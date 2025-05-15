В Казани ограничат движение транспорта в центре города на Кремлевской

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением международного фестиваля медиаискусства «НУР» в центре Казани будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 12.00 22 мая до 05.00 26 мая будет перекрыто движение по улице Кремлевской на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая, включая Ивановский Спуск.

Кроме того, с 20.00 23 мая до 05.00 25 мая будет закрыта парковка перед Центральным стадионом и Казанским цирком.

В связи с проведением работ по ремонту дорожного полотна на улице Рихарда Зорге в Казани будет введено ограничение движения транспорта сроком на пять месяцев.



Рената Валеева