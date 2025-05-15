Пакистан и Индия договорились продлить режим прекращения огня до воскресенья

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Глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил, что пакистанские и индийские военные достигли соглашения о продлении режима прекращения огня до воскресенья, 18 мая. Об этом пишет «Интерфакс».



В четверг МИД Пакистана также отреагировал на призыв министра обороны Индии Раджнатха Сингха к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) взять под контроль пакистанский ядерный арсенал.

— Эти безответственные заявления раскрывают его глубокую неуверенность и разочарование из-за эффективной обороны и сдерживания, которые Пакистан осуществляет конвенциональными средствами против агрессии Индии, — говорится в заявлении ведомства.

В МИД Пакистана призвали МАГАТЭ и международное сообщество обратить внимание на информацию о краже и контрабанде ядерных и радиоактивных материалов из Индии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отношения между Индией и Пакистаном резко обострились после теракта 22 апреля на севере Индии, в результате которого погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за нападение на пакистанскую сторону.

Последовавший обмен ударами включал авиаудары индийских военных по инфраструктуре на территории Пакистана и в контролируемых Исламабадом районах Кашмира, а также ответные удары пакистанских вооруженных сил.

10 мая президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения о перемирии между Индией и Пакистаном.





Рената Валеева