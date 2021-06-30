Зоммер гений, а Мбаппе повержен

Тот самый момент, когда реальность столкнулась с пиаром

Уже стадия одной восьмой чемпионата Европы по футболу лишила турнир действующего победителя Португалии, чемпиона и вице-чемпиона мира Франции и Хорватии, и одного из фаворитов турнира Нидерландов. «Реальное время» напоминает, что в этом нет ничего удивительного.

Модрич и компания вылетают, выдав свой лучший матч

Вывеска матча Испания — Хорватия пару лет назад была одной из ключевых на любом турнире. Но на нынешнем Евро хорваты показывали крайне слабую игру. Атака, даже при наличии Крамарича, Ребича и Влашича, не готова полностью заменить Николу Калинича и Марио Манджукича, блиставших в составе своей национальной команды. Однако сенсации еще никто не отменял, тем более что испанцы тоже не впечатляли стабильностью.

Игра проходила под контролем испанцев, но магия плей-офф взяла свое. Несмотря на преимущество команды Луиса Энрике, счет открыли хорваты. Унаи Симон не сумел остановить мяч после передачи Педри и Испании понадобилось почти 20 минут для того, чтобы прийти в себя и сравнять счет.

Первый тайм так и завершился, а самое интересное началось когда Испания по-настоящему включилась в игру и стала задействовать весь свой арсенал в атаке. Вывел свою команду вперед Сесар Аспиликуэта, замкнув навес с фланга. Удивительно, как такого невысокого игрока, да еще и защитника, так легко упустили в штрафной. Далее испанцы забили третий и все уже стали думать, что матч подходит к концу и Испанию можно поздравлять с выходом в следующую стадию. Но последняя пятиминутка основного времени показала, что терять концентрацию нельзя никогда, особенно в таких играх. Мислав Оршич и Марио Пашалич вам это подтвердят. Из комфортных 3:1 для испанцев счет быстро превратился в 3:3 и перешел в дополнительное время.

Игра проходила под контролем испанцев, но магия плей-офф взяла свое. Фото: uefa.com

Правда, Испания быстро поняла, что затягивать с интригой им больше не хочется и быстро оформила два забитых мяча еще в первом экстра-тайме, установив окончательный счет 5:3 в пользу сборной Испании.

Франция по пенальти уступает Швейцарии

Один из самых очевидных, как казалось, матчей первой стадии плей-офф должен был пройти в Бухаресте, где встречались команд Швейцарии и Франции. Для швейцарцев с той игрой, которую они показали на групповой стадии, сам факт выхода в плей-офф уже был удачей. Но здесь их поджидал действующие чемпион мира, неприятный жребий.

Неизвестно, что было в головах у игроков швейцарской команды, но то, что они выдали на поле, заслуживает только аплодисментов. Французы начали игру спокойно, хотя им быстро пришлось включаться, пропустив гол от Хариса Сеферовича. Однако даже прижав соперника к воротам, игра французов не выглядела по-настоящему грозной. Да и их соперник явно был готов к такому сценарию, ведь в играх с фаворитами нужно лишь ждать возможности забить, а дальше демонстрировать грамотность в обороне. Что, в общем-то, и происходило. Швейцарцы играли очень здорово, болельщик, впервые включивший футбол, вряд ли бы понял, с какой стороны играют чемпионы мира.

Ну, а когда швейцарцы получили право на пенальти, то сказка стала еще ближе, вот только Уго Льорис посчитал иначе, отразив одиннадцатиметровый, чем явно встряхнул всю команду, потому что дальше началась настоящая доминация. Пенальти был назначен на 55-й минуте, а уже к 59-й Франция вела 2:1. Дубль Карима Бензема вернул его команде уверенность, а затем на сцену вышел Поль Погба, показав, почему даже несмотря на всю критику со стороны болельщиков и экспертов, он по-прежнему считается одним из лучших игроков мира. Его удар в девятку точно войдет в список лучших голов турнира.

Но если бы на этом все закончилось, то мы бы не любили футбол. Французы уверовали в свою победу, хотя играли плохо большую часть матча. Если бы не отрезок, когда они отличились трижды, то швейцарцы могли побеждать и в основное время. Комментаторский штамп о том, что «игра разбилась на эпизоды», был продемонстрирован во всей красе. Последние 10 минут Швейцария провела идеально, и футбольный Бог наградил ее за это двумя забитыми мячами. И как итог, вновь 3:3 в основное время. Дополнительное время победителя не определило, а это значит, что наступила первая на этом Евро серия пенальти.



Команды нанесли 10 ударов, но запомнится лишь один — это удар Килиана Мбаппе. Форвард ПСЖ шел к точке пятым и на его плечах была большая ответственность. Не сказать, что он пробил плохо, здесь нужно петь дифирамбы вратарю Швейцарии — Яну Зоммеру. Его сейв — возможно, лучшее, что было в истории швейцарского футбола. Ян переиграл своего звездного визави и вывел свою сборную в следующую стадию турнира, а Франция отправляется домой.

Французы играли плохо и их подвела заточенность на фланг, где действовал Мбаппе, который провел слабый матч и, если бы не отраженный Льорисом пенальти, то вылет с турнира не пришлось откладывать на серию пенальти. Академичная игра не идет французам, лишь плетя кружева в атаке, команда способна давать результат, и этот итог показателен. А Швейцарии — респект!

Ян Зоммер переиграл своего звездного визави и вывел свою сборную в следующую стадию турнира. Фото: uefa.com

Почему фавориты вылетели так рано?

С одной стороны шесть игр одной восьмой уже подарили нам четыре неожиданных исхода. Следствие коронавируса? Вряд ли. Скорее, итоги группового турнира обошлись без неожиданностей, которые дождались нас в плей-офф. Никто же не вылетел из турнира, как, к примеру, Италия в 1996-м от Чехии, Англия и Германия синхронно покинули Евро-2000, а затем Германия и Италия вылетели, как пробка, в 2004-м. В плане сенсаций нынешний чемпионат уступает даже чемпионату мира в Бразилии, где групповой этап стал последним для Англии, Испании, Италии. 16 участников плей-офф слишком большое количество, чтобы сильная команда умудрилась не попасть в их число.

Рассматривать одновременный вылет чемпиона и вице-чемпиона мира, чемпиона Европы и одного из фаворитов турнира Нидерландов можно только в контексте двух сборных: Франции и голландцев. Про французов мы уже все написали, ситуация с Нидерландами настолько любопытна, что не умещается в одну главу, и требует отдельного разбора. Похоже, там дело не только в футбольных делах. Португалия была бита Бельгией, командой, не уступающей ей в классе, впрочем, как и Хорватия. Поскольку сборной России предстоит встречаться с Хорватией в рамках отбора к ЧМ-2022, следовательно есть необходимость разобрать будущего соперника.

За последнее время хорваты явно сдали ввиду отсутствия нового поколения классных игроков. Златко Далич продолжает эксплуатировать команду, взявшую серебро на ЧМ в России, но футболисты не молодеют и даже гении вроде Луки Модрича не способны тянуть за собой партнеров как три года назад. Матч с Испанией, это, определенно, лучшая игра хорватов на Евро. Но проблема в том, что включаться только в играх навылет не самая лучшая стратегия. Да, психологический фактор тоже важен, в команде есть уйма опытных игроков, знающих, как нужно играть в подобных матчах, но игра показала, что ничья в основное время — это лишь вспышка и реально на победу хорваты претендовать не могли. Большую часть матча испанцы спокойно контролировали игру и быстро исправили свои же ошибки, в первую очередь, с концентрацией. Хорваты выдали самую зрелищную для себя игру на этом чемпионате, но с учетом их явного спада, который продолжается уже не первый год, поэтому достаточно ранний вылет с турнира выглядит логично.

Слабости соперника — это потенциально твоя сила при грамотном ен использовании, но не в нашем случае. Надо понимать, что Хорватия уже не впервые сталкивается с болезненной проблемой смены поколений. Первое, еще экс-югославское, подарило стране бронзовые медали чемпионата мира 1998 года, а далее хорватам пришлось выкручиваться за счет бывших своих соотечественников. Помнится, в матче группового этапа ЧМ-2006 шашечные столкнулись с Австралией, где также много эмигрантов из Хоравтии. В итоге на поле за Хорватию вышли трое австралийцев (Дидулица, Шерич и Шимунич), трое «немцев», включая братьев Ковачей. Сейчас хорватский футбольный конвейер снова взял тайм-аут, но эта слабость заметна только в противостоянии с топ-командами, на подобие Испании, а потому нам не стоит расслабляться: Хорватия по прежнему фаворит отбора в нашей группе.