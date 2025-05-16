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В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения на врача

08:15, 16.05.2025
В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения на врача
Фото: Реальное время

В Балтасинском районе Татарстана неизвестные напали на врача, который остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Один из агрессоров угрожал медику пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следком России по Татарстану уже возбудил уголовное дело по статье 213 УК, которая касается хулиганства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по республике Владимиру Липскому предоставить отчет о ходе расследования.

Анастасия Фартыгина

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