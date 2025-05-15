Суд Москвы назначил домашний арест трем сотрудникам издательства Individuum

Каждому из фигурантов назначен срок домашнего ареста на 1 месяц 28 суток

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста трем фигурантам уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации. Под арест отправлены директор по продажам ООО «Индивидуум Принт» Павел Иванов, Артем Вахляев и Дмитрий Протопопов. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 282.2 Уголовного кодекса. Суд удовлетворил ходатайства следствия. Каждому из фигурантов назначен срок домашнего ареста на 1 месяц 28 суток. Суд отказал защите Иванова в просьбе заменить арест на запрет определенных действий или другую меру.

По данным следствия, дело связано с распространением запрещенной информации, которая, как сообщали ранее источники, касается книг, выпущенных издательством Popcorn Books. 14 мая в московском офисе издательства «Эксмо» прошли обыски. Представители силовых органов изъяли материалы, связанные с книгами Popcorn Books. Сотрудникам показали постановление, но не предоставили его копию. Им устно пояснили, что действия проходят в рамках расследования дела о пропаганде ЛГБТ*. В тот же день силовики допросили директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина. 15 мая его отпустили.

В издательстве заявили, что он проходит по делу как свидетель. Юристы компании сразу подключились к делу. Издательство сообщило, что оказывает полное содействие следствию. Официальной информации о статусе других сотрудников не поступало. Изъятие материалов и аресты стали частью продолжающегося расследования. Юристы «Эксмо» продолжают запрашивать уточнения. Издательство работает в обычном режиме.

* движение признано террористическим, деятельность является запрещенной на территории РФ



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Екатерина Петрова