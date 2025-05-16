Мединский сообщил об успешной встрече с главой МИД Турции

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Делегация России провела конструктивную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщил РИА «Новости» помощник президента Владимир Мединский. Он подчеркнул, что на встрече была подробно изложена позиция России.

— Мы провели сегодня плодотворную работу с министром иностранных дел Турции, — заявил Мединский журналистам.

Важной темой обсуждения стали предстоящие переговоры с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия готова серьезно искать пути для долгосрочного мирного урегулирования конфликта.

Переговоры планируется провести в том же месте, в 10 утра, где они проходили в 2022 году, в офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, в ее состав входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Мединский подчеркнул, что делегация имеет все необходимые полномочия для ведения переговоров и настроена на поиск точек соприкосновения с украинской стороной. Основная цель — установить долгосрочный мир и устранить первопричины конфликта.

Анастасия Фартыгина