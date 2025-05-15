Минниханов встретился с министрами культуры стран ОИС на KazanForum

Фото: Роман Хасаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на полях KazanForum-2025. Об этом сообщила его пресс-служба.

Приветствуя делегатов на KazanForum, Минниханов подчеркнул важность съезда как платформы для сближения и отметил тесное сотрудничество республики с организацией ИСЕСКО. Накануне Минниханов провел встречу с генеральным директором ИСЕСКО Салемом Бин Мохаммедом Аль Маликом.



В связи с присвоением Казани статуса Культурной столицы исламского мира 2026 года в следующем году запланировано проведение 12 мероприятий. Минниханов поблагодарил за оказанную честь и пригласил министров принять участие в предстоящих событиях.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Мы благодарим всех гостей за участие в съезде. Нам интересен ваш опыт по развитию культуры, укреплению культурного диалога. Сегодня прозвучали важные составляющие нашего сотрудничества. Одной из важнейших является сохранение культурного наследия. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашего сотрудничества, — подчеркнула замминистра культуры Жанна Алексеева.

Представители Ирана, Индонезии, Мавритании, Сомали и Гвинеи-Бисау также высказали свои пожелания и предложения по укреплению культурной дипломатии.



Рената Валеева