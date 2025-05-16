В России за сутки потушили 38 лесных пожаров, продолжается борьба с огнем в 9 регионах

За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 38 лесных пожаров в 11 регионах. Продолжаются работы по тушению 56 лесных пожаров в 9 регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В ликвидации возгораний задействовано 2 847 человек, 470 единиц техники и семь воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляет 29 воздушных судов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах. Особый противопожарный режим действует в 47 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 84.

— Помощь Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров оказывают 847 работников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии, Бурятии, — добавили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Анастасия Фартыгина