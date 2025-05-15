Мединский: Россия рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного мирного процесса

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, Владимир Мединский, заявил журналистам, что российская сторона рассматривает текущие переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.

— Россия рассматривает новые переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле 2022 года, — заявил Мединский.

Он также отметил, что официальная делегация РФ утверждена распоряжением президента и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для переговоров, а также настроена на конструктивный лад и поиск возможных развязок и точек соприкосновения.

По словам Мединского, задача прямых контактов с Украиной заключается в установлении долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направит сегодня делегацию на переговоры в Стамбуле. Он не будет лично участвовать во встрече.

Рената Валеева