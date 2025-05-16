В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения на врача
В Балтасинском районе Татарстана неизвестные напали на врача, который остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Один из агрессоров угрожал медику пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
Следком России по Татарстану уже возбудил уголовное дело по статье 213 УК, которая касается хулиганства.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по республике Владимиру Липскому предоставить отчет о ходе расследования.
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