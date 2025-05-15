Татарстан и Вологодская область объединят усилия для развития туризма

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан и Вологодская область подписали соглашение об укреплении туристического сотрудничества, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму. Подписи под документом поставили председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Родионов.

— Уверен, что реализация намеченных планов будет способствовать увеличению туристического потока и укреплению межрегиональных связей, — отметил Иванов.

Соглашение предусматривает совместную работу над продвижением туристических маршрутов, включающих достопримечательности обоих регионов. Это позволит туристам, посещающим Татарстан или Вологодскую область, получить более полное представление о культурном и историческом наследии двух субъектов страны.

Кроме того, стороны планируют обмениваться опытом в области туристского маркетинга, информацией о туристических ресурсах, мероприятиях и законодательстве в сфере туризма. Важным аспектом сотрудничества станет профессиональная подготовка кадров для отрасли, что позволит повысить качество предоставляемых туристических услуг.

Татарстан стал новой точкой в каталоге Time to travel, маршрут ориентирован на туристов из исламских стран. И это не просто так — в республике созданы практически все условия для комфортного пребывания гостей из государств ОИС.

Рената Валеева