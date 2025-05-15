Хуснуллин встретился с лидером политического крыла талибов* на KazanForum

Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел встречу с заместителем премьера Афганистана по экономическим вопросам, лидером политического крыла движения «Талибан»*, муллой Абдулом Гани Барадаром, на полях международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum». Об этом Хуснуллин сообщил в своем официальном телеграм-канале.

— Делегации из Афганистана не в первый раз посещают КаzanForum. Их внешнеполитический курс направлен на экономическое развитие, и поэтому представители этой страны нацелены на сотрудничество, — отметил Хуснуллин.

Стороны обсудили потенциальные направления российско-афганского взаимодействия, в том числе проекты в сельском хозяйстве, энергетике, транспортной инфраструктуре и машиностроении, а также горнорудной промышленности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы со своей стороны готовы к диалогу со всеми странами, — заявил Хуснуллин, отметив успешный характер встречи.

Вице-премьер также сообщил, что завтра на площадке KazanForum пройдет российско-афганский бизнес-форум, посвященный дальнейшему обсуждению вопросов сотрудничества.

В феврале представители талибов*, попечительствующих в Афганистане, обратились к властям Татарстана с просьбой организовать выставку афганской продукции на экономическом форуме KazanForum.

Рената Валеева