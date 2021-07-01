День в истории: создание казанского журфака, ветераны боевых действий и 100-летие компартии Китая

Чем примечательна дата 1 июля

Сегодня, 1 июля, в нашей стране — День ветеранов боевых действий и День присоединения Бурятии к России. В Китае с размахом отмечают 100-летие образования компартии, в Канаде — национальный праздник. В разные годы и столетия в этот день произошло много важного: царь Алексей Михайлович подписал крайне невыгодный для России мирный договор со Швецией; в Москве основали Российскую государственную библиотеку; в Санкт-Петербурге открыли Большой театр (Каменный театр); вышло в свет краткое изложение гипотезы естественного отбора Чарльза Дарвина; в Лондоне судили и приговорили к смерти юриста и философа Томаса Мора; в Нижнем Новгороде представили первый русский автомобиль. 1 июля родились французская писательница Жорж Санд, принцесса Диана, американский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион Карл Льюис и российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Умерли американский детектив Алан Пинкертон, автор дневника блокадного Ленинграда Таня Савичева, народная артистка СССР Людмила Зыкина. Подробнее о самых значимых событиях даты — в материале «Реального времени».

В Казань прилетел Sting, в КГУ появился журфак

1 июля — считается днем рождения казанского журфака. В 1962 году в этот день по приказу министра высшего и среднего специального образования РСФСР Всеволода Столетова в составе историко-филологического факультета Казанского государственного университета была образована кафедра и отделение журналистики. КГУ — первый в Поволжье вуз, который начал готовить студентов по новой специальности — «Журналистика».

Год назад, 1 июля 2020 года, в Татарстане и России проходило голосование по поправкам в Конституцию. В республике поправки поддержали 82,81% (1,94 млн) избирателей, против высказались 16,61% (389,8 тыс.). По всей России поправки в Конституцию поддержали 77,92% участников голосования, против выступили 21,27%.

Фото: Ринат Назметдинов

1 июля 2011 года в Казань чартерным рейсом прибыл легендарный певец Стинг, который на следующий день выступил в «Татнефть Арене». Его концерт состоялся в рамках знаменитого мирового тура Symphonicity в сопровождении оркестра Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля под управлением Сары Хикс. До этого в столицу Татарстана на нескольких фурах из США привезли специальное оборудование для концерта, которое должно было обеспечить качественный звук. Кроме того, 30 июня в Казань прибыл дирижер Челси Типтон, который провел с оркестром театра им. М. Джалиля репетицию.

10 лет назад, в Казанском (Приволжском) федеральном университете на биолого-почвенном факультете открылась кафедра фундаментальной и клинической фармакологии. Там готовят высококвалифицированных специалистов по фармакологии, клинической фармакологии и фармацевтическому регулированию, проводятся комплексные медико-биологические научные исследования в области фармакологии.

1 июля 2011 года в Екатеринбурге, в Свердловском государственном академическом театре драмы прошли торжественные мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и открытию федерального Сабантуя-2011, в которых приняли участие губернатор Свердловской области Александр Мишарин и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Основание Российской государственной библиотеки, День реставратора

1 июля в России — День ветеранов боевых действий. С 2009 года именно в этот день по традиции отдают дань памяти и уважения ветеранам боевых действии. Идея создания единого праздника появилась в кругу бывших военных, которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории России и других стран. Это было вызвано их желанием собираться в один день, не привязанный к тому или иному событию многочисленных войн, ведь сейчас в России существуют отдельные памятные даты: День Победы, День воинской славы и другие. Несмотря на отсутствие официального статуса, День ветеранов боевых действий уже организованно отмечается в ряде российских регионов: участники мероприятии возлагают венки к памятникам воинов, организуется культурная программа.

360 лет назад, 1 июля 1661 года, был заключен мир между Россией и Швецией. Это произошло в местечке Кярди между Ревелем (ныне Таллин) и Дерптом (ныне Тарту). Мирный договор завершил пятилетнюю войну царя Алексея Михайловича со шведскими королями Карлом Х Густавом и Карлом ХI. Россия возвратила Швеции все завоеванные и отошедшие к ней по Валиесарскому перемирию 1658 года эстляндские и лифляндские города: Кокенгаузен, Дерпт, Мариенбург, Анзль, Нейгаузен, Сыренск, со всем, что в этих городах было взято. Кроме того, русские обязались оставить в этих городах запасы из 10 тысяч бочек ржи и 5 тысяч бочек муки. Таким образом была восстановлена граница, установленная Столбовским миром 1617 года. Русские получили право держать торговые дворы в Стокгольме, Риге, Ревеле и Нарве, а шведы — в Москве, Новгороде, Пскове и Переславле. Послы двух стран могли спокойно переходить через союзные территории. Кардисский мирный договор облегчил России продолжение войны с Польшей, но Москве пришлось расстаться с надеждами получить выход к Балтийскому морю.

Фото: wikipedia.org

159 лет назад 1 июля была основана Российская государственная библиотека. В этот день император Александр II одобрил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме». Это был первый общедоступный музей Москвы (сейчас Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), в составе которого находилась первая бесплатная публичная библиотека в российской столице. Огромную роль в становлении Московского публичного и Румянцевского музеев сыграли петербургские библиотеки и прежде всего Императорская публичная библиотека.



В музеях были отделения рукописей, редких книг, христианских и русских древностей, отделения изящных искусств, этнографическое, нумизматическое, археологическое, минералогическое отделения. 31 декабря 1894 года у музеев впервые появился покровитель — им стал император Николай II. Члены императорской семьи избирались почетными членами музеев. Они нередко посещали комплекс, оставляя записи в Книге почетных гостей. В 1913 году отмечалось 300-летие дома Романовых и 50-летие Московского публичного и Румянцевского музеев. Императорская семья внесла большой вклад в развитие книжного и рукописного фондов музеев. Московский публичный и Румянцевский музеи стали именоваться Императорский Московский и Румянцевский. Однако в феврале 1917 года Императорский Московский и Румянцевский музеи был переименован в Государственный Румянцевский музей (ГРМ). В 1924 году на его базе создали публичную библиотеку, которая с 1925 года носила название Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина, а в 1992-м была переименована в Российскую государственную библиотеку (РГБ). Сейчас здесь хранятся ценнейшие рукописи VI—XX веков. В фонде библиотеки издания на 367 языках мира — свыше 45 млн единиц хранения.

Фото: Максим Платонов

Также в этот день в России отмечается День реставратора. Официальный статус этот праздник имеет 15 лет, он был учрежден в 2006 году. Дата выбрана неслучайно: 1 июля 1945 года для восстановления памятников, разрушенных в годы войны, в Ленинграде была создана Ленинградская архи­тек­тур­но-реставрационная мастерская уп­рав­ления по делам архитектуры Ленгорисполкома. Тогда была разработана первая в мире методика комплексного восстановления памятников архитектуры XVIII—XIX веков, насыщенных богатой и разнообразной отделкой. О ленинградской реставрационной школе заговорили в Европе, специалистов ее приглашали восстанавливать памятники европейской цивилизации. Возрождение дворцово-парковых ансамблей пригородов Ленинграда стало уникальным по своим масштабам. Реставраторы не только использовали утраченные технологии изготовления художественных произведений, но и разработали новые приемы моделирования и восстановления деталей отделки эпохи барокко и классицизма. Но это еще не все: ленинградские мастера не только восстанавливали разрушенное, но и создавали новое. В процессе работы они ставили себе задачу не только восстановить памятник, но и завершить то, что не успели авторы. Кроме того, многие чиновники не всегда желали мириться с полным восстановлением сооружении царского периода.

Вековой юбилей Коммунистической партии Китая, появление Энциклопедии

В Китае 1 июля отмечаютя День образования Коммунистической партии — ведущей и правящей политической партии Китайской Народной Республики. Она была создана ровно 100 лет назад, в 1921 году, при содействии Коминтерна, в процессе подъема национально-революционного движения и распространения идей марксизма-ленинизма в Китае, вызванного влиянием Великой Октябрьской социалистической революции в России. В этом году в Китае пройдет празднование векового юбилея образования Коммунистической партии. Сегодня в Пекине, на площади Тяньаньмэнь состоится торжественное собрание, с речью выступит верховный лидер Китая Си Цзиньпин. Проведение военного парада не планируется (они и прежде не организовывались в честь партийных юбилеев). Далее состоится церемония награждения.

Фото: wikipedia.org

В этот день, в 1971 году, во Франции увидел свет первый том «Энциклопедии». «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремесел» — крупнейшее издание XVIII века, которое, как считается, подготовило почву для Великой французской революции. Энциклопедия состояла из 35 томов, насчитывала 71 818 статей и 3 129 иллюстраций. К созданию книги приложили руку Вольтер, Руссо, Монтескьё. «Энциклопедия» подвергалась жесткой критике, поскольку высказывалась в пользу протестантизма и оспаривала католические догмы. Больше того, в ней религия рассматривалась как ветвь философии, а не как последнее слово в науке и морали. Также «Энциклопедия» служила справочником и кратким руководством по всем существующим на тот момент технологиям, описывая инструменты и способы их применения.

1 июля 1904 года открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США). По сравнению с играми 1900 года, которые проходили в Париже, эти состязания были гораздо скромнее: многие спортсмены из Европы, Азии и Австралии не смогли прилететь через океан в силу дороговизны билетов. В числе стран, не представленных на Олимпиаде, была и Россия. Всего в играх приняли участие 651 спортсмен из 12 стран, причем не из Америки — только 52 человека. Они соревновались за 94 комплекта медалей в 18 видах спорта. Впервые на этой олимпиаде награды вручались трем лучшим спортсменам в каждой из дисциплин: золотые, серебряные и бронзовые медали.