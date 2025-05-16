Мединский назвал обновленное время переговоров по Украине в Стамбуле

Фото: Максим Платонов

Российская сторона будет ожидать украинскую делегацию в Стамбуле завтра, 16 мая, с 10 утра для проведения переговоров. Об этом сообщил журналистам помощник президента Владимир Мединский, пишет РИА «Новости».

— Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу, — заявил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе этих переговоров стороны смогут достичь соглашения о прекращении огня.

Переговоры пройдут в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула, где проходили встречи в 2022 году. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский. В ее состав также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Мединский подчеркнул, что делегация РФ утверждена распоряжением президента Путина и обладает всеми необходимыми полномочиями для ведения переговоров.

Рената Валеева