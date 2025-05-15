ТАСС: переговоры России и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая

Фото: Михаил Захаров

Переговоры России и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая, заявил ТАСС со ссылкой на собственный источник.

— Да, 16 мая, — сказал собеседник, близкий к организации встречи. Новость появилась еще несколько часов назад.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, задача прямых контактов с Украиной заключается в установлении долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта.

