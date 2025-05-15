ТАСС: есть вероятность переноса переговоров на 16 мая

Фото: Михаил Захаров

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским направилась в президентский офис Долмабахче в Стамбуле, где ожидаются переговоры с украинской стороной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.



После сделанного заявления для прессы делегация России покинула территорию генерального консульства и направилась к месту проведения переговоров.

Несмотря на готовность обеих сторон начать диалог, время начала переговоров до сих пор не определено. По информации источника ТАСС, существует вероятность переноса начала встречи на 16 мая.

Ранее Мединский заявил журналистам, что российская сторона рассматривает текущие переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.