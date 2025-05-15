Минниханова пригласили в Иорданию для поиска направлений развития торговых связей

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром сельского хозяйства Иордании Халедом Мусой Аль Хенефатом на полях международного экономического форума KazanForum-2025. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Минниханов подчеркнул традиционно дружественный характер российско-иорданских отношений и отметил заинтересованность Татарстана, как одного из наиболее развитых регионов России, в углублении сотрудничества с Иорданией.

Раис республики выразил уверенность в наличии значительного потенциала для увеличения взаимного товарооборота. В качестве конкретного шага в этом направлении он предложил направить в Иорданию республиканскую бизнес-делегацию для определения наиболее перспективных направлений развития торгово-экономических связей.

Минниханов акцентировал внимание на том, что Татарстан является одним из лидеров России по сельскохозяйственному производству, демонстрируя ежегодный рост экспорта сельхозпродукции.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Есть хорошие возможности для развития нашего взаимовыгодного сотрудничества. Следует работать более интенсивно, — заявил раис Татарстана.

Халед Муса Аль Хенефат выразил заинтересованность иорданской стороны в расширении взаимной торговли и подчеркнул.

— Мы надеемся на ваш визит в Иорданию. Уверен, что мы можем десятикратно нарастить наш товарооборот. Нам есть что предложить друг другу, — сказал он.



Рената Валеева