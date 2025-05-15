В МВД рассказали, как распознать сообщения от мошенников под видом «Госуслуг»

Фото: Михаил Захаров

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило пользователей портала «Госуслуги» о порядке получения уведомлений о входе в учетную запись.

Согласно сообщению ведомства, уведомления о входе в личный кабинет на «Госуслугах» отправляются только в том случае, если пользователь самостоятельно активировал данную функцию в разделе «Безопасность» на портале.

— «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учетную запись, только если вы сами подписались на них в разделе «Безопасность» на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к «Госуслугам», приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru, — говорится в официальном предупреждении МВД, пишет РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что уведомления о входе в личный кабинет на портале «Госуслуги» посредством SMS-сообщений не рассылаются.

Напомним, с 15 мая в России вступили в силу новые ограничения для дропперов — людей, которые используют чужие банковские карты для вывода и обналичивания денег.