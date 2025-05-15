Казанские депутаты получат новые удостоверения и позолоченные значки с Зилантом
Власти Казани утвердили положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата Казанской городской Думы. Соответствующий документ опубликован в сборнике мэрии и подписан первым заместителем главы города Денисом Калинкиным.
Новое удостоверение депутата представляет собой двухстраничную книжку в обложке из кожи или кожзаменителя темно-красного цвета размером 100 х 65 мм в сложенном виде и 200 х 65 мм в развороте.
Особое внимание привлекает описание нового нагрудного знака «Депутат Казанской городской Думы». Он выполнен в виде стилизованного изображения развевающегося флага Казани размером 33 х 17 мм с изображением Зиланта в центре.
Основа значка изготовлена из сплава серебра 925-й пробы с позолотой, поверхность покрыта эмалью в цветах флага города Казани, а края выполнены под золото. В верхней части знака на белом поле размещены слова на татарском языке «Казан шэвэре Думасы депутаты», в нижней части на зеленом поле — слова на русском языке «Депутат Казанской городской Думы». Все надписи выполнены под золото.
На обратной стороне знака указывается его индивидуальный номер. Предусмотрено двойное цанговое крепление «бабочка», магнитное крепление и/или винт-гайка. Для хранения значка предназначен футляр.
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