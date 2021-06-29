Основателю рухнувшей автоимперии «Сапсан» «простили» миллиард и дотянули дело до срока давности

Силовикам понадобилось 8 лет, чтобы отправить казанского автодилера Ильдара Зиннурова на скамью подсудимых

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», в ближайшие дни Советский райсуд Казани приступит к рассмотрению 100-томного дела бывшего владельца автохолдинга «Сапсан» («Таттранском») Ильдара Зиннурова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и масштабной афере с поставкой иномарок Skoda, в результате которой 23 клиента остались без денег и машин еще в 2012-м. По данным «Реального времени», в будущем году по делу истекают сроки давности, вину Зиннуров не признает и пытается вернуть свое дело прокурорам и следователям. Ну а в этом году арбитраж завершил его личное банкротство: кредиторы получили 100 тысяч по требованиям на 1 миллиард.

«Шкодное» дело приостанавливали 16 раз



На предварительном слушании в Советском райсуде Казани 69-летний Ильдар Зиннуров представился пенсионером и советником гендиректора ООО «ФГД «Инвест» (сфера деятельности — торговля авто) с зарплатой 20 тысяч рублей. Со слов потерпевших, возможно, пытался убедить суд — взять с него нечего. Арестованного имущества по делу бывшего директора и владельца шести десятков фирм просто нет. Правда, в суд он приехал за рулем черного внедорожника.

Если верить потерпевшим, машина эта числится за одним из казанских предприятий, где якобы трудится сын подсудимого. По их данным, в ходе затяжного расследования вскрылись детали вывода имущества в период банкротства автохолдинга «Сапсан». В частности, один из свидетелей поделился со следствием, как отчуждался гостиничный комплекс в Масловке (Рыбно-Слободский район): одну из аффилированных компаний по цепочке накачали деньгами, а после оформления сделки они вернулись назад.

Арестованного имущества по делу бывшего директора и владельца шести десятков фирм просто нет. Правда, в суд он приехал за рулем черного внедорожника

Другой свидетель признавался в УВД Казани, что ему предлагали 5 тысяч рублей за нужные для защиты бывшего босса показания. Впрочем, дело о попытке подкупа свидетеля не возбуждалось. Правда, потерпевших этот факт не удивляет. Они вспоминают, как обивали пороги следователей и прокуроров, чтобы добиться возбуждения дела.



Добились в марте 2013-го. Но после этого расследование «шкодной» истории 16 раз приостанавливали, дважды прекращали и один раз возвращали на дополнительное расследование. «Доходило до того, что нужно, например, Зиннурову съездить за границу — нет проблем, следствие приостановили», — поделился с «Реальным временем» один из безлошадных клиентов.

Напомним, в свое время группа Ильдара Зиннурова «Таттранском» (владела сетью автосалонов под брендом «Сапсан») являлась дилером Ford, Audi, Volkswagen, Škoda и Honda, насчитывала 22 автоцентра в Татарстане и уступала лишь «ТрансТехСервису» Вячеслава Зубарева. Проблемы начались с кризиса в 2008-м. На фоне гигантской долговой нагрузки перед банками — 2,3 млрд рублей, иностранные партнеры, начиная с производителей Ford, стали расторгать дилерские контракты. Сам Зиннуров объяснял это «Реальному времени» происками конкурентов.

Расследование «шкодной» истории 16 раз приостанавливали, дважды прекращали и один раз возвращали на дополнительное расследование

В сентябре 2019-го прокуратура Казани получила разрешение суда реанимировать уголовное преследование в отношении бывшего лидера холдинга и экс-менеджеров компании «Космо Трейд+» Вадима Вагина и Ансара Яппарова. Уже через несколько месяцев дела в отношении менеджеров прекратили за отсутствием состава преступления, а в апреле 2020-го началась растянувшаяся на год процедура ознакомления обвиняемого и его адвоката с материалами дела в 100 томах.

«Обвинение 2020 года не конкретизировано и фактически повторяет обвинение 2014-го», — сообщила «Реальному времени» адвокат подсудимого Марина Бузаева, подтвердив, что на предварительном слушании ходатайствовала о возвращении материалов на допрасследование и исключении целого ряда доказательств.

Срок давности по одной статье уже истек

Ильдару Зиннурову предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С февраля 2020-го он находится под подпиской о невыезде.

Вину фигурант не признает. Ранее заявлял: «На роль козла отпущения пытаются назначить меня». И настаивал — сам является потерпевшим от действий нечистоплотных менеджеров, которые выстроили в салоне «финансовую пирамиду», вывели 12 млн рублей и избежали ответственности. Правда, эта версия силовиками была отвергнута.

Все потерпевшие и представитель прокуратуры района Руслан Давлетшин возражали против ходатайств защиты о возврате дела прокурору и исключении ряда доказательств

Ущерб по делу оценен в 10,2 млн рублей. Потерпевшими признаны 23 клиента «Космо Трейд+» из Казани, Набережных Челнов, Кукмора и Богатых Сабов. Все они с января по июль 2012-го заключали в салоне Škoda на улице Космонавтов договоры купли-продажи и поставки моделей Skoda Fabia, Yeti, Combi и Octavia. Десять человек оплатили полную стоимость машин, остальные лишь часть. Кое-кто сразу же застраховал будущую покупку. В итоге, разброс денежных потерь клиентов разнится от 55 до 803,6 тысячи рублей.



По версии следствия, деньги этих клиентов по указке обвиняемого были израсходованы не на выкуп автомобилей у поставщика — ООО «Фольксваген Групп Рус», а на личные нужды Зиннурова и подконтрольных ему компаний. В том числе на коммунальные услуги, зарплату и заказ машин для клиентов, которые обратились и оплатили покупку ранее. Следствием установлено, что при оплате наличными средства ряда потерпевших порой доходили до кассы с опозданием аж на несколько месяцев. Как позже выяснилось, директором «Космо Трейд+» в этот период числился давно уволившийся сотрудник, и подписи на договорах от его имени подделывали работники салона.

На предварительное слушание в Советский райсуд пришли лишь девять обманутых. Заседание под председательством судьи Сергея Жиляева проходило в закрытом режиме. На нем, как выяснило «Реальное время», все потерпевшие и представитель прокуратуры района Руслан Давлетшин возражали против ходатайств защиты о возврате дела прокурору и исключении ряда доказательств. Речь, в частности, идет о документах, приобщенных силовиками в период приостановки предварительного следствия.

На предварительное слушание в Советский райсуд пришли лишь девять обманутых

Судья в ходатайствах защиты отказал, правда, из здания суда потерпевшие вышли не слишком воодушевленные. Успели выяснить, что затягивание следствия и ознакомления уже привело к истечению трехлетнего срока давности по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Следователи могли прекратить преследование Зиннурова по этому составу лишь в случае его согласия с обвинением. Ведь срок давности не является реабилитирующим основанием.

Что касается более тяжкого обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, то срок давности по нему составляет 10 лет с момента совершения преступления — в деле о лжепоставках «Шкоды», как посчитали потерпевшие, он истекает в июле 2022 года. Успеет ли суд вынести итоговое решение по делу до этой даты? Успеет ли это решение вступить в силу? А если нет, то кто ответит за волокиту?

«Как только слышали фамилию Зиннурова...»

«Нас во всех высоких приемных внимательно слушали, кивали головой, говорили — да, это мошенничество, но как только слышали фамилию Зиннурова, тут же начинали пожимать плечами и разводить руками», — вспоминает Юрий Чаплыгин, представляющий в деле интересы своей матери. 13 апреля 2012 года она полностью рассчиталась за новую Skoda Fabia — 399 тысяч рублей. И в тот же день ее деньги ушли из «Космо трейд+» в ООО «Закамье трейд» на выкуп автомобиля, и уже через 6 дней эту машину получил челнинский клиент зиннуровского холдинга. «Получил и, буквально, растворился в воздухе, так как не оставил в бухгалтерии автосалона ни данных о себе, ни свидетельств об оплате автомобиля», — уточняет Чаплыгин.

Схожую историю рассказывает и 72-летняя потерпевшая Сания Бикмаметова: «Оплатила лично в кассу 400 тысяч, сказали, через 2 месяца должна машина прийти. Звоню через 2 месяца — машина готова, но надо подойти на фирму. Прихожу — деньги израсходовали, машину купить не можем. И вот это 8-9 лет [тянется]». Сейчас пенсионерка ездит на другом автомобиле, ради которого пришлось брать второй кредит.

«Ходила к Зиннурову как на работу, в итоге получила вот этот автомобиль — временно, на 2 недели, с тест-драйва», — делится потерпевшая Юлия Михайленко. Тест-драйв растянулся на годы. Причем, довольно быстро оказалось — предоставленный клиентке автомобиль находится под арестом и в любой момент может быть передан на оценку и продан с торгов. «Я ни в отпуск на нем поехать не могу, ни продать не могу», — делится мучениями клиентка холдинга «Сапсан». За свою иномарку она отдала компании подсудимого 399 тысяч рублей, но для погашения этого кредита в банк перечислила 700 тысяч.

Арбитражная «амнистия» для задолжавшего миллиард

История затянувшегося до срока давности уголовного преследования Ильдара Зиннурова меркнет на фоне результатов процедуры его личного банкротства. Арбитраж РТ признал бизнесмена несостоятельным в сентябре 2018 года, а в январе 2021-го освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Заметим, в марте 2020-го такую же попытку прекратить банкротное дело Зиннурова арбитраж РТ заблокировал, хотя признал завершенной процедуру реализации имущества. Однако юристам должника удалось добиться пересмотра этого решения. Из отчета финансового управляющего следовало — ни машин, ни недвижимости, ни счетов за Зиннуровым не числится. В конкурсную массу попали лишь его доли в компаниях — по 100% в ООО «Техно Сервис» и «Космо Трейд+», 95% в уставном капитале ООО «Центр Сервис», 93% доли в ООО «Нократ Сервис Плюс» и 80% ООО «МФ Лидер», находящемся на тот момент в стадии ликвидации.

Согласно решению суда первой инстанции, из требований кредиторов на 1 млрд 85 млн рублей за время конкурсного производства было погашено всего 111 тысяч 411 рублей!

Еще 117 тысяч из конкурсной массы ушли на расходы по делу о банкротстве, в том числе 25 тысяч — на вознаграждение финансового управляющего. Заметим, из того же решения следует — в числе крупных кредиторов Зиннурова были «Кит Финанс Капитал», Федеральная налоговая служба, Сбербанк России. Финансовые претензии еще на 2,5 млрд рублей суд отклонил. Выходит, деньги на хороших юристов у должника были?

Ожидается, что 1 июля в Советском райсуде Казани огласят обвинение бывшему лидеру автоимперии.