В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения на врача

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В Балтасинском районе Татарстана неизвестные напали на врача, который остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Один из агрессоров угрожал медику пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следком России по Татарстану уже возбудил уголовное дело по статье 213 УК, которая касается хулиганства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по республике Владимиру Липскому предоставить отчет о ходе расследования.



Анастасия Фартыгина