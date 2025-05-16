Игорь Комаров: «Как никогда обострилась борьба за умы и сердца подрастающего поколения»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня как никогда обострилась борьба «за сердца и умы» подрастающего поколения. Об этом в ходе заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» заявил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

— Мы часто обсуждаем перспективы и процессы, которые будут определять ближайшее будущее мира. Сегодня тема диалога — те, кто будет жить в этом будущем, — наши дети. Сейчас как никогда обострилась борьба за умы и сердца подрастающего поколения, расширяются возможности для творчества, самореализации, использование новых информационных технологий. Это позволяет развивать потенциал молодежи. Одновременно растут риски потребительского отношения к Родине, ксенофобии. С этим сталкиваются все страны мира, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он напомнил, что в 2024 году в России утвердили Стратегию реализации молодежной политики на период до 2030 года:

— Мы открыты для диалога и обмена лучшими практиками в этой сфере. Уверен, что сегодняшняя встреча поможет найти новые возможности для совместного сотрудничества.



Елизавета Пуншева