Встречи делегаций России, Турции и Украины в Стамбуле начнутся сегодня в 12.30

Перед ней пройдет встреча Турции, США и Украины, которая начнется в 10.45 мск.

Фото: Максим Платонов

В Стамбуле состоится трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и Турции. Она начнется в 12.30 по московскому времени. Перед ней пройдет встреча Турции, США и Украины, которая начнется в 10.45 мск. Об этом сообщили РИА «Новости».

По словам источника в МИД Турции, встреча России, Украины и Турции пройдет в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче. Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели уточнил, что прямые переговоры между делегациями России и Украины также возможны.

Пока нет окончательного решения о четырехсторонней встрече, в которой могут участвовать министры иностранных дел Турции, России, Украины и США для обсуждения украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, а также делегации России и Украины под руководством Владимира Мединского и Рустема Умерова соответственно.

Анастасия Фартыгина