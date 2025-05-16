Марат Хуснуллин: турпоток между Россией и исламским миром возрос в 2,5 раза

Растут и показатели взаимной торговли

Сотрудничество между Россией и исламскими странами активно развивается. Об этом на пленарной сессии Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— В том числе благодаря группе стратегического видения «Россия — Исламский мир» растет экономическое взаимодействие наших стран. В последние пять лет мы видим позитивную динамику в торговле между Россией и странами ОИС. Объем обмена товарами увеличился в два раза, а услугами — в четыре раза, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Растут и показатели в сфере туризма, добавил Хуснуллин. Взаимный турпоток между Россией и Исламским миром за пять лет вырос в 2,5 раза, добавил вице-премьер.

Елизавета Пуншева