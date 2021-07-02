Почему не везет Голландии и как связаны Гус Хиддинк и Нидерландские Антилы

Евро-2020 окончательно сформировал футбольный бренд

Испанский защитник Люка Эрнандес в сборной Франции, французский оборонец Эмерик Ляпорт в команде Испании, три бразильца в Италии, шесть футболистов Турции, родившихся за границей. Теперь не только середняки и аутсайдеры вынуждены искать себе подкрепление за границей, этого не чураются и фавориты мирового футбола. «Реальное время» рассказывает, с какими трудностями можно столкнуться на пути к глобализации.

Европа африканизируется, Африка европеизируется

Центральная и Южная Африка достаточно давно собирает свои команды из европейцев, поскольку во многих странах отсутствуют сильные чемпионаты. Но сейчас по пути, когда национальную команду собирают не тренеры, а селекционеры, двинулись сразу три сборные Северной Африки — Алжир, Марокко и Тунис. Выделяем их, поскольку в каждой существуют сильные национальные чемпионаты, и юниорско-молодежные сборные, во всяком случае пока, формируются из местных воспитанников. Но бороться на взрослом уровне с Камеруном, Кот ди Вуар или Нигерией, чьи футболисты выросли в Европе, североафриканцы решили их же методами.

Еще на чемпионате мира 2014 года в соперниках сборной России была сборная Алжира, которую смело можно было называть одним из вариантов сборной Франции. Да, Зинедин Зидан и Карим Бензема выбрали сборную трехцветных, но 16 их соотечественников решили сыграть за родину предков Алжир, причем, семеро ранее вызывались в различные сборные Франции, как юниорские, так и молодежные. Спустя четыре года, в России в таком образе предстала сборная Марокко. Семь французов, по два бельгийца и испанца, по одному немцу и португальцу. И еще пятеро в той сборной представляли Голландию: братья Нордин и Софьян Амрабат, а также Ахмади, Буссуфа и Зиеш. До них там играл Айсатти, Эль Хамдауи, а сейчас выступает Закария Лабьяд. Тунис стал первой командой, куда пригласили легионеров, ими стали бразильцы Франсилеудо Дос Сантос, Жозе Клейтон, экс-бразильцы. Но сейчас в команде немцы (двое) и французы, число которых уже перевалило за десяток.



Помешать Суринаму в его стремлении дебютировать на ЧМ может сборная Кюрасао, которую тренирует Гус Хиддинк. Фото ffk.cw

Развивая колонии

Прямо сейчас на чемпионат мира в Катар стремятся сразу две сборные, игроков которых собирали в Голландии. Это Кюрасао (ранее страна называлась Нидерландские Антилы) и Суринам. Именно Суринам делегировал на ЧЕ-2020 Вейналдума, Малена и Промеса.

Суринам или Голландская Гвиана, само собой не смог собрать звездный состав. Митчелл Дональд, экс-игрок «Мордовии», Ридгеасино Хопс из «Фейенорда», который этой зимой забивал в Лиге Европы ЦСКА, племянник Джимми Флойда Хасельбайнка Суринам — Найджел Хассельбайнка, а также Бисесвар, Донк, Лердам, Те Вреде, всего под руководством бывшего игрока сборной Голландии Дина Горре , тоже, кстати, суринамца, полтора десятка воспитанников Эредевизи.

Пробьются на ЧМ, можно будет помечтать об усилении. Например, Райан Бабел, Кеннет Вермеер или Лоренцо Эбесилио, который, выполняя желание советского телекомментатора Владимира Перетурина, мечтавшего о «отцах из Суринама», заделал двух детей сразу двум россиянкам.

Помешать Суринаму в его стремлении дебютировать на ЧМ, может сборная Кюрасао, которую тренирует Гус Хиддинк. Тут с человеческим ресурсом поскромнее, но ведь главное использовать потенциал, а не иметь его. На чемпионате Европы играли Патрик ван Анхолт и Юрриен Тимбер, его бра-близнец Квинтен Тимбер, а также бывшие игроки сборной Голландии Вюрнон Анита, Ришедли Базур, Рикардо ван Рейн, воспитанники молодёжки прошлого Ярхинио Антония, Рони Боневасия и настоящего Тайрел Маласия, Лютсарел Гертрейда, Тахит Чонг. Шерел Флоранюс, и так далее. Кюрасао в плане таланта выглядит посильнее Суринама. За нее согласился выступать Рубен Клюйверт, сын Патрика, и младший брат Джастина Клюйверта, суринамцев по своей национальности. Флоранюс — двоюродный брат знаменитого Джетро Виллемса, который, как и Лерой Фер и Юрген Локадия, имеет право выступать за Кюрасао, в случае такого желания.

Сборная Нидерландов имеет большое количество поклонников, в том числе, и в России. Фото facebook.com/onsoranje

Голландцы заигрались в мультикультурализм?

Сборная Нидерландов имеет большое количество поклонников, в том числе, и в России, помнящих и поколение Кройффа с Неескенсом. Сейчас из бронзовых призеров ЧМ-2014 в составе остались два лидера Вейналдум и Депай, а также два защитника Дейли Блинд, Велтман и де Врей. Почему же они пролетели мимо двух крупных стартов в 2016 и 2018 годах, и вылетели из четвертьфинала прямо сейчас? Рассмотрим такой неочевидный, казалось бы, вариант, как национальный характер. Составы самого успешного поколения (два серебра на ЧМ-1974 и 1978, бронза ЧЕ-1976) это голландцы в чистом виде. Хотя в национальной сборной уже появлялись китаец Тшеу Ла Линг, индонезиец Симон Тахамата, Зондерван из Суринама. Далее сборная получает усиление из Суринама: мощь Винтера и Райкарда, техника Ваненбурга и Гуллита и добивается единственной победы в своей истории. Чемпионат Европы выигрывает этот квартет, но в основе всё равно голландцы ван Бастен, Босман, братья Куманы. Девяностые — это просто сборная Суринама (Менцо, Блинкер, Богард, Ван Гоббел, Велдман, Винк, Давидс, Зеедорф, Клюйверт, Райцигер, Таумент). Как итог — четвертое место на ЧМ-1998 и две бронзы чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов.

И вот этот успех остается, по сути, предпоследним, когда голландо-суринамский интернационал добивался успеха. В 1998 в сборной снова есть один индонезиец ван Бронкхорст, в 2000-м рядом с ним другой индонезиец Рой Макай. Для нас они одинаковы, но на самом деле между ними разница примерно такая же, как между азербайджанцами и армянами. Джованне ван Бронкхорст — молукканец, представитель одной из христианских народностей в мусульманской Индонезии, которая борется за свою независимость, зачастую террористическим способом. Молукканцы в голландском футболе многочисленны. Индонезийцев гораздо меньше, в их числе и суринамская полукровка Найджел Де Йонг.

Футбольной Европе пока не удается совместить уроженцев четырех континентов

Но для индонезийцев молукканцы это не только представители другой конфессии, они исторически изменники родины, наподобие власовцев, поскольку они воевали не только против японцев, но и против действующий армии, после того, как самураи покинули страну. Молукканцы надеялись на независимость, надеясь в этом плане на голландцев. Когда боевые соединения голландцев ушли из Индонезии, молукканцы покинули родину вместе с ними в 1949 году. Прошедшие затем 70 лет прошли в достаточно частых терактах, которые, по мнению молукканцев, должны были приблизить их народ к независимости. В контексте этих событий могут ли быть разногласия между индонезийцем и молукканцем в составе Голландии? Легко. Только когда их минимальное количество, это никак не влияет на климат в команде. А когда их становится все больше и больше? На ЧМ-2006 в составе мароканец Булахруз, молукканец Ландзат, Хедвигес Мадуро, представитель Арубы и Кюрасао, двух бывших колоний Нидерландов. На ЧЕ-2008 в сборной два марокканца Афеллай и Булахруз, Бабель из Суринама, молукканец Боума, индонезиец Деми де Зеув, африканец Мельхиот. По сути, это уже и Азия, и Африка, и Центральная Америка, иными словами, четыре континента в одной сборной.

Сейчас среди лидеров ни одного голландца. Фото facebook.com/onsoranje

Азиатов, кстати, могло бы быть больше, но Халил Дервишоглу и Оркун Кекчю выразили желание играть за Турцию, как ранее с десяток их соотечественников, и за Голландию сыграл только один этнический турок Угур Йилдырим. Голландия в десятые дважды становилась призером чемпионатов мира. В 2010 — ван Бронкхорст и де Зеув, Афеллай и Булахруз, и четыре представителя Суринама Бабель, Брафхейд, Ворм и Элиа. Через четыре года они бронзовые, и в составе Де Гузман (Канада), Мартинс Инди (Гвинея Бисау), Теренс Конголо (Конго), Лерой Фер (Кюрасао), Джермейн Ленс (Суринам).

Но в обеих случаях доминирующей все равно оставались коренные голландцы, с лидерами того поколения Роббеном и Снейдером, ван дер Вартом и ван Перси. Сейчас среди лидеров ни одного голландца. Там квартет из Суринама Джорджиньо Вейналдум, Мален, Промес, Тиммер, а также Мемфис Депай из Ганы (в составе есть еще его земляк Коди Гакпо), Дензел Дюмфрис из Арубы, Натан Аке из Кот Ди Вуар. Это уже не интернационал, а Ноев ковчег причаливший к подножью Вавилонской башни. Нам остается догадываться, что происходило внутри команды, когда к привычному списку Индонезии и Суринама, начали добавляться африканские Ангола и Мозамбик, Гана и Гвинея Бисау, Марокко и Тунис, Конго и Либерия, Турция и Китай, Аруба и Кюрасао. Когда начала меняться национальная составляющая костяка, и вместо терпеливых голландцев а-ля Яп Стам, в команде начали хороводить Вейналдум и Депай. Это ни разу не расизм, но терпение не входит в число добродетелей выходцев с Карибского бассейна. У них в крови скорость ямайца Усэйна Болт и регги, а не марафонская выносливость, столь необходимая на таких турнирах, как чемпионаты Европы и мира. Само по себе регги отличная музыка. Но под такую не бросаются в атаку.

