Шаймиев награжден памятной медалью Туркменистана за вклад в укрепление дружественных связей
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев удостоен памятной медали «300 лет Махтумкули Фраги» за особые заслуги в развитии дружественных отношений с Туркменистаном.
Награду Минтимеру Шаймиеву вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев в МВЦ «Казань Экспо» в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Памятная медаль учреждена в 2024 году президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в честь 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги (1724-1807).
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