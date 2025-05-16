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В Стамбуле стартовали переговоры Турции, США и Украины

11:00, 16.05.2025
В Стамбуле стартовали переговоры Турции, США и Украины
Фото: Максим Платонов

В Стамбуле начались трехсторонние переговоры между Турцией, США и Украиной. Встреча стартовала в 10.45 по московскому времени и предшествует более поздним переговорам между Россией, Украиной и Турцией, которые начнутся в 12.30. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По информации МИД Турции, встреча с участием России, Украины и Турции пройдет в офисе администрации президента Турции в Долмабахче. Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели отметил, что возможно проведение прямых переговоров между делегациями России и Украины.

Пока не принято окончательное решение о проведении четырехсторонней встречи с участием министров иностранных дел Турции, России, Украины и США для обсуждения ситуации в Украине.

На переговорах ожидается участие министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, делегации США под руководством Марко Рубио, а также делегаций России и Украины, возглавляемых Владимиром Мединским и Рустемом Умеровым соответственно.

Анастасия Фартыгина
Справка

МИ

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