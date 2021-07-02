Казань принимает международный Barproof Congress

С 1 по 3 июля при поддержке Правительства Республики Татарстан проходит V международный Barproof Congress — одно из ключевых событий в индустрии HoReCa. Мероприятие, привлеченное силами Конвеншн бюро при Агентстве инвестиционного развития РТ, впервые организовано в Казани — ранее оно проходило в Москве и Санкт-Петербурге.

В программе конгресса первый в России фестиваль барной культуры Barproof Street, образовательно-дискуссионная часть Barproof Education, а также жемчужина конгресса — профессиональная барная премия Barproof Awards, которая вручается в 20+ номинациях.

