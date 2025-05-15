В Татарстане в выходные ожидается сухая погода, но в субботу возможен небольшой дождь

Фото: предоставлено пресс-службой администрации НМР

Гидрометцентр Татарстана предупредил, что с завтрашнего дня погода начнет улучшаться. Существенные осадки не прогнозируются, но днем местами, в основном в северных районах РТ, усилится ветер до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит от +9, а днем воздух прогреется до +23.

В выходные дни, 17-18 мая, погодные условия в республике будут формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Ожидается спокойная и преимущественно сухая погода, лишь днем в субботу местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы повысится до +25, а ночью составит +5.

Реальное время / realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели, 19 и 20 мая, погодные условия изменятся. При прохождении атмосферных фронтов западного циклона пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура немного понизится и в дневные часы составит от +18 до +23.

Рената Валеева