сообщества бартендеров Bartender Brothers, сооснователь премии Barproof Awards, один из организаторов Barproof Congress — 2021:

Игорь Шулинский, журналист, писатель, преподаватель:

Никита Сергеев, менеджер по развитию напитков Monin:

Иван Пикулев, chief bartender ресторана Loro в Москве:

Роман Торощин, основатель учебного центра для барменов:

Наталья Кулакова, ресторанный эксперт, владелец школы ресторанного бизнеса Akula:

Андрей Блинов, сооснователь бара Kommunalka и кейтеринга DVA bar в Казани:

Александр Сысоев, основатель Российского ресторанного фестиваля:

Владимир Николаев, куратор заведений «Полторы Комнаты», «Цветочки», «Такты» и Ultramen в Санкт-Петербурге:

Денис Темный, эксперт компании Bacardi на территории Восточной Европы:

Дархан Тугелбаев, участник конгресса:

Партнерский материал, видео Камиля Исмаилова
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